Az autóvásárlás esetében is gödörbe került a hitelezés. Az autófinanszírozás területéről eltűntek a klasszikus hitelek, amiket a lízing váltott fel. A magas kamatkörnyezet azonban a lízingpiacnak is betett. Kik lízingelnek előszeretettel, milyen típusai és milyen fajtái vannak a lízingkonstrukcióknak? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ szakértő segítségével.

Ahogy arról az Index korábban is írt, 2022-ben felfutó szakaszba került a használtautó-piac, köszönhetően annak, hogy a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború hatására komoly problémák adódtak az autógyártás, illetve -szállítás terén. Az új autó elérhetőségének csorbulása értelemszerűen – kényszerből is – a használt autók felé fordította a vásárlók figyelmét. A használtautó-kereskedők, illetve a magáneladók kihasználták a lehetőséget, és jelentősen felverték a használt járművek árát, sok esetben gyakorlatilag jó befektetéssé vált használt autót venni, vagyis a gépkocsi – megfordítva a piaci logikát – használat közben növelte értékét.

A boom 2023 első negyedévének végére lecsengett, áprilisban már jelentősen zuhant a használtautó-kereskedelem, majd a második negyedév végétől volt látható ismét felfelé ívelő tendencia, ám – köszönhetően többek között annak, hogy helyrebillent az új autók elérhetősége – elszálló árak már kevésbé jellemzőek.

Az autóknál is satufékezett a hitelezés

„Az új autó azonban eleve drágább, sőt a legtöbb esetben a fiatalabb, jobb állapotban lévő használt autók egyösszegű kifizetését sem teszik lehetővé az elapadt magyar lakossági kasszák. Ilyen helyzetben nyújthat megoldást a lízing, aminek piaca – sok más területhez hasonlóan – satuféket nyomott a mögöttünk hagyott időszakban, és jelenleg is magasságot próbál nyerni” – mondta az Indexnek Hőgye Attila, a Mercarius flottakezelő leánycége, a Mercar használtautó-kereskedés ügyvezető igazgatója. A szakember szerint nem meglepő a visszaesés, hiszen gyakorlatilag finanszírozhatatlan szintre ugrottak a kamatok, amik mellett nem volt észszerű lízingszerződést (sem) kötni.

A lízingpiac több szegmensből áll. Kérésünkre Hőgye Attila részletezte ezek jellemzőit. Leszögezte, hogy az autófinanszírozás területéről eltűntek a klasszikus hitelkonstrukciók, amiket a lízing váltott fel, tehát aki hitelre szeretne használt autót vásárolni, az gyakorlatilag lízingel.

Létezik az úgynevezett zártvégű pénzügyi lízing, amely gyakorlatilag klasszikus autóhitelként is felfogható, elsősorban magánszemélyek élhetnek a konstrukcióval. Minimum 20 százalék önerő szükséges, a fennmaradó összeget havi részletben kell fizetni – mint általában egy hitelnél –, kamatokkal együtt.

A vállalatok számára pedig a nyíltvégű pénzügyi lízing jelenthet jó megoldást a finanszírozás terén. A konstrukció azon társas vállalkozásoknak jó, akik jogosultak áfa-visszaigénylésre. Ezáltal nagymértékben csökkenthetők a költségek, hiszen gyakorlatilag az autólízing jelentette kiadás egy része kvázi leírható az adóból.

Az operatív lízing (tartós bérlet vagy flottakezelés) szintén vállalatoknak szól. Ennél a konstrukciónál az autó tulajdonjoga a szerződés végén nem kerül a céghez. Az áfa legalább fele ugyanúgy visszaigényelhető, a havi díj azonban nemcsak a finanszírozási költséget, hanem számos egyéb szolgáltatást, például a szervizelést, biztosításokat, szezonális gumiabroncsokat és akár a csereautót is tartalmazza – mindezt belekalkulálva a havi költségekbe, amik ezáltal jól megtervezhetők és elszámolhatók lesznek. Ezt a konstrukciót az esetek döntő többségében új autó lízingelésére használják, de keveset futott használt jármű esetén is igénybe lehet venni, amennyiben „áfás autóról” van szó.

Hiszen a cégeknek kizárólag olyan autót előnyös nyíltvégű vagy operatív lízingelni, amelynek van áfatartalma – ebbe a kategóriába tartozik valamennyi új autó, valamint bizonyos használt autók. A Mercar összes használt járműve áfás.

„A használtautó-adásvétel nagy része magánszemélyek között zajlik, amely tranzakcióknak nincs áfatartalmuk. Míg ha a cégek vásárolnak új autót, akkor azokat tárgyi eszközként tartják nyilván, meghatározott ideig értékcsökkentik, ha pedig eladják, akkor úgynevezett különbözeti áfával értékesítik, így azok nem alkalmasak arra, hogy nyíltvégű pénzügyi lízing keretében vásárolják meg használtan a vállalkozások. A magánszemélyek pedig eleve nem tudják nyíltvégű pénzügyi lízinggel megszerezni a kiszemelt autót, hiszen – a cégekkel ellentétben – nincs áfa-visszaigénylési lehetőségük” – fejtette ki Hőgye Attila.

Fontos, hogy zártvégű lízing esetén az autó a lízingelő tulajdonába kerül, míg a cégek számára rendelkezésre álló nyíltvégű lízing esetén a szerződés végén úgynevezett maradványértéken megvásárolható az autó. (A magánszemély számára rendelkezésre álló zártvégű lízing esetén is van lehetőség maradványértékes konstrukcióra, ám nagyon ritkán.)

