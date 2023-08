Gulácsi visszatér a válogatottba, Szoboszlai immár Liverpool-sztárként Rossi keretében

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kedden Telkiben, a együttes főhadiszállásán kihirdette keretét a soron következő két találkozóra: ezúttal már Liverpool-sztárként kapott meghívót a nemzeti együttes csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, illetve ugyancsak a Premier League-ből jön Kerkez Milos, Szalai Attila pedig a Bundesliga-különítmény létszámát gyarapítja immár. Visszatér társaihoz hosszú sérülését követően Gulácsi Péter, továbbá a kecskeméti Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer, valamint az MTK-s Kata Mihály is meghívót kapott. A csapat szeptember 7-én Szerbiába látogat Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésre, majd három nappal később a cseheket fogadja a Puskás Arénában barátságos találkozón.

A válogatott 25 fős kerete:

kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC)

A szerb válogatott bő kerete:

kapusok: Vanja Milinkovics-Szavics (Torino), Predrag Rajkovics (Real Mallorca), Djordje Petrovics (New England Revolution), Borisz Radunovics (Cagliari)

Marco Rossi szövetségi kapitány a kerethirdetést követően válaszolt az újságírók kérdéseire, amelyek közül az első a viszonylag sok újonc meghívására vonatkozott.

„Ez úgy is igaz, hogy ebben a pillanatban most le kell mondanunk törzstagokról. Hét játékosunk ilyen vagy olyan okokból,elsősorban sérülés miatt hiányzik, mások pedig azért, mert keveset vagy egyáltalán nem játszanak a klubjukban. Ezért is avatunk annyi újoncot. Minél több játékosra számíthatunk, annál jobb. Szerencsére ma már sokan játszanak a topligákban. Ott, ahol már minden a csúcsszintet képviseli, az edzők, az edzések, az edzőmeccsek, az infrastruktúra. Ez bizony nagy előny a válogatott szempontjából is.”

Egyre több játékos jön haza külföldről az NB I-be. Mit szól ehhez?

„Összességében három ilyen játékos van, ők újoncok. Az országot képviseljük, annak vagyunk a válogatottja, ilyen szempontból mindegy, hogy ki hol futballozik. Fontos olyanokat meghívni, akik a jövőt is képviselik, 2001-es, 2002-es születésű játékosokat is beválogattam. Szuhodovszki Somát, Kata Mihályt és Horváth Krisztofert régóta figyeljük. Közülük Szuhodovszki nekem meglepetés volt, mármint az előző szezonban, de idén már nem az, még inkább bizonyítja tehetségét. Feltétlenül szeretném kipróbálni, akár Belgrádban, akár a csehek ellen idehaza. Úgy látom, minden magyar játékos veszi az üzenetemet, hogy csak olyanokat hívok meg, akik ezt kiérdemlik. De nem szabad ülni a babérjaikon, és napról napra dolgozniuk kell a hiányosságaik kiküszöbölése érdekében.”

Milyen állapotban van Gulácsi Péter? a Dunaszerdahelyről visszatérő Kalmár Zsolttal mi a helyzet?

„Hadd kezdjem Zsolttal, akinek már majdnem két teljes meccs van a lábában. A Fehérvárhoz került, ez segített rajta, itt folyton játszhat, ami nem volt adott a DAC-ban. A Fehérvárnak óriási szüksége van egy ilyen játékosra, Zsolt nyilván stabil kezdő lesz. Ez jó a válogatottnak. A Fehérvár már most jobban játszik Fiolával és Kalmárral a soraiban.

Gulácsi már bő egy hete dolgozik a stábunkkal, fontos volt neki, hogy meghívjuk, lelkileg is, a csapatszellem miatt is. Ez most a megfelelő pillanat, nyilván Szerbia ellen nem fog védeni, de Csehország ellen már játszatnám. Beszélgettünk vele, mindvégig figyelemmel kísértük. Csapatban gondolkozunk, ez a lényeg.”

Mocsi Attila átigazolásáról mi a véleménye?

„Első körben nehéz megjósolni, mi lesz vele. Arra a három játékosra számítok a védelemben, akikre eddig, tehát Langra, Orbánra és Szalai Attilára. Mocsi jól tette, hogy Törökországba igazolt, az utóbbi időszakban mintha motivációs problémái lettek volna Egerszegen. Kint az első meccsén jól játszott, meg is hívtuk a válogatottba.”

