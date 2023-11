Már a hűtő is okos, csak ez a buta infláció ne lenne

Ha tavaly hullámhegyről, idén egyértelműen hullámvölgyről beszélhetünk a háztartási gépek piacán, ezzel együtt a szlovén hátterű Gorenjére Magyarországon is süt a nap, amióta a kínai Hisense tulajdonába került a vállalat. Jövőre újból egy erősebb év jöhet, amihez már az okos háztartási gépek iránti kereslet is nagyban hozzájárulhat. A termékfejlesztések irányát ma már elsősorban az energiahatékonyság motiválja a felhasználói élmény növelése mellett.

Amióta a Gorenjét felvásárolta a Hisense, a magyar leányvállalat árbevétele öt év alatt csaknem a háromszorosára ugrott – érzékeltette az Indexnek Füle Norbert, a társaság ügyvezetője a 2018-as kínai-szlovén üzlet jelentőségét, egyúttal megelőlegezve az idei mintegy 38 milliárd forintos várható forgalmat. Úgy látja, más dimenzió a korábbiakhoz képest, hogy egy globálisan meghatározó elektronikai vállalat égisze alá kerültek: jóval hatékonyabb a beszerzés, a gyártás, a logisztikai költségek raciaanlizálása érdekében rugalmasan dönthetnek arról is, mit termeljenek Kínában, mit Európában.

Azzal ugyanakkor rögtön árnyalta a képet Füle Norbert, hogy jelentős visszaesésnek lehetünk tanúi a háztartási gépek piacán: volumenben mintegy 25 százalékos az elmaradás a bázisidőszak forgalmához képest, és hiába a magas infláció, értékben is 10 százalékot meghaladó a lemorzsolódás, ami európai összevetésben is számottevő mérték.

Csakhogy értsük, mennyivel kevesebb hűtő, mosógép vagy épp tűzhely fogy: több mint 300 ezer készülék nem talált gazdára szemben a tavalyi 1,3 milliós értékesítési darabszámmal.

Bíznak egy újabb konjunkturális ciklus jövő évi kezdetében, és vele együtt a korrekcióban, ám arról sem szabad megfeledkezni, hogy tavaly több tényező fűtötte a fogyasztást. Emlékezzünk: még pörgött az ingatlanpiac, és a jövedelempótló intézkedésekkel is lehetett számolni, mindenekelőtt az szja-visszatérítéssel. A Gorenje Magyarország ügyvezetője szerint a folytatásban a termékfejlesztések irányát már elsősorban az energiahatékonyság motiválja a felhasználói élmény növelése mellett.

Kihívások az elektronikai piacon A nagy háztartásigép-piacon 15 százalékos, a tévépiacon 10 százalékos visszaesésre számítanak Magyarországon az előző évhez képest a GFK adatai szerint. Várhatóan idén is mosógépből és hűtőszekrényből adták el a legtöbbet a gyártók, tavaly mintegy 600 ezer darabot vásároltak belőlük. Tavaly körülbelül 1,3 millió nagy háztartási gépet vettek a magyarok, 30 milliárd forinttal többet, összesen 180 milliárdot költöttek rájuk, mint egy évvel korábban. Évek óta a mosógépekből és a hűtőkből fogy a legtöbb, tavaly 300-300 ezer darabot adtak el. A fogyasztásban változást hozott a kormány augusztus eleji bejelentése is az átlagárfeletti áram- és gázárakról: a felhasználók a legmagasabb energiaosztályú gépeket keresték, és lemondtak például az olyan jóléti készülékről, mint a szárítógép: tavaly augusztus és december között 30 százalékkal kevesebb szárító fogyott. Nagyobb változást lehetett látni a nagy energiaigényű fogyasztók – a hűtők, a fagyasztók és a bojlerek esetében – ezeket a készülékeket szinte azonnal lecserélték. A háztartási gépek piacán ötször kevesebb készülék fogyott az idei év első kilenc hónapjában, mint az EU többi országában: Magyarországon 25,5 százalékos darabszám szerinti visszaesést mértek, míg a 26 európai uniós ország átlaga 5,5 százalék körül alakult. Bár az infláció miatt a készülékek ára emelkedett, ez a visszaesés az árbevételben is érezhető, közel 15 százalékos árbevétel-csökkenést mértek itthon, ezzel szemben az EU-ban ez mindössze 5 százalék volt.

7 Galéria: Gorenje-Hisense szakmai prezentációja Fotó: Gorenje Magyarország

Energiahatékonyság és öndiagnosztizálás

A Gorenje-Hisense szakmai prezentációján elhangzott: még messze vagyunk attól, hogy széles körben használjuk az okos háztartási eszközöket, de folyamatosan nő az érdeklődés irántuk. Az okosotthonok térnyerésének az adhat majd löketet a jövőben, ha a háztartási gépeket is teljes mértékben be lehet integrálni a rendszerbe. A legnagyobb áttörést a fejlesztésben egyrészt az energiahatékonysági törekvések, másrészt a készülékek öndiagnosztizálási képessége hozhatják el.

Egyszerűbbé tenni a háztartási gépek kezelését és a lehető legtöbb időt megtakarítani a felhasználóknak– ez volt a Hisense célja a háztartási gépek fejlesztése során. Bejelentették, hogy idén ősszel a kínai vállalatcsoport a magyar piacon is elérhetővé tette a márka intelligens háztartási gépeit.

Nagy Gábor, a Gorenje-Hisense háztartási nagygépeinek termékmenedzsere arra hívta fel a figyelmet, hogy

Magyarországon még nem olyan elterjedt az okos háztartási gépek iránti kereslet, de folyamatosan nő az érdeklődés irántuk. Azt látjuk, hogy például a nyugat-európai országok előrébb járnak ebben, ami egyrészt annak köszönhető, hogy a magyarok árérzékenyek, az okos háztartási gépek pedig a prémium szegmensben érhetők el.

Másrészt annak, hogy a magyar piacnak mindig több idő kell, hogy átvegye a technológiai újdonságokat. A szakértő hozzátette, tapasztalataik szerint a magyarokat elsősorban a kényelmi funkciók győzik meg, mint például az, hogy a telefonjukban megtalálnak mindent, ami az adott géppel kapcsolatos: a használati utasítást, adatokat, tanácsokat a megfelelő használathoz. Ezt a saját hétköznapi példáin keresztül megerősítette a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is, aki a brand együttműködő partnereként volt jelen.

Számtalan okoseszköz létezik a világban, a háztartási gépektől kezdve az intelligens öntözőrendszerekig Pintér Róbert, a Corvinus Egyetem adjunktusa, információs társadalom kutatója szerint. Úgy véli, bár minden háztartási eszköz okosra cserélése egyelőre még a jövő zenéje, apránként érdemes megismerkedni az újdonságokkal. Ilyenkor olyan okos eszközt válasszunk, ami növeli a kényelmi szintünket, javítja az energiafelhasználásunkat és a működtetése sem haladja meg a család informatikai képességeit. Nagy Gábor ezt azzal egészítette ki, hogy ugyan az okosotthon-rendszerben jelenleg a szórakoztató elektronikai cikkek, valamint a biztonsággal és az egészséggel kapcsolatos gépek élveznek előnyt a magyar felhasználók körében, a közeljövőben a háztartási gépek is integrálódnak.

Pontosabb kép a műszaki állapotról

A Hisense szakértője szerint a készülékek okosításában nagy lehetőségek rejlenek, amit a gyártók folyamatosan kutatnak. Az egyik legnagyobb áttörés az lehet, ha a gépek műszaki állapotáról még pontosabb kép adható: ez a prediktív karbantartás, vagyis az, hogy az okoskészülékek monitorozzák magukat és ha változást érzékelnek, azonnal jelzik a szerviznek, még akkor is, ha abban a pillanatban tökéletesen működnek. A fejlesztések célja az energiahatékonyság fokozása, hiszen az ökológiai lábnyom csökkentése kiemelten fontos ebben a szektorban is, így például mosógépek esetében továbbra is a mosási hatékonyság növelése áll majd a középpontban.

A világ negyedik legnagyobb tévégyártó vállalata jelenleg összesen 66 tengerentúli vállalattal és irodával, több mint 90 ezer alkalmazottal, valamint 31 kutatás-fejlesztési központtal rendelkezik világszerte. A Hisense termékeit több mint 160 országba és régióba exportálják, a vállalat üzleti tevékenysége az alábbi területeket foglalja magába: multimédia, háztartási készülékek, intelligens informatikai rendszerek, valamint modern szolgáltatóipar.

