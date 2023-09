Kína meghódítja a világot, míg Európa a sötétben tapogatózik

Ha szeptember, akkor Berlin és IFA („leánykori” nevén Internationale Funkausstellung), ez idén sem volt másként, a szórakoztató-elektronikai cikkek és háztartási gépek legnagyobb szakkiállításával kezdődött meg az őszi szezon. Ritkán találkozik az ember ilyen energikus és lendületes 99 évessel, elvégre a nagy múltú ipari seregszemlét először 1924-ben rendezték meg. És bár közeledik a centenárium, jövőre mégsem a 100. IFA-nak ad otthont a Berlin Messe, a szakmai vásárt ugyanis a startpisztoly eldördülése után csak 1939-ig trombitálták össze évente, a második világháborút követően, 1950-től egészen 2005-ig csupán kétévente tartották meg, azóta viszont újra minden esztendőben itt mutatják be újdonságaikat a globális piacot uraló gyártók.

Erődemonstráció, presztízs, üzlet

A látványelemekben bővelkedő gigantikus standokat végigjárva megállapítható, hogy soha sincs vége a technológiai innovációknak, az élményt mindig van hova fokozni, ugyanakkor az energiahatékonyság legalább olyan fontos szempont, mint a szórakoztatás. Oliver Merlin, az IFA menedzsmentjének vezetője ezt azzal támasztotta alá, hogy már az idén a fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia voltak a kulcsszavak, de várhatóan ezek lesznek jövőre, a 100 éves szakmai vásáron is az uralkodó trendek, kiegészülve a robotizáció minden szinten megfigyelhető térhódításával. Aki dobott csontot a kiállításon a robotkutyának, az pontosan tudja, ezek már rég nem üres szavak.

Az idei IFA-n a világ 138 országából több mint 182 ezren fordultak meg, miközben a 2059 kiállító sorában 350 startup is képviseltette magát. Vagyis ez nem csak az óriások játszótere, szinte bárki megvillanthatja az oroszlánkörmeit.

Az eseményre ellátogató mintegy 5000 újságíró és influencer sem unatkozott, hiszen a tech szektor 250 nagy embere együttesen 80 órányi tudást, tapasztalatot osztott meg. Mindez szép és jó, de a legfontosabb mérőszám mégis az, hogy az esemény öt napja során lebonyolított 1500 meeting becslések szerint legalább 4 milliárd eurónyi forgalmat generál. Vagyis a tech szektor vezető brandjeinek nem pusztán erődemonstráció vagy presztízs a jelenlét, hanem kőkemény üzlet is.

Helyrebillen a fogyasztói bizalom

Ezt mégsem érzi a látogató egy pillanatig sem tolakodónak, hiszen ahogy a McDonald's nem pusztán hamburgert árul, úgy a Coca-Cola is jóval több, mint egy szénsavas üdítő. Ebbe a sorba tökéletesen beleillik a Hisense – vagy éppen az LG, a Samsung –, amely túl a 8k-s lézertévén és az intelligens háztartási gépeken, elsősorban életérzést kínál tálcán, egy olyan közösségbe, klubba enged betekintést, amelynek aztán minél előbb a tagjává akarunk válni. Érdekesség, hogy a kiállításon néhány éve földönkívülinek tűntek az öltönyhöz kényelmes futócipőt húzó távol-keleti topmenedzserek, ma már viszont egyáltalán nem kelt feltűnést ez a párosítás. Kézenfekvő a magyarázat: a Berlin Messe 26 pavilonja összességében több mint 130 ezer négyzetméteren terül el, egy hosszú nap az IFA-n felér egy teljesítménytúrával, öt pedig egy Ironmannel.

Az elektronikai vásár közönsége pontosan tudja, hogy a pandémia és a háború gyors egymásutánban kétszer is hullámvasútra ültette a szektort. Sara Warneke, a GFU ügyvezető igazgatója mégis úgy fogalmazott: a kihívásokkal teli, magas inflációval és alacsony fogyasztói bizalommal terhelt év ellenére a piac újbóli fellendülése már feltűnt a horizonton, közeledik a fordulat.

Ezzel arra is utalt, hogy a legtöbb piaci szereplő árbevételi tervei a pénzromlás dinamikájával összefüggésben értékben teljesülnek, a volumen ugyanakkor elmarad nemcsak az üzleti tervben kitűzött céltól, hanem a bázisidőszaki tényadattól is.

Ehhez kapcsolódóan az előremenekülés fontosságára hívta fel a figyelmet George Csao, a Honor vezérigazgatója, aki szerint a nehezebb gazdasági körülmények mellett is stratégiailag töretlenül az innovációra, a minőségre és a szolgáltatásokra kell összpontosítani. Márpedig a cél az, hogy az intelligens eszközökkel egy mindenki számára elérhető intelligens világba lépjünk be. Fisher Jü, a Hisense vezérigazgatója pedig azt is megállapította, hogy az innováció terén a jelenet-vezérelt megközelítés a kulcs, az immár 160 országban megtalálható vállalatcsoport erre alapozza a növekedését. Meggyőződése, hogy a csúcskategóriás tévék és audio termékek mellett a kutatás-fejlesztési tevékenységnek a háztartási gépek terén is ugyanolyan szükség van.

Európa vs. Kína

Több magyar szakember is jelen volt Berlinben, Füle Norbert, a Gorenje Magyarország ügyvezető igazgatója úgy összegzett az Indexnek, hogy a fogyasztói igényeket maximálisan kielégíti az aktuális kínálat, újat mutatni mindig lehet, de innen érdemben nehéz lesz tovább fejlődni a televíziózás és a nagy háztartási gépek piacán is. A Gorenje hazai leányvállalatának első embere úgy látja, a hagyományos európai gyártók egyre nagyobb bajban vannak, versenyképességi problémákkal néznek szembe, mára a kínai elektronikai termékek ugyanis nemcsak árban jók, hanem minőségben is felzárkóztak.

Véleménye szerint míg az öreg kontinensen konzervatív megközelítésből a Covid-válságra reagálva visszafogták a kapacitásokat, addig a Távol-Keleten épp ellenkezőleg, fokozták a termelést, így a keresleti nyomásból ők kerültek ki győztesen.

Az ellátási láncok így is akadoztak, a logisztikai költségek emelkedése pedig nagyban táplálta a magas inflációt. Mire az egyensúly visszaállt, jött az orosz-ukrán háború, a fogyasztói bizalom pedig újból megtorpant. Aki a 20-30 százalékos drágulást látja, az Füle Norbert szerint biztosan nem gondol arra, hogy a profitrátájuk békeidőben is legfeljebb 4-5 százalékos, vagyis ebben a szegmensben a forgalmazói oldalt különösen érzékenyen érintheti a megalapozatlan árverseny. Várakozásai szerint 2024 második felére érhet oda újra a piac, hogy ne csak értékben, hanem volumenben is fejlődjön a forgalom. Vagyis még egy év, és visszatérhet az organikus fejlődés korszaka.

(Borítókép A világ első 8K-s lézertévéje. Fotó: Gyöngyösi Balázs / Index)