Kiderült, mennyi pénzt szánnak a magyarok karácsonyra

A magyarok 46 százaléka 10 ezer forintnál is kevesebbet szán idén szerettei ajándékára, aki teheti, a beszerzést a novemberi akciókat kihasználva ejti meg, ugyanakkor sokan kivárják a decemberi fizetés megérkezését – derült ki a MediaMarkt friss kutatásából. Meglepetésajándékokra az emberek döntő többsége nem igazán vágyik karácsonykor, sokkal inkább hasznos dolgokat szeretnének.

A műszaki áruházlánc, a MediaMarkt az elmúlt évekhez hasonlóan idén novemberben is megkérdezte a lakosságot a karácsonyi ajándékozási terveiről. Az Opinio Institute segítségével végzett kutatás eredményei szerint a korábbi évekhez képest határozottabb elképzelésünk van arról, mit is szeretnénk a fa alá,

ugyanakkor az ajándékokra szánt szűkös költségkeret miatt valószínűleg sokak számára a kiszemelt tárgy csak vágyálom marad.

A tavaly karácsony előtti kutatása szerint az emberek 38 százaléka nyilatkozott úgy, hogy örülne ajándékba valami meglepetésnek, akkor is, ha az a valami kevésbé hasznos, idén ez az arány már csak 10 százalék. Az emberek relatív többsége (40 százalék) szeretné, ha olyan praktikus dolgokat kaphatna, amire valóban szüksége van – erre leginkább az önálló életet most kezdő húszas, harmincas korosztály vágyik –, a megkérdezettek további 6 százaléka pedig csak a konkrétan kinézett holminak örülne.

A válaszadók 24 százaléka tárgyak helyett inkább valamilyen közös élményt, utazást, programot szeretne szeretteivel. Elsősorban a nők és az idősebb, 50 évnél idősebb korosztály preferálná az ilyen jellegű közös ajándékokat, ám a válaszadók nagyjából ötödének saját bevallása szerint megvan mindene, ezért semmilyen meglepetésre nem vágyik.

A háztartási cikkek nyertek

A családok 48 százalékában felmerül időnként a műszaki cikk vásárlásának igénye, szüksége karácsony alkalmával, de mindössze 12 százalékuk szerint jellemző, hogy ezeket a tárgyakat megveszik. A háztartási cikkek közül az olyan jelentős beruházásnak számító nagygépek végeztek a kívánságlista első helyén, mint a mosógép, szárító, sütő, hűtő. Ezekre, valamint a kisebb konyhai és egyéb háztartási munkát megkönnyítő eszközökre leginkább a nők vágynak – a kutatás szerint.

A dobogó második helyén – holtversenyben a kisgép kategóriával – a számítástechnikai eszközök szerepelnek. Bár utóbbira pedig a férfiak tartanak igényt nagyobb arányban, összességében az első három leginkább vágyott termékkör mind a két nem esetében azonos. A negyedik helyen van eltérés, itt a nők egy új mobilt, a férfiak viszont inkább egy új konzolt vagy játékot látnának szívesebben. A 20 év alattiaknak elsősorban számítástechnikai eszközökre lenne szüksége.

A legtöbben (40 százalék) azért vágynak a megjelölt termékkategóriára, mert még egyáltalán nincs ilyen eszközük.

40 éves korig ez a döntő indoka az új készülék iránti igénynek, 40 év felett pedig a korszerűsítés, vagy a régi, elromlott gép pótlása. Az összes válaszadó több, mint negyede (27 százalék) cserélné korszerűbbre meglévő gépeit, és ötödük pedig a régi, tönkrement gépek miatt vágyik a cserére. Pusztán a fejlettebb technológia vagy a jobb funkciók a válaszadók 4 százalékát motiválják.

Tapasztalataink szerint a Black Friday – avagy a mi esetünkben Black November – klasszikusan az az időszak, amikor az emberek egy ideje már tervezett, halogatott vásárlásokat valósítanak meg. Ilyenkor általában a már régóta vágyott termékkel kapcsolatban pontos elképzeléseik vannak, amire akár az online ajánlatok között is lecsaphatnak

– tanácsolja a vásárlást fontolgatóknak Magyar Norbert, a Media Markt Magyarország kereskedelmi igazgatója, majd hozzátette, ilyen esetekben is javasolják az üzletekbe ellátogatást, hogy biztosan azt kapjuk, amit szeretnénk.

Aki tud, spórol

A családok 10 százaléka egyáltalán nem tervez idén ajándékozni, többségében igyekeznek valami apróságot találni szeretteiknek: a kutatásban résztvevők közel fele (46 százalék) 10 ezer forint alatti összeget szán személyenként ajándékra, ebből 18 százalék 5 ezer forintnál is kevesebbet. 10 ezer és 20 ezer forint közötti összeget az emberek 21 százaléka tervez költeni egy-egy rokonra vagy barátra, a 20 ezer forint feletti költségkeretet szintén az emberek ötöde engedheti meg magának.

Az eredmény publikálásakor azt is leszögezték, igyekszünk tudatosan, előre vásárolni, és figyelni az akciókat: 16 százalék az ajándékok beszerzését szereti minél előbb megejteni, aki teheti, novemberben az akciók alkalmával megvásárolja a legtöbb dolgot.

Ám közel ugyanennyien vannak azok, akik a decemberi fizetésük megérkezése utáni időpontra tervezik be a legtöbb ajándékvásárlást.

„A decemberi fizetés utáni időzítés nem új keletű – teszi hozzá a kereskedelmi igazgató –, karácsony előtt a kereskedelemben szokásosan a december 10. utáni hétvégé a legforgalmasabb. Idén is erre készülünk” – mondta Magyar Norbert.

Végül hozzátette: „Mivel az elmúlt időszakban minden jel arra mutatott, hogy a vásárlók sokkal tudatosabbak lettek a költéseiket illetően, úgy gondoljuk, hogy idén még olyanok is novemberi akciókban szerzik be az ajándékba szánt vagy a karácsonyi sütés-főzéshez szükséges eszközöket, akik általában későbbre hagyják a vásárlást, vagy alapvetően el szokták kerülni ezt a forgalmas időszakot. Ezt támasztja alá az idén először indított VIP-feliratkozási lehetőségünk is, amelyre a vártnál nagyobb volt az érdeklődés, ezért bár konzervatívak a várakozásaink, de bizakodva nézünk az év végi forgalom elébe”.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)