Olyat robbantott a McDonald's, amire évtizedek óta nem volt példa

A vendégek az Egyesült Államokban először 1967-ben, Magyarországon pedig 35 éve, a Régiposta utcai McDonald's étterem megnyitásakor kóstolhattak bele a sajtburgerbe és a Big Mac szendvicsekbe. Az összetevők, a recept és az elkészítési mód azóta lényegében változatlan maradt, egy fejlesztésnek köszönhetően azonban most a marhahúsos szendvicsek is megújultak.

Ennek köszönhetően – bár a legtöbben nem érzékelték, de – már nyár eleje óta másképp esszük az olyan sokak által jól ismert klasszikusokat, mint a Big Mac, a sajtburger, vagy épp a Sajtos McRoyal.

Az étteremláncnál a marhahúsos szendvicseikkel kapcsolatban célul tűzték ki, hogy a már jól ismert összetevőkből az elkészítési folyamat apró alakításával a vendégek által is érzékelhető változást érjenek el: legyen még forróbb a húspogácsa, olvadtabb a sajt és puhább a zsemle. Mindezt az Index első kézből tesztelhette le, sőt még a konyhára is betekintést nyertünk, ahol – a „mekis receptek és titkok megőrzése érdekében” – fotókat nem készíthettünk.

A konyhai elkészítési folyamatok megújításának köszönhetően a klasszikus marhahúsos szendvicsek ismerős, mégis új ízélményt nyújtanak. Az egyik legfontosabb változás a marhahús sütésében történt. Az új folyamat lehetővé teszi, hogy a húspogácsa még forróbban kerülhessen a szendvicsekbe. A sajtburger és a Big Mac esetében pedig a só és bors mellett már a hagymát is a grillen szórják a húspogácsákra, így ízük karakteresebbé és zamatosabbá válik. A forróbb hús és a konyhatechnológiai változások együttesen azt eredményezik, hogy a marhahúsos burgerekbe kerülő sajt még olvadtabb, mint korábban. A szaftosabb élmény a Big Mac esetében a másfélszeresre növelt szószmennyiségnek is köszönhető, a felhasznált zsemlék pedig a megújult receptúrának köszönhetően még ízletesebbek.

„A hazai vállalat 35 éves fennállása során rendszerünk újabb jelentős mérföldkövéhez érkeztünk el azzal, hogy közkedvelt klasszikus marhahúsos burgereinket megújult formában kínáljuk vendégeinknek. Éttermeinkben még forróbb, még ízletesebb Big Mackel, sajtburgerrel vagy akár McRoyallal találkozhatnak országszerte” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald's éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

A cégvezető az Index kérdésére igyekezett eloszlatni azokat a vélekedéseket, amelyek szerint a McDonald'sban kapható ételek nagymértékben károsítanák az egészséget.

Nagyon komoly hatósági előírásoknak kell megfelelnünk, amit meg is teszünk. Ez vonatkozik mind a konyha szakszerű működésére, mind az ételek összetételére. Alapanyagainkat ellenőrzött beszállítóktól szerezzük be, nagyrészt magyar partnerekkel dolgozunk, például száz százalékban húst tartalmazó húspogácsáink is tőlük érkeznek