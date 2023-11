Új terve van a kormánynak, adómentes lehet a lottónyeremény

A kormány jövő évi adócsomag-tervezetébe került be egy javaslat, amely adómentessé tenné az összes számsorsolásos nyereményjáték, köztük az ötös lottó nyereményeit is.

A kormány által a parlament elé nemrég benyújtott adótervezetéről több cikkben is írtunk. A minap az is kiderült, hogy többek közt a túrórudi áfáját is csökkentenék.

A 187 oldalas tervezetnek van egy olyan érdekes részlete is, amiről viszont még nem írtunk:

eszerint adómentessé tennék a számsorsolásos szerencsejátékok nyereményét.

A tervezetben a konkrét szövegrészlet így szól: „A tradicionális számsorsjátékokon (lottó, kenó, puttó) való részvételi kedv fokozása érdekében a javaslat mentesíti a személyi jövedelemadó alól az ilyen játékokon elért nyereményeket.” Ez a gyakorlatban azt a 16 százalékos személyi jövedelemadót (szja) jelenti, amit például a lottónyeremények után is meg kell fizetni.

Az ado.hu még egy korábbi cikkben írt arról, hogy minden, számsorsolásos játékból származó nyeremény adóköteles, de ezt nem a nyertesnek kell befizetnie, hanem a Szerencsejáték Zrt. automatikusan levonja és befizeti helyette – viszont a nyertes értelemszerűen ennyivel kevesebb pénzhez jut hozzá. Ha tehát átmegy ez a törvénymódosítás, akkor jelentősen megnőhetnek a nyeremények.

A kormány adótervezetével kapcsolatban korábban már írtunk arról is, hogy egy új adónem, a globális minimumadó bevezetésére is fel kell készülniük a magyar vállalatoknak. Varga Mihály pénzügyminiszter a javaslatcsomagot úgy kommentálta: „a háború és a szankciós energiaválság okozta nehéz gazdasági körülmények ellenére a kormány folytatja az adócsökkentést és adóegyszerűsítést”.