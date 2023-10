Kiderült, hogy mit lép a McDonald's az inflációra

A kihívásokkal teli munkaerőpiaci helyzet és a tartósan magas infláció miatt kiemelten kezeli a Progress Étteremhálózat Kft. a saját üzemeltetésében lévő McDonald's éttermekben a bérek és ösztönzők rendszerét. Az étteremhálózatban idén már kétszer történt béremelés, többsíkú bónuszrendszereket vezettek be, decembertől egy új ösztönzőrendszert indítanak el, és karácsonyi prémiumot is kapnak a munkatársak, beleértve a diákokat is. Mindezt több mint másfél milliárd forint ráfordítással valósítja meg a vállalat idén – tájékoztatott erről a vállalat.