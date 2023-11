Válság van kialakulóban Magyarországon, jön a nyugdíjasbumm

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előrejelzései szerint 2035 és 2041 között robban az úgynevezett „nyugdíjasbumm”: a jelzett időszakban összesen egymillióan érik majd el a nyugdíjkorhatárt, ami jócskán megdobja a nyugellátásra jogosultak számát.

Az elöregedő társadalom már régóta fennálló demográfiai probléma, az állam pedig már most alig bírja fenntartani az egyensúlyt, és a helyzet tovább romlik, írja a hirado.hu.

„2038-ra 500 ezerrel kevesebb lesz a népesség, mint most. A Ratkó-korszakban születettek nemrég mentek vagy épp most mennek nyugdíjba, és hamarosan követik őket az ő gyermekeik is. Az utánuk jövő generáció pedig szembesül egy igencsak komoly nehézséggel: egyre több a nyugdíjas, és egyre kevesebb, aki képes eltartani őket” – hívta fel a figyelmet Ujszászi Zoltán, a Trimont Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője.

A szakértő arról is beszélt, hogy a 208 ezer forintos átlagnyugdíj közel sem a többség nyugdíját takarja. A valóságban sokkal több a 120 ezer körüli nyugdíj, sőt nagy számban vannak, akiknek 60 ezer forintból vagy az alatti összegből kell gazdálkodniuk havonta – jegyezte meg.