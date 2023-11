Működhet-e úgy a magyar magánegészségügy, mint a McDonald's?

Tízből kilenc embernek fáj a dereka, ötből három ráadásul porckorongsérvvel, porckopással vagy gerincferdüléssel küzd. A problémát felismerve Czeglédi Tamás és Szentiványi Rita olyan modellt dolgozott ki, amellyel a magánegészségügyön belül is franchise-rendszert épít fel a páciensek kezelésére. Immár az a cél, hogy 30 tagú országos hálózatot hozzanak létre.

A gyógytorna, illetve a manuálterápiás kezelések iránti igény már most is óriási, főként az ülőmunka, a mozgásszegény életmód miatt. Ezt támasztja alá a Mozgásklinika 1000 fős mintán felvett felmérése is, miután

a megkérdezettek csaknem 60 százaléka küzd porckorongsérvvel, porckopással vagy gerincferdüléssel,

illetve 95 százalék jelezte, hogy rendszeresen fáj a dereka,

ami egybecseng az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adataival is. Sajnos a trend pedig további dinamikus növekedést mutat.

A McDonald's és a Hilton nyomában

Túl a WHO statisztikáin, ismerve az állami ellátórendszer kihívásait, a magánegészségügy keretein belül miért ne lehetne franchise-rendszert építeni a mozgásszervi megbetegedések kezelése terén megszerzett tudásra, tapasztalatra? Ami a McDonald's, a KFC, a Hilton vagy éppen a UPS Store, csak hogy néhányat említsünk a 21. század globálisan is meghatározó franchise márkái közül, az miért ne lehetne közép-európai léptékkel a Mozgásklinika? Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztathatták a hálózat alapítóját, a klinika franchise-jogainak egyik tulajdonosát, Czeglédi Tamást is.

Az elmúlt 13 év piaci tapasztalatával és több mint 10 ezer páciens kezelésével a hátuk mögött ma már reális célnak tartják, hogy egy 30 rendelőből álló hálózatot hozzanak létre Magyarországon, de több határon túli klinika kialakítására is látnak lehetőséget. S hogy hol tart ma ez az építkezés? Két újabb – egy budapesti és egy pécsi – rendelővel bővülnek, így

a saját fejlesztésű koncepciót alkalmazó mozgásterápia-hálózat már három fővárosi és két vidéki kirendeltségen fogadja mindazokat, akik mozgásszervi és ízületi problémákkal küzdenek.

Budapesten már megtalálhatók a Belvárosban, Pasaréten, Újbudán, továbbá a már említett Pécsen kívül Budaörsön és Győrben.

Hatékony megoldás a bővülésre

„Családi vállalkozásként országos hálózatot létrehozni és működtetni nem reális, a franchise-rendszer annál hatékonyabb. A gyógyítás minőségét mi felügyeljük, a napi üzemeltetés viszont nem minket terhel” – indokolta meg Czeglédi Tamás, hogy miért erre az útra léptek. Úgy véli, a saját klinikáik, illetve az eddigi franchise-partnerek sikerei bizonyítják, hogy működőképes a modell, ami az esetükben mindenképpen célszerűbb, mint a kockázati tőke. A befektetés válságállóságának kulcsát abban látja az alapító, hogy

a magánegészségügy a legkevésbé sérülékeny. Ha fáj valakinek a dereka, akkor nem sajnálja rá a pénzt, hatékony megoldást keres.

A nehezebb gazdasági helyzetben sem tapasztaltak ügyféloldalon visszaesést, épp ellenkezőleg: folyamatosan bővül a páciens ek köre. Ahogy a tervek szerint nő a rendszer, a határokat már előre meghúzták, hogy ne támasszanak a majdani befektetőknek belső konkurenciát:

a vidéki nagyvárosokban egy-egy franchise-jogot adnak el, Budapesten belül pedig kerületenként egyet.

Ha később ezt a szabályt felülírnák, akkor is megmarad az adott területen már tevékenykedő hálózati tag elsőbbsége, ha további bővülésre lesz lehetőség. A befektetés mértékét és a várható megtérülés idejét feszegető kérdésre Czeglédi Tamás azt felelte: 18 millió forint már elegendő egy klinika megnyitásához, ami tartalmazza a franchise-jog megvásárlását, a rendelő kialakítását, az eszközbeszerzések költségét, valamint az adott rendelő ingatlanbérleti díját. Véleménye szerint a befektetés megtérülése már rövid távon, akár két év alatt is realizálható, stabil cash flow mellett. A startmezőre lépéshez szükséges tőke értelemszerűen kevesebb, ha a partner saját ingatlanban alakítja ki a rendelőt.

Egyetemi tananyaggá válik a koncepció

A franchise-jogokat Czeglédi Tamás közösen birtokolja Szentiványi Rita gyógytornász-manuálterapeutával, aki a Mozgásklinika alapítója és szakmai vezetője is egyben. Ő alkotta meg az öt lépcsőből álló Mozgáspiramis-rendszert, ami a mozgáshibák gyógyításának, rehabilitációjának hatásmechanizmusait foglalja össze. A koncepció 2024-től már tananyag lesz a Semmelweis Egyetemen, de a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál is kezdeményezték, hogy bejegyzett szabadalommá válhasson.

(Borítókép: Gyógytornász foglalkozik egy beteggel budapesti Szent Margit Kórház felújított mozgásszervi rehabilitációs osztályán az átadás napján, 2018. november 29-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)