A Mercar használtautó-kereskedő a Mercarius flottakezelő leányvállalata. A Mercarius flottakezelés (operatív lízing) keretében biztosít autókat cégek számára, a járműveket pedig saját műhelyükben szervizelik. A vállalatokkal lejárt szerződést követően a visszakerült autókat a Mercar értékesíti. A jellemzően 3–6 éves, 100–200 ezer kilométert futott autók előnye nemcsak az említett szakszerű szervizelés, hanem a hiteles kártörténet is, ami egyedülálló a piacon. A vásárló ezáltal a korábbi sérülések pontos történetét is megismerheti. „Mindez egy nagyon átlátható folyamatot eredményez, ami bizalmat sugároz a vevők irányába” – hangsúlyozta Hőgye Attila.

Eltérő mozgás a piacokon

A cégek számára óriási előnyt jelent, hogy az első lízingdíj és a további havi lízingdíjak áfájának felét visszaigényelhetik, ráadásul a kamatok elszámolhatók költségként. „A nyíltvégű lízinggel vásárolt használt autók piaca kevésbé változott a korábbi években, hiszen a vállalatok a magasabb kamatokat is el tudják számolni költségként, és az áfa felét is vissza tudják igényelni, sőt bizonyos feltételek teljesítése esetén ennél is többet. Az egyik ilyen kritérium a menetlevél vezetése, ami ha igazolja, hogy a céges autót használó munkavállaló az esetek több mint felében munka céljából használta a járművet, akkor akár 50 százaléknál is több áfa igényelhető vissza” – jelezte a vállalatvezető.

Azonban – ahogy arról fentebb is szó volt – a magánlízingpiacon jelentős megtorpanás ment végbe. A 15-20 százalékos kamatok mellett nem biztos, hogy célszerű zártvégű lízingkonstrukció által autót vásárolni.

Ez a helyzet pedig mindaddig fennáll, míg a kamatok vissza nem mennek 10 százalék alá. A Mercar lépett is az ügyben, és azon kevés kereskedő egyike lett, amely 10 százalék alá vitte a lízingkamatokat. A július–augusztusi kampány sikerességét jól mutatja az értékesített autók számának számottevő megugrása. Ezen felbuzdulva pedig november elsejétől év végéig újabb ilyen akciót léptet életbe a vállalat.

Fotó: Mercarius

„Jól látható tendencia, hogy 10 százalék alatti kamatok esetén a magánszemélyek körében is vonzóbbá válik a lízingpiac” – hangsúlyozta a vállalatvezető, aki arra számít, hogy a jegybanki alapkamat csökkenésével párhuzamosan a hitelkamatok is attraktívabbá válnak. Jelenleg csak a kereskedő és partnerbank közösen nyújtott támogatása által van lehetőség 10 százalék alatti kamatszintekre. Akkor áll elő ideális helyzet, ha a piac ezt magától is tudja hozni.

A lízing azoknak jelenthet megoldást, akik nem rendelkeznek elég tőkével egy autó egy összegben történő megvásárlásához, ám ebben az esetben kamatteherrel kell számolni,

így pénzügyi lízing előtt minden esetben célszerű körültekintően, a lehetőségeket, feltételeket alaposan megismerve dönteni. Hőgye Attila felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági és kamatkörnyezetben érdemes a fix kamatozású konstrukciók közül választani, ami kiszámítható havi kiadást jelent, emellett mindenképp célszerű a forintalapú finanszírozás mellett dönteni.

Az újdonságok egyelőre kis szerepet játszanak

Ahogy korábban az Index is beszámolt, egyre elterjedtebbé kezd válni, hogy a cégek járműbérlés helyett autómegosztókat bocsátanak munkavállalóik rendelkezésére (emellett a carsharinget előszeretettel teszik választható cafeteriaelemmé.) Hőgye Attila elmondása szerint a Mercariushoz hasonló flottakezelők egyelőre nem aggódnak a carsharing ilyen irányú előretörése miatt. „Ez a lehetőség határozott idejű, projektmunkákat végző cégeknél lehet észszerű döntés. Az autómegosztás a pillanatnyi igényeket elégíti ki, ám egy olyan cég számára, ahol a dolgozók napi szintű munkavégzéséhez hosszú távon elengedhetetlen a gépkocsihasználat, jobb üzleti döntés egy nyíltvégű pénzügyi lízing vagy egy tartós bérlet” – vélekedett Hőgye Attila.

Ami pedig a hajtásláncokat illeti, az alternatív (többnyire elektromos) meghajtású új autók piaci részaránya egyre nagyobb, azonban a Mercar által kínált használt autók esetében még nem túl magas, de folyamatosan növekszik az elektromos vagy plug-in hibrid autók aránya. Hőgye Attila szerint ez egy jól látható piaci trendnek tudható be. Mivel 3–6 éves autókat kínálnak eladásra, így ezeknél az akkori autópiaci trendek köszönnek vissza, amikor még kisebb volt az alternatív meghajtású autók piacon belüli penetrációja. Célszerű a kérdést 3–6 éves távlatban újravizsgálni, amikor is a 2020-2023 körül vásárolt új autók kerülnek eladásra a Mercar telephelyén, hiszen ebben az időszakban már jelentősen magasabb az alternatív meghajtásúak újautó-eladáson belül részaránya.

(Borítókép: Hőgye Attila, Fotó: Szollár Zsófi / Index)