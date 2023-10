Meg lehet-e szorongatni a Nutellát? – leteszteltük

Mielőtt fejest ugranánk a finomságokkal teli üvegekbe, érdemes némi kitérőt tenni, annak érdekében, hogy megismerjük, mit is kóstoltunk pontosan. „A mogyorókrém – mint édesipari termék – nem tartozik a Magyar Élelmiszerkönyv hatálya alá, így nincs előírt neve, és a minőségi paraméterei sincsenek jogszabályban rögzítve” – mutatott rá megkeresésünkre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A mogyorókrém az édesiparban „levantei mogyoróként” ismert „török mogyoró” egyik közkedvelt „megjelenési formája”, ami tulajdonképpen egy mogyorós-kakaós krém. A mogyorókrém elnevezés olyan „török mogyorós” masszára utal, amely egy jól elkülöníthető zsíros (növényi olajos) és egy vizes fázisból áll össze.

A kereskedelemben elérhető mogyorós-kakaós krémek fő összetevői a cukor, a növényi olaj (nagyrészt pálmaolaj, napraforgóolaj, repceolaj), a mogyoró, a kakaópor, a sovány tej(por), emulgeálószer és aromák, esetenként édesítőszerek.

Mogyorótartalom tekintetében széles a választék: 2 százaléktól egészen magas, akár 45 százalékos mogyorótartalommal is találkozhatunk. A felhasznált mogyoró mennyiségének csak a gyártó „fantáziája” szab határt, jogszabályi előírás nincs rá. Azonban legnagyobb számban a 13 százalékos mogyorótartalmú krémekkel találkozhatunk a boltok polcain. Ízlés szerint elérhetők darabos vagy homogén, krémes állagú termékek egyaránt, melyek előállításához a tisztított, őrölt „török mogyorót” paszta, massza, esetleg pép formájában használják fel.

A termék mogyorótartalma befolyásolja annak árát, értelemszerűen a magas mogyorótartalmú terméket drágábbak.

Megunhatatlan ínyencség?

Mogyorótartalom híján például nem használható a mogyorókrém megnevezés, csak a „mogyoróízű” jelző aggatható a termékre – ezt már a terméktesztünket szakértőként segítő Tóth Melinda tette hozzá. Külön fel kell tüntetni, ha a termék zsírszegény kakaóport tartalmaz. A kakaópor megnevezés önmagában 20-22 százalékos kakaóvaj-tartalomra utal, de ha a felhasznált kakaópornak csak 10-12 százalékos a kakaóvaj-tartalma, akkor fel kell tüntetni, hogy „zsírszegény kakaópor” – mutatott rá.

Elegem volt a pálmazsírból

– válaszolta tömören Tóth Melinda azon kérdésünkre, mi késztette őket arra, hogy férjével megalapítsák a többek között házi mogyorókrémeket is gyártó Mendula céget. Azt is elmondta, ő és családja előszeretettel fogyaszt mogyorókrémet, ám igazolta azt a tézist, miszerint „a csokoládégyárban dolgozók megcsömörlenek a csokitól”, vagyis bármilyen isteni, a mogyorókrémet is meg lehet unni. Az Index szerkesztőségében kérésünkre azonban valamennyi terméket végigkóstolta és osztályozott.

„Kis mókusok kenyérre is kenhetik, nagy mókusok süteménybe is tölthetik”

Kóstolókká avanzsálódott kollégáink lelkesen vetették magukat a krémek közé. Összesen 13 terméket teszteltünk látvány/állag, illat, valamint íz alapján. Mindhárom kategóriában 1-től 5-ös skálán értékeltük a terméket, a maximális pontszám így 15 lehetett. Bár tesztünk és annak végeredménye is szubjektív alapokon fekszik, a minél objektívebb kép megalkotása érdekében vakteszt során pontoztunk.

Rögtön belecsaptunk a lecsóba, vagyis a mogyoróba, hiszen egy rendkívül ízletes krémet vettünk először a szánkba. A Lino Lada Gold termékében mogyoródarabokat is felfedeztünk, ami már önmagában arra utal, hogy minőségi termékkel van dolgunk. „Az íze remek, bár nem édes. Cukorbetegek csak óvatosan.” „Klasszikus mogyorókrémíz.” „Krémes, jók benne a mogyoródarabkák.” A mogyoródarabok tehát „megvettek” minket, záporoztak is maximális vagy ahhoz közeli összpontszámok.

Fotó: Németh Kata / Index Lino Lada Gold

Az erős kezdés után a további termékeknek fel kellett kötniük a mogyorót. Az Aldi saját gyártású Nutoka Grandessa termékével folytattuk, amelynek az értékelése átlagos volt. „Pálmazsírízű, nem érezni a mogyorót. Teljesen középszerű, menzás. Kissé kesernyés, rossz utóíz. Piacon palacsintában elmegy” – záporoztak a minősítések. Érdemes megjegyezni, hogy rendkívül jó termék után következett a Nutoka, ami némiképp – szubjektív tesztelés révén – ronthatta az átlagot. Az összpontszám azonban így sem volt rossz: 9 és 12 közötti értékelések érkeztek mindenkitől, tehát elmondhatjuk, hogy az átlagosnál jobb mogyorókrém ragadt a szájpadlásunkra.

Fotó: Németh Kata / Index Nutoka

Ezt követően azonban ledobtuk a (mogyoró)ékszíjat. Ami nem is csoda, hiszen mogyorót nem igazán éreztünk a Rapunzel vegán mogyorókrémjében. „Kulináris bűncselekmény. Napraforgómag-ízű. Fura illata és íze van, ha nem tudnám, hogy mogyorókrémet kóstolok, nem mondanám meg” – az első blikkre történő bemondásokból is jól látszik, hogy nem ez a termék volt a kedvencünk, bár vegánként könnyen lehet, hogy más lett volna az eredmény. Ennek hiányában azonban minél hamarabb nyúltunk a vízhez, hogy semlegesítsük a nem túl jó élményt nyújtó ízt.

Fotó: Németh Kata / Index Rapunzel vegán mogyorókrém

A következő krémnek nem volt nehéz dolga, már ami az előző felülmúlását illeti. A Diablo hozzáadott cukrot nem tartalmazó fehér csokis mogyorókrémje meg is ugrotta a feladatot. „Tipikus Eurokrém, a ‘80-as években ilyeneket hoztak Jugoszláviából. Tetszik az állaga. Szép, de rossz. Pálmazsíros, tejporos íze van.” A vegyes fogadtatás az osztályzatoknál is visszaköszönt. Tíz körüli pontszámokat kapott, de 7-es és 12-es összpontszám is született, végül valamivel a 10-es átlag alatt végzett „kritikusainknál”.

Fotó: Németh Kata / Index Diablo hozzáadott cukrot nem tartalmazó fehér csokis mogyorókrém

„Nem tetszik a színe” – nem indult túl jó pozícióból a Siena laktózmentes mogyorókrémje. Legtöbb kóstolónk a fura, kissé vaníliás mellékízt hozta fel, illetve hogy nem igazán fedeztek fel mogyoróízt. „Túlságosan gejl. Ezen a terméken még csiszolni kell” – utóbbi megállapítás az összteljesítményen is látszik. Kereken 9-es átlagosztályzat született.

Fotó: Németh Kata / Index Siena laktózmentes mogyorókrém

Igazi nagyágyú jött a sorban, már ami a gyártót illeti. A svájci „csokimestergyár”, a Lindt mogyorókrémjét is nagyító alá vettük. És talán itt kap kellő hangsúlyt a vakteszt fontossága. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy amennyiben előre tudjuk, hogy Lindtet kóstolunk, a márka termékeiről alkotott pozitív kép hatására felülpontozhattuk volna a terméket, amely így azonban meglepően alulszerepelt. A kakaós íz egyértelműen dominált, és a mogyorót is érezni lehetett, valaki azonban az édes ízt hiányolta. Volt olyan, aki szerint egész jó volt, míg mások ízlelőbimbóinak tetszését nem igazán nyerte el. A vegyes fogadtatás pedig az osztályozásnál is visszaköszönt. Volt, aki mindössze 7-es, de olyan is, aki 13-as táblát mutatott a terméknek, összességében tehát a jobbak közé tartozott.

Fotó: Németh Kata / Index Lindt mogyorókrém

A második félidőben sem lassítottak a kóstolók

Némi szusszanást engedélyeztünk érzékszerveink számára, eközben kilövésre készen állt a CBA saját márkás mogyorókrémje. Nagyon édesnek találtuk a sűrű állagú masszát, furcsa mellék-, illetve utóízzel. „Olyan, mintha cukordarabok lennének benne” – mondta egyik kollégánk. Összességében azonban nem ért el rossz osztályzatokat, az összpontszám alulról karcolta a tízet.

Fotó: Németh Kata / Index CBA saját márkás mogyorókrém

Immár a nyolcadik krémet vártuk, de ekkor még tudtuk, hogy új értelmet nyer A nyolcadik utas: a halál című film. A Stevia gluténmentes „növényből kivont édesítőszert” tartalmazó mogyorókrémjénél egymásra licitáltunk a nem túl hízelgő jelzők terén. „Rettenetes. Értékelhetetlen. Folyós, ízetlen. Olyan íze van, mint a gagyi főzős táblacsokinak. Nullás értékelést lehet adni?” – idézet a szalonképesebb reakciókból. A megrázó élmény a pontoknál is visszaköszönt: a legmagasabb összértékelés a 9-es volt, de inkább az 5-6-os jegyek repkedtek, az átlag is épp csak 6 fölé kúszott.

Fotó: Németh Kata / Index Stevia mogyorókrém

Úgy kalkuláltunk, hogy az ezt követő termék jó értékeléseket kap, hiszen az előzőnél rosszabb nemigen lehet. Nem volt tehát magasan a léc, amit a Milka játszi könnyedséggel ugrott meg. A jól ismert márka mogyorókrémjével sem okozott csalódást. „Klasszikus mogyorókrém, kicsit talán túl édes. Az állaga nem rossz, túl édes, gyerekzsúrra szuper. Hibátlan – azért az túlzás” – érkezett egy villámgyors pró-kontra. Végül a pró élmények kerültek túlsúlyba, ami által végül közel 12 lett az átlagos összpontszám.

Fotó: Németh Kata / Index Milka mogyorókrém

Vajon lefelé vagy felfelé vezet az út? – tettük fel a kérdést, mielőtt a 10-es számú játékos pályára lépett volna. És, mint kiderült, a Diablo hozzáadott cukrot nem tartalmazó csokis mogyorókrémje felnőtt az irányító szerepéhez. „Ez az” – mondta egyszerre több kóstolónk is, utalva arra, hogy eljött a Nutella ideje. Ekkor még nem tudták, hogy ez még nem az a pillanat. Néhányan azonban érzékelték, hogy némiképp más mogyorókrémmel van dolgunk, ám ebben a kategóriában a Nutellával való összehasonlítás olyan, mint amikor egy feltörekvő futballtehetséget Lionel Messihez vagy Cristiano Ronaldóhoz hasonlítanak – vagyis hízelgő. A teljesítmény tehát megsüvegelendő, amit az eredmény is visszatükrözött. Maximum vagy a közeli pontszámokat véstünk be, de a „legrosszabb” összosztályzat is 12 lett.

Fotó: Németh Kata / Index Diablo hozzáadott cukrot nem tartalmazó csokis mogyorókrém

„És ez még nem minden!” – hogy klasszikust idézzünk. Az álarc ugyanis lekerült, felfedte magát a sztárénekes – legalábbis úgy voltunk vele, hogy másodszor már nem tévedünk. A Nutella gyakorlatilag főnév mellett melléknévvé is avanzsálódott az idők során – jegyezte meg egyik kollégánk, hiszen a hétköznapokban gyakran emlegetjük nutellaként a mogyorókrémet. A Ferrero híres terméke vitathatatlan finomsága ellenére gyakorta jelenik meg a hírek negatív szereplőjeként is. Ennek oka, hogy mogyorótartalma a minimális szint, vagyis 13 százalék. A többi összetevője: cukor, pálmaolaj, mogyoró, zsírszegény kakaópor, sovány tejpor, tejsavópor, lecitin, vanilinaroma. Főként az első kettőből, vagyis a cukorból és a pálmaolajból tartalmaz sokat. Utóbbinál gyakori kritika a súlyos környezetpusztítás, mivel számos esetben esőerdőket kiirtva telepítenek olajpálmákat, a pálmaolaj ráadásul az egészségre sincs épp a legjobb hatással – a Nutellán kívül azonban számos más mogyorókrémtermék is tartalmaz pálmaolajat.

Fotó: Németh Kata / Index Nutella

A kitekintés azonban a tényeken nem változtat: a Nutellát mindenki imádja, nem volt ez nálunk sem másként. Mentek is a maximumpontok.

A hajrára fordulva nem gondoltuk volna, hogy sportosabb vizekre evezünk. Erről a BioTech gluténmentes, hozzáadott cukor nélküli, pálmaolajmentes, hozzáadott fehérjét tartalmazó mogyorókrémje gondoskodott. „Ráragad a nyelvemre. Kirázott a hideg tőle. Tortabevonó és gépzsír keveréke. Megvan az olcsó nutella” – hangoztak a nem épp kedves szavak, mindössze egy kolléga volt, akinek ízlett a krém, ám ez sem mentette meg az átlagosnál rosszabb, többségében 6-os összpontszámoktól. Árnyalja a képet, hogy a termék célzott fogyasztói csoport számára készült.

Fotó: Németh Kata / Index BioTech mogyorókrém

Végül, de nem utolsósorban a Mendula saját, házi készítésű mogyorókrémjét is becsempésztük a repertoárba. A mogyoródarabok szabad szemmel is jól láthatók voltak, ebből tudható volt, hogy minőségi – egyebek között pálmaolajmentes, kevés cukrot tartalmazó – termékkel állunk szemben. „Nagyon mogyorós minden értelemben. Kissé savanykás ízt érezni. Ez az igazi mogyorókrém. Picit szemcsés, de ez inkább jó tulajdonság” – jellemeztük a terméket, ami kapta is a jobbnál jobb pontokat.

Fotó: Németh Kata / Index Mendula mogyorókrém

Az Index mogyorókrémtesztjén végül az alábbi végeredmény született:

A Nutella meglepetésre épphogy verte a Lino mogyorókrémjét, és a dobogó alsó fokáért is ádáz küzdelem zajlott. Amit végül egy hajszállal a Diablo csokis mogyorókrémje hódított el, megelőzve a Mendula termékét, valamint a Milkát.

Nutella (átlagos összpontszám: 14) Lino Lada Gold (13,85) Diablo csokis mogyorókrém (11,85) Mendula (11,83) Milka (11,43)

(Borítókép: Németh Kata / Index)