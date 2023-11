Kína a hátsó ajtón lopózott be, de máris a fejünkre nő

Az elmúlt két évben annyit fejlődött a logisztika, hogy nem kell többé hosszú heteket várni a kínai webáruházas rendelésekre. Ennek megfelelően már nem csak kütyüket, apróságokat szerzünk be a Távol-Keletről, közben pedig az AliExpress és a Wish mint bejáratott platformok mellé szélsebesen zárkózik fel a Shein és a Temu. A hazai e-kereskedőknek nemcsak az ázsiai versenytársakkal kell felvenniük a kesztyűt, hanem a „magyarnak látszó” felületeken értékesítő cseh, lengyel, román cégekkel is.