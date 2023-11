Orbán Viktor beteljesült jóslata a forintot is csúcsra rúgta

A hét nagy részében a 378–380-as zónában mozgott az euró–forint árfolyama, majd a pénteki kereskedésben a 377-es szint alá is került – ahol legutóbb júliusban láttuk. Ebben szerepe volt a péntek reggel érkező, váratlan egy számjegyű inflációs adatnak is. Ezzel idő előtt teljesült a miniszterelnök tavaly októberi vállalása, mely szerint idén év végére tíz százalék alá olvad a pénzromlás. A főbb európai tőzsdék vegyesen, a magyar BUX-index pozitívan teljesített. A gáz és az olaj ára is csökkent. Heti tőzsdei összefoglalónk.