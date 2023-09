Willi Orbán az Indexnek: Ezért robbant be Szoboszlai Angliában

Nemcsak a látványos megoldások embere Szoboszlai Dominik, hanem rengeteget fut, ütközik, szerel, már most nagy hatással van a Liverpool játékára – nyilatkozott elismerően Berlinben az Indexnek volt csapattársáról Willi Orbán. Elmondta, hogy mi a célja idén a Lipcsével a Bajnokok Ligájában és a Bundesligában, mint ahogy kitért arra is, mire építhet a magyar válogatott a szerbekkel szemben a közelgő belgrádi Eb-selejtezőn.

„Hiányzik Szoboszlai Dominik, de ha Lipcsében már nem is, a válogatott összetartásokon azért szerencsére éppen eleget látjuk egymást” – mondta az Indexnek a Stadion An der Alten Försterei vegyes zónájában Willi Orbán, és mivel a legkevésbé sem számított magyar újságíró felbukkanására vasárnap este, az ilyenkor szokásosnál jóval hosszabb ideig állt rendelkezésünkre az Union Berlin–RB Leipzig (0–3) Bundesliga-rangadó után.

Lipcséből szeretettel

Sűrű a program itt is, ott is, de a jó kapcsolat megmaradt Orbán és Szoboszlai között, mindig szakítanak időt arra, hogy váltsanak pár üzenetet. Az apropó most nem volt más, minthogy átszakadt egy gát az Anfield Roadon, megszerezte első PL-gólját a vörösök által Szobónak és Domnak egyaránt becézett volt csapattárs és barát.

Láttam a Liverpoolnak lőtt hatalmas gólját, nagyon megérdemelte már, ráadásul ballal. Merthogy jobbal hihetetlen dolgokra képes, nagyon kevés ember büszkélkedhet olyan rúgótechnikával, mint ő, de láthattuk, hogy a másik lábát sem csak támaszkodásra használja. Emellett arról is meggyőződhetett mindenki, hogy nemcsak a látványos megoldások embere, egy jó passz vagy csel mellett rengeteget fut, ütközik, szerel, már most nagy hatással van a csapata játékára. Ezzel okozta talán a legnagyobb meglepetést.

Bár mindig nagy a mozgás, Willi Orbán szerint a lipcsei öltöző nem átjáróház, ugyanakkor nem is tartja ördögtől valónak, hogy szezonról szezonra meg kell találniuk a nyerő embereket, és láthatóan még mindig van hová nyúlni.

„Ne felejtsük, ezen a nyáron nemcsak Szoboszlai vette az irányt tőlünk Anglia felé, hanem Josko Gvardiol és Christopher Nkunku is, biztos vagyok benne, hogy a Premier League-ben szintén megállják a helyüket” – tette hozzá a 30 éves belső védő. Játékosok jönnek és mennek, ez a futball örök körforgása, évről évre építkezni kell, nincs ebben semmi új a 41-szeres magyar válogatott labdarúgó szerint. „Lehet, hogy ma még kevesebbet beszélnek Xavi Simonsról, Lois Opendáról vagy Benjamin Seskóról, mert fiatalok, pedig már most magas minőséget képviselnek. Érdemes észben tartani ezeket a neveket” – jegyezte meg Orbán.

A keret új, de a becsvágy a régi

Megítélése szerint az RB Leipzig ebben az idényben legalább olyan versenyképes lesz, mint amilyen az előzőben volt. „A Manchester City vitán felül a legjobb formában lévő európai futballklub, nem szégyen mögöttük továbbjutni a Bajnokok Ligája csoportköréből. Erre minden esélyünk meg is van, a Crvena zvezdát és a Young Boyst kötelező feladat felülmúlni” – latolgatta az esélyeket a múlt csütörtöki BL-sorsolás tükrében Willi Orbán. A Bundesligáról pedig úgy fogalmazott, hogy

újra meg kell próbálni megelőzni a Bayern Münchent, még akkor is, ha olyan játékosokkal erősítették meg a támadósorukat a bajorok, mint Harry Kane, Kim Mindzse vagy Konrad Laimer,

az utóbbi épp Lipcséből tette át a székhelyét az Allianz Arenába. „A legutóbb is csak egy hajszálon múlott a trónfosztás, ezúttal miért ne nekünk sikerülne?” – bocsátotta előre az Red Bull futballcsalád csúcscsapatát 2015 óta szolgáló bekk.

Van potenciál a magyar válogatottban

Az Union Berlin elleni meglepően sima győzelemmel a háta mögött, jó formában érkezik meg tehát hétfőn a telki edzőközpontba Willi Orbán.

Kifejezetten jól kezdtük az Európa-bajnoki selejtezőket, de a legfontosabb mérkőzések még hátravannak: ezek közé tartozik a szerb–magyar és a Montenegró elleni hazai meccs is majd. Nyerni megyünk Belgrádba. Tisztában vagyunk az egyéni képességeikkel, azzal, hogy tele vannak topligák top klubjaiban szereplő játékosokkal, mégis úgy gondolom, hogy a miénk a jobb csapat. De ezt a pályán is bizonyítani kell.

Emlékeztettük Willi Orbánt arra is, lassan öt éve már, hogy bemutatkozott a magyar válogatottban (2018. október 12., Görögország–Magyarország 1–0). „Szerencsére jó néhány nagy sikert értünk már el, viszont sok hibát is elkövettünk, amelyekből mindig tanulni kell. Nehezen felülmúlható emlék a portugálok és a franciák elleni telt házas budapesti Eb-meccs, de az Izlanddal szemben megfordított pótselejtező is érzelmekkel teli csata volt, pedig akkor nem is lehetett ott a hátunk mögött a szurkolótábor. Öt év hosszú idő, de hiszem, hogy tovább fejlődhetünk, és a java még csak ezután jön.”

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Szerbiában vívja meg a soron következő Európa-bajnoki selejtezőjét, míg vasárnap este Csehországot fogadja barátságos mérkőzésen.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik (b) és Willi Orbán a Montenegró - Magyarország Európa-bajnoki selejtezõ labdarúgó-mérkõzésen a Podgorica Városi Stadionban 2023. június 17-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)