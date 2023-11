Rendkívüli bejelentést tett a kormány, kiderült, miért értékesíti a tulajdonrészét az Erstében

„Az Erste Bank Hungary 15 százalékos tulajdonrészét a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt-n keresztül 87,5 milliárd forintért értékesíti. Ez a hét évvel ezelőtti vételár több mint kétszerese, tehát az állam jól gazdálkodott” – mondta az Index megkeresésére Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára azzal kapcsolatban, hogy a kormány pénteken bejelentette a Magyar Állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. értékesíti az Erste Bank Hungary Zrt.-ben meglévő 15 százalékos kisebbségi tulajdonrészét az osztrák anyavállalat, az Erste Bank AG számára.

Lóga Máté kiemelte: a 15 százalékos részesedés eladására nem költségvetési szempontok miatt került sor.

Az így keletkező bevételt az állam másik stratégiai eszköz megvásárlására, a Budapest repülőtér visszavásárlásának finanszírozására fogja fordítani.

Úgy tűnt, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM), illetve a kormány a Bankszövetséggel és az Erste Bankkal is kiváló kapcsolatot ápol. Az állam utóbbit 2016-ban megvette, idén pedig eladja részesedését.

Arra a kérdésünkre, hogyan kell értelmezni a mostani eladást, illetve előfordulhat-e, hogy megromlott a felek viszonya, Lóga Máté hangsúlyozta: erről szó sincs, az Erste Bankkal és a Bankszövetséggel folyamatos az együttműködés és a párbeszéd. „Azt is állíthatom, hogy jó partneri viszony alakult ki. Ezt az együttműködést sem a GFM, sem pedig a kormány nem akarja felrúgni, továbbra is a partnerségre törekszünk” – mondta.

Az államtitkár ezt követően kiemelte, ez tetten érhető a legutóbbi megállapodásban is, hiszen a Bankszövetség tagsága – közte az Erste Bank is – vállalta az önkéntes kamatplafont bevezetését, amivel a lakosság és a vállalkozások is sokkal kedvezőbb feltételekkel juthatnak hitelhez, mint korábban.

Ez sok százezres vagy milliós segítséget jelent számukra. Kiemelhető az is, hogy a bankok elfogadták a kamatstop szükségességét is, hiszen ez jelentősen hozzájárul a hitelpiac stabilitásához, a vállalkozások és a családok megvédéséhez. Ráadásul közös cél a hitelezés felpörgetése, az egészséges hitelezés megőrzése, hiszen ők is érdekeltek ebben. A gazdasági növekedés nem csak a családoknak és a vállalkozásoknak jó, de a bankoknak is.

Az államtitkár hozzátette, az eredmények már alakulnak, a legfrissebb adatok szerint legyűrtük az inflációt, az egy számjegyűre csökkent a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. „Ne feledjük, hogy ebben a kamatstopnak és a kínálati oldalt segítő hitelprogramoknak is jelentős szerepe van, utóbbiban a kereskedelmi bankok közvetítő partnerként vesznek részt. Bízom benne, hogy a GDP alakulásáról is kedvezőbb eredményekről számolhatunk be” – összegezte.

Lóga Máté a kérdéseinkre adott válaszát úgy zárta, az Erste Bankban történő tulajdonszerzéskor kötött stratégiai megállapodásban foglalt célkitűzéseket a felek maradéktalanul teljesítették. A kormány a jövőben is fontos partnereként tekint az Erste Csoportra, így az egyeztetések jelenleg is és a jövőben is folyamatosak maradnak.

Váratlan bejelentés

Mint írtuk, az állam a Corvinus Zrt.-n keresztül 2016. augusztus 11-én szerzett 15 százalékos kisebbségi tulajdonrészt az Erste Bank magyarországi leányvállalatában. „A kisebbségi részesedés értékesítése kapcsán kiemelhető, hogy rendkívül sikeres és stabil kapcsolat alakult ki a magyar kormány és az Erste Csoport között, a tulajdonszerzéskor kötött stratégiai megállapodásban foglalt célkitűzéseket a felek maradéktalanul teljesítették” – írta pénteki közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

A BEFEKTETÉS PÉNZÜGYI ÉRTELEMBEN IS SIKERES VOLT A MAGYAR ÁLLAM SZÁMÁRA: A 2016-BAN SZERZETT TULAJDONRÉSZ VÉTELÁRA 38,9 MILLIÁRD FORINT VOLT, MÍG A MOSTANI ELADÁSI ÁR 87,5 MILLIÁRD FORINT

– ismertették. Hozzátették, hogy a bejelentett tranzakció összértéke így a hét évvel ezelőtti vételár több mint kétszerese, ráadásul a hozamot a társaság stabil osztalékfizetése is növelte. A részvény-adásvételi szerződés aláírására, valamint az ügylet pénzügyi zárására tervezetten még az idei évben sor kerül.

