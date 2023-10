Augusztusban az egy évvel korábbinál 21 százalékkal több, 787 ezer új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban. A legnagyobb piacokon komoly növekedést jeleztek: Németországban 37,3, Franciaországban 24,3, Olaszországban 11,9 százalékkal több új autó gurult ki a szalonokból, mint egy évvel ezelőtt.

Eközben az egész unióban egyedül Magyarországon estek vissza az eladások – 10,4 százalékkal. A szeptembert már jobb állapotban zárta a magyar piac: az eladott 9123 autó „csak” 3,2 százalékos visszaesést jelez.

Ugyanakkor Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke szerint sok szempontból érdemes árnyalni a képet, ám hogy nehézségek vannak, azt ő sem tagadja.

Válsághatások

A komoly európai növekedés az alacsony bázis miatt mutatkozik, az pedig a koronavírus-válság és az azt követő beszállítói láncok akadozásának eredménye. De ez a hatás hamarosan kiárazódik a piacból, és onnantól a szakember szerint egyes országok néhány százalékos előnyt, mások hasonló mértékű lemaradást mutatnak majd.

Magyarország esetében viszont teljesen más forgatókönyv érvényesül. Gablini Gábor emlékeztetett arra, hogy 2019-ben számottevő túlkínálat volt szinte mindegyik, így a magyar piacon is. A koronavírus-járvány első köre még keresletet duzzasztott – hiszen sokan akartak átülni a biztonságosabb gépkocsikba a tömegközlekedés helyett –, ám hamar kiderült, hogy nincs utánpótlás, hiszen a gyárak a chiphiány miatt leálltak. Az újraindulás pedig rendkívül lassú volt, ezért 2021 végére, 2022 I. fél évére olyan hiánytünetek alakultak ki a piacon, amikor a vevők egymásra licitáltak a kereskedésekben a beérkező autókra. Ráadásul – emlékeztet a Gémosz elnöke – ez a trend nem csak itthon volt tetten érhető, hanem egész Európa a hiánytünetekkel küzdött, ezért bizony a gyártók és az importőrök is sokszor lemondták a letárgyalt kontingenseket, és azokat más, jobban fizető országba irányították át. Ez pedig tovább növelte a hiányt.

Önkritikusan hozzá kell tenni – mondja a Gémosz elnöke –, hogy ebben az időszakban bizony

a korábbi hónapokban ínséges pillanatokat átélő kereskedők egy részénél is megjelent a kapzsiság,

akik így a korábbi évekhez képest kiemelkedő profitokkal zárták a tavalyi évet. Ugyanakkor az eladott mennyiség korlátozottsága miatt a magasabb haszonkulcs sokkal kisebb volumenre rakódott rá.

Lemondástömeg az energiasokk miatt

A pozitív várakozásokat ugyanakkor derékba törte a meglóduló infláció és a bizonytalanná váló gazdasági környezet.

Más európai piacokkal szemben Magyarországon a 2022-es őszi energia- és élelmiszerár-para miatt a korábban megrendelt autók tömegeit mondták vissza a vevők.

Gablini Gábor szerint ez a rossz trend most is tart, ez a magyarázata annak, hogy alig egy évvel a teljes nihil után az autókereskedésekben szinte kivétel nélkül annak ellenére csökkent az új szerződések száma, hogy most bőven találunk raktáron lévő, azonnal elvihető autókat. Miközben az idei év második felére a gépjárműimport végre utolérte magát, a kereslet – márkánként eltérő mértékben, de van, ahol – 40-60 százalékkal csökkent a szakember szerint. A visszaesés egyformán érinti a magánügyfeleket és a céges vásárlókat is. Sajnos a rekordmagas, 27 százalékos áfa miatt sok nemzetközi cég már külföldön intézi az autóbeszerzéseit – erősít rá a múlt heti alkuszkonferencián hallottakra a Gémosz elnöke. Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke akkor arról beszélt, hogy a céges flották egyre nagyobb részét külföldön megkötött cascóval biztosítják a cégek.

Átalakult a sufnituning

A gazdasági válság ráadásul nemcsak az újautó-értékesítésben, hanem a bevételek 60-70 százalékát biztosító szervizüzletágban is pusztítást okozott. Gablini Gábor szerint néhány hónap alatt nagyrészt semmibe foszlott az elmúlt évek nehezen elért eredménye, és

ismét virágoznak a fekete szervizek, a számla nélküli alkatrész-kereskedelem.

Ezek az esetek többségében már nem sufnijavítók, sokuknál megfelelő gépesítettség van, ám a számlaadás – és így az adóbefizetés is – szelektív.

A két irányból is visszaeső forgalom miatt a Gémosz elnöke szerint rendkívül nehéz helyzetben vannak a legális szereplők, így a márkakereskedők is, hiszen a költségeik – energia, bérek – nekik is rendkívüli mértékben nőttek. A szakember szerint emiatt egyre több helyről hallani létszámleépítésekről.

Digitalizációs kényszerben a kereskedők

Arra a felvetésre, hogy nem tartanak-e attól, hogy egy esetleges fellendülés esetén a most elbocsátott szakembereket nem lehet majd megfelelő tudású újakkal pótolni – miként az az elmúlt évek válsághullámaiban érintett több szolgáltatói ágazatban komoly minőségi esést hozott –, Gablini Gábor arra emlékeztetett, hogy az autóipar eddig is a magas hatékonysággal dolgozó iparágak közé tartozott. Szerinte egy ilyen helyzet bekövetkezése elleni mankót adhat a szervizekben az egyre komolyabb diagnosztikai, javítási automatizálás.

Az értékesítésben pedig a személyes kapcsolat mellett egyre inkább a virtuális technológiáké a jövő, ahol az érdeklődőket a mesterséges intelligencia segítségével lehet magunkhoz csábítani. A Gémosz elnöke arra emlékeztetett, hogy pár éve elég volt egy-egy ügyfélmegkeresésre 24–48 órán belül válaszolni, ez a Covid alatt, a számítógépes üzenetekre alapozó home office világában 2-3 órára csökkent.

Ma azonban az ügyfélélmény vált abszolút meghatározóvá, az új kocsi iránt érdeklődőt azonnal ki kell szolgálni – lehetőleg még azelőtt, hogy elnavigál a kereskedő oldaláról.

Az átalakult fogyasztói attitűd ugyanakkor a másik oldalon is látszik, a szalonjaiban immár 8 márka gépjárműveit kínáló autóipari szakember szerint 10 éve egy autót vásárolni akaró ügyfél még 4-5 kereskedőt is végigjárt a döntés előtt, 5 éve már maximum 2 kereskedőt keresett fel. A Covid célirányossá tette az utakat, ma pedig már az új autók 20 százalékára úgy születik megállapodás, hogy az ügyfél már csak az előre letárgyalt feltételekkel bíró szerződést aláírni, illetve az autót elvinni lép be a kereskedésbe. Az értékajánlatok így ma már egyre inkább a felhőben versenyeznek egymással – mondta Gablini Gábor.

(Borítókép: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images)