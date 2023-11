A MOHU 83 új hulladékudvart épít országszerte, ennek első állomása Esztergom, ahol szerdán már az alapkőletétel is megtörtént. Az új hulladékudvarokban egységesen heti 48 órás nyitvatartással várják a lakosokat, és sokkal szélesebb lesz a leadható hulladékok köre. Továbbá a Mol csoport leányvállalata a hazai hulladékudvarok fejlesztése érdekében több tízmilliárd forint értékben ruház be a következő 10 évben.

„Egyedül nem tudjuk véghezvinni a célokat, ehhez a lakosság és a települések is szükségesek” – mondta Pethő Zsolt, a MOHU vezérigazgatója szerdán Esztergomban, ahol első helyszínként elkezdődött a vállalat nagyszabású, országos hulladékudvar-építési programja.

A hulladékudvar várhatóan már májustól várja a város és térsége lakosságát, és a következő tíz évben országszerte további 82 hasonló létesítmény épül. A következő körben Tiszaföldváron, Karcagon és Veresegyházon kezdődnek a beruházások. Fontos rögtön leszögezni,

A MOHU A HAZAI HULLADÉKUDVAROK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN TÖBB TÍZMILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN RUHÁZ BE A KÖVETKEZŐ TÍZ ÉVBEN.

Ugyanis a vállalat óriási vállalást tett: 2040-ig 65 százalékra kell növelni a települési hulladék újrahasznosítását, ez a szám Magyarországon jelenleg 30 százalék fölött van, az illegális lerakást 10 százalékra kell csökkenteni, ez most több mint 50 százalék. Ennek az országos átalakulásnak lesz az oszlopos tagja a Mol csoport tagja, a MOHU.

Milyen új hulladékudvarok jönnek?

Ahogy azt korábban az egyik elemzésünkben részletesen kifejtettük, a korábbi, széttöredezett rendszer megoszló és változó volt, a leadható hulladékok típusa hulladékudvaronként eltért. Egyes helyeken fémet, máshol textilt nem lehetett leadni, szinte minden udvar saját maga döntötte el, mit vesz át. A MOHU által fejlesztett rendszer működése egyszerűbb lesz, az új hulladékudvarok mindegyikében ugyanazokat a hulladéktípusokat lehet majd leadni.

Az udvarok kialakításában fontos szerepe lesz annak, hogy a különböző hulladéktípusokat külön raktározzák, ne keveredjenek, és a leadott anyagokat mérhetően gyűjtsék. A hulladék mennyiségét és útját külön rendszerben kell a hulladékudvarnak regisztrálnia, továbbá minden udvarban lesz híd- és lapmérleg. A vállalat szerint ez az egyik legfontosabb újítás, hogy ennek köszönhetően országos szinten átlátható lesz a leadott hulladék típusa, mennyisége és pontos útja.

A KINYERHETŐ ADAT KULCSFONTOSSÁGÚ AHHOZ, HOGY JÓL MŰKÖDJÖN AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS.

A vállalat a tájékoztató során arra is kitért, hogy az egyes udvarok mérete a települési adottságoktól, mindenekelőtt a lakosságszámtól és a rendelkezésre álló terület nagyságától függően eltérhet. A típustervek elkészítése során a MOHU kiemelt szempontként kezelte, hogy az új udvarok a helyszíni lehetőségek függvényében modern, lakosságbarát kialakításúak legyenek, a legkönnyebb megközelíthetőséggel, parkolóhelyekkel és akadálymentes kialakítással. A MOHU a nyitvatartási idő meghatározásakor is szem előtt tartotta a lakossági igényeket, így az új hulladékudvarok hétvégi napon is várják az ügyfeleket.

A tervezés folyamán a MOHU a környezetvédelmi és munkavédelmi szempontokat is maradéktalanul figyelembe vette, ügyelve egyebek mellett a veszélyes hulladékok megfelelő átvételére, tárolására, és szállítását lehetővé tevő feltételek kialakítására, hogy ezek az anyagok semmiképp ne kerüljenek ki a környezetbe. A MOHU már eddig is jelentősen egyszerűsítette és gyorsította a hulladékgyűjtő udvarokban történő hulladékleadás menetét. Ennek köszönhetően az idei év júliusától a lakcímkártya felmutatásával minden magyarországi lakos igénybe veheti az ország bármelyik hulladékudvarának szolgáltatásait.

AZ ÚJ HULLADÉKUDVAROK HELYSZÍNÉT A TÁRSASÁG MINDEN ESETBEN A TELEPÜLÉS ÉS TÉRSÉGÉNEK LAKOSSÁGSZÁMA, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS HELYI ELÉRHETŐSÉGE ALAPJÁN VÁLASZTJA KI.

A MOHU első körben azokat az önkormányzatokat kereste meg a fejlesztési terveivel, ahol a lakosságszám megköveteli a hulladékudvar létesítését, illetve a környező településeken nem áll rendelkezésre hulladékudvar. A koncesszió keretében foglalt vállalás alapján minden 5000 főt meghaladó népességű településen mobil vagy fix hulladékudvart, minden 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú településen és a 25 000 főnél népesebb gyűjtőkörzetekben fix hulladékudvart szükséges létesítenie, üzemeltetnie.

Ismét úttörő szerepben Esztergom

Esztergom minden szempontból megfelel a fenti céloknak és kritériumoknak. A városban és a környező településeken jelenleg nem működik hulladékgyűjtő udvar, lakosságszáma megközelíti a 30 000 főt, amivel Magyarország 38. legnépesebb települése. Az Esztergomban épülő hulladékgyűjtő udvar nem csak a város, hanem a környező települések – Tát, Tokod, Dorog, Kesztölc és Pilisszentkereszt – lakossága számára is elérhető lesz, vagyis

ESZTERGOMMAL EGYÜTT TÖBB MINT 60 000 FŐ SZÁMÁRA.

A hulladékudvar lakosság előtti megnyitására a tervek szerint jövő év első felében kerülhet sor. A MOHU a fentieknek megfelelően Esztergom mellett további települési önkormányzatokkal is felvette a kapcsolatot, és jelenleg már több helyszínen, így Tiszaföldváron, Karcagon, Veresegyházon is folyik a tervezés, hamarosan pedig várhatóan a további kivitelezési munkálatok is elkezdődhetnek.

Hernádi Ádám az alapkőletételen leszögezte, hogy Esztergom régóta küzd az illegális hulladékokkal, ez pedig jelentős költségeket emésztett fel, és ezek a hulladékok biztosan nem az erdőbe vagy az utak mellé valók. A polgármester arra is kitért, hogy a lakosságnak hatalmas igénye volt egy ilyen udvar kialakítására „Büszkék vagyunk arra, hogy a MOHU először itt valósítja meg ezt a beruházást. A lakosság megfelelő tájékoztatásért mindent megteszünk, ahogy azért is, hogy ez végül sikertörténet legyen” – összegezte.

Pethő Zsolt, a MOHU vezérigazgatója arra emlékeztetett, hogy nemcsak a városnak és térségnek lesz mérföldkő ez a beruházás, hanem a vállalatnak is: „modern és új hulladékudvar-programba kezdtünk”. 65 százalékos hulladék-újrahasznosítást vállaltak küldetésnek, amely világszínvonal. „A következő évtizedben erre készülünk, ez a célunk” – mondta. 185 milliárd forintot fordít a MOHU fejlesztésre, ebből 10 milliárdot hulladékudvarra.

Végezetül Szendrői Márton László, a MOHU beruházási vezetője arra is kitért, hogy a hulladékudvarok megjelenése egységes lesz országszerte. Ezek a létesítmények szolgáltatási központok lesznek, modern környezetben. „Minden jogszabályi követelményt felülteljesítünk. Az üzemeltetés is országosan egységes lesz. Mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy bárhol ugyanolyan körülmények között adja le a hulladékát” – összegezte. A hulladékudvarokban több mint 40 féle hulladékot lehet majd lerakni.

(Borítókép: Pethő Zsolt, a MOHU vezérigazgatója. Fotó: Szollár Zsófi / Index)