Két játékosunk is játszik a Premier League-ben, róluk mi a véleménye?

„Úgy hiszem, mindketten nagyon szépen beilleszkedtek, Dominik még inkább, de hát ő a világ egyik legjobb csapatában, a Liverpoolban játszik. Kételyeim eddig sem voltak a képességeiket illetően. A Premier League-szereplés a magabiztosságukat növelheti. Rengeteget tudnak futni, bíztam bennük eddig is. Úgy látom, Dominik az angol közönséget is meghódította már, Kerkez Milosnak nehezebb dolga van Bournemouthban.”

A szerbekkel játszottunk, nem is olyan régen. Lehet abból a meccsből táplálkozni?

„Zárt kapus meccs lesz a jövő csütörtöki, de ez viszonylagos. Tavaly júniusban Budapesten az angolok elleni meccsen sok kisgyerek szurkolt, lehet, hogy ez lesz Belgrádban is. Nem hiszem, hogy ez előny vagy hátrány lenne. Itthon viszont a közel hetvenezer szurkoló óriási erőt ad, meghaladhatjuk a korlátainkat. A szerbek kerettagjai topbajnokságban vagy Szaúd-Arábiában játszanak, komoly minőséget képviselnek.”

Kapitányi korszaka elején inkább outsiderek voltunk, most viszont elvárja a közönség a továbbjutást. Melyik volt a nehezebb feladat?

„Az igazat megvallva, a kezdet kezdetétől érzékeltem az elvárást a szurkolók részéről, ami nem mindig volt reális. Eleinte éreztem, hogy ez irreális. Most elvárják tőlünk, hogy egyenes ágon kijussunk, és ez ma már reális, főleg, ha visszagondolunk a korábbi eredményeinkre. Most megvan a lehetőség az egyenes kijutásra, és ezt szeretnénk is megvalósítani. Ez már egy olyan válogatott, olyan játékosokból áll, akik bizonyos szintet már szinte kötelezően hozhatnak.”

A keret hétfőn találkozik Telkiben, szerdán utaznak Belgrádba, csütörtökön lesz a Szerbia elleni Eb-selejtező, vasárnap pedig Csehországot fogadjuk a Puskás Arénában.

A magyar válogatott március végén a Bulgária elleni 3–0-s hazai sikerrel indította az Eb-selejtezős sorozatot, majd a folytatásban június közepén előbb gól nélküli döntetlent játszott Montenegróban, három nappal később pedig Litvániát győzte le 2–0-ra pályaválasztóként.

Ön szerint mire megy a magyar válogatott az Eb-selejtezőkön? Az első két helyen zárva automatikusan kijutunk a 2024-es Eb-re!

Pótselejtezőről jutunk ki a németországi viadalra.

Sem egyenes ágon, sem pótselejtezőről nem jutunk ki...

Ezzel a teljesítménnyel jelenleg a G csoport első helyén áll Marco Rossi alakulata, de csak eggyel jobb gólkülönbségével előzi meg a szintén veretlen szerb válogatottat.

A következő körben, október közepén szintén két meccs vár a magyarokra, akik előbb letudják a szerbek elleni hazai visszavágót, majd Litvániába utaznak.

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

Szeptember 7., csütörtök:

Szerbia–Magyarország 20.45

Felkészülési mérkőzés:

Szeptember 10., vasárnap:

Magyarország–Csehország 18.00

A G-CSOPORT ÁLLÁSA

1. MAGYARORSZÁG 3 2 1 – 5–0 +5 7 2. Szerbia 3 2 1 – 5–1 +4 7 3. Montenegró 3 1 1 1 1–2 –1 4 4. Bulgária 4 – 2 2 2–6 –4 2 5. Litvánia 3 – 1 2 1–5 –4 1

A csoportból az első két helyezett automatikusan kijut a 2024-es németországi Európa-bajnokságra.

A további menetrend

Szeptember 7., csütörtök

Litvánia–Montenegró

Szeptember 10., vasárnap

Montenegró–Bulgária

Litvánia–Szerbia

Október 14., szombat

Bulgária–Litvánia

Magyarország–Szerbia

Október 17., kedd

Litvánia–Magyarország

Szerbia–Montenegró