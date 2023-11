Miközben a használt lakások esetében már elkezdődött az árak mérséklődése az elmúlt egy év során, addig ez nem volt jellemző az új építésű lakásoknál. Ez is közrejátszott abban, hogy jelentősen mérséklődött irántuk az érdeklődés, de talán a magas kamatok okozták a legnagyobb gondot. De hogy áll most az újlakás-piac?

Míg a használt lakásoknál némi mérsékelt árcsökkenést lehetett tapasztalni az elmúlt hónapokban, addig az új építésű ingatlanok esetében egyáltalán nem jelentkezett csökkenés az árakban, igaz, nem is drágultak tovább ezek az ingatlanok – derül ki a Balla Ingatlan felméréséből.

Az újépítésű-piacnak talán még a használtpiachoz képest is rosszabbak lettek a kilátásai, mivel a megnyirbált állami támogatások ezt a szegmenst fokozottan érintették

– tették hozzá.

A magas árak mellett az is közrejátszott a kereslet visszaesésében, hogy a vevők közül eltűntek a hitelre vásárlók. Ennek ellenére mutatkozott igény a jó minőségű, jó helyen épülő, új építésű, energiatakarékos, ugyanakkor panorámával és extrákkal – például napelemmel, szaunával, pezsgőfürdővel, medencével – felszerelt ingatlanok iránt, habár az értékesítés ideje ezeknél is kétségtelenül megnőtt.

Volt olyan kerület, ahol lenullázódott a kereslet

Budapest V. és XIII. kerületében nem sokan keresték az elmúlt egy év során az új építésű ingatlanokat, melyek átlagos négyzetméterára 1,5–2 millió forint felett járt, sőt egyes esetekben elérte a 4 millió forintot is. Az ingatlaniroda szerint a rendkívül magasra kúszó árak az építőipari költségek növekedésének köszönhetőek, amit tovább súlyosbított a háború miatt nehezedő nyersanyagbeszerzés.

A VI., VII., VIII. és IX. kerületben ugyancsak jelentős kereslet-visszaesést lehetett tapasztalni az elmúlt hónapokban az új építésű ingatlanok piacán, így minimális volt az érdeklődés, ami alapvetően itt is a rendkívül magasra emelkedő négyzetméterárak eredménye.

Az új építésűek iránt nagyon szerény volt a kereslet a dél-budai régióban is, hiszen az átlagos négyzetméterárak itt is 1,2–1,5 millió forintnál jártak. A régióban ebben a kategóriában a kis méretű lakások voltak leginkább keresettek. Az érdeklődők maximum 60 millió forintért kerestek ingatlant, mely így a legjobb esetben is egy 40-45 négyzetméteres új építésű lakást jelentett.

Az új építésű ingatlanok piaca a IV. és XV. kerületekben is jelentős mértékben szűkült az elmúlt évben – már csak azért is, mert ezeket nagyobb arányban vásárolják hitelre, a kamatok pedig magasan jártak –, a beruházók pedig sok esetben felfüggesztették az építkezéseket – jelezte az iroda. Aki mégis kitartott a vásárlás mellett, az az észak-pesti kerületekben 1,1–1,3 millió forintos négyzetméteráron talált új építésű ingatlanokat.

A XIV. és XVI. kerületekben sem mutatkozott túl nagy kereslet az új építésűek iránt. Az átlagos négyzetméterárak ebben a szegmensben 1,2–1,3 millió forint környékén alakultak a két kerületben.

Dél-Pesten, a XIX., XX. és XXIII. kerületben a kisebb méretű új ingatlanok 1,2 millió forintba kerülnek négyzetméterenként, míg a nagyobb lakások négyzetméterára 970 ezer forintnál indul. Bár utóbbi elfogadható árnak minősül, az érdeklődők száma mégis rendkívül csekély.

A dél-pesti agglomeráció – Csepel (XX. kerület) és Szigetszentmiklós – új építésű piacán kapcsán gyakorlatilag „nulla” a kereslet, itt is az árak riasztják el a vevőket. A budapesti ingatlankínálathoz képest jelentős eltérést mutat az agglomerációs újépítésű-piacon, hogy a jellemző kínálat nem társasházi lakások, hanem kisebb alapterületű családi házak, ikerházak, sorházak formájában van jelen.

Mi a helyzet a tavaknál?

A Balaton déli partján 1,5–2 milliós négyzetméterárakon találhattak családi házakat a vevők, míg ha valaki megelégedett egy parttól távolabb álló ingatlannal, akkor 1,2–1,5 milliós négyzetméteráron is tudott vásárolni. Az északi parton is hasonlóan alakultak az árak, a kivételt Balatonfüred jelentette, ahol jóval magasabban jártak.

Az új építésű ingatlanok iránt a Velencei-tó környékén is meglehetősen szerény volt a kereslet, de a kínálat is mérséklődött: a tavaly elkezdett beruházásokat ugyan még befejezték, de újakat már nem indítottak, vagy legalábbis elenyésző volt a számuk, ebben pedig nem várható jelentősebb változás, amíg a hitelezés be nem indul.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Balaton és a Velencei-tó környékének keresettségéhez jelentősen hozzájárult az elmúlt években a Covid után kialakult ingatlanpiaci helyzet, amikor sokan ezekre a területekre költöztek, de ez várhatóan nem fog megismétlődni, sőt eladási hullám sem elképzelhetetlen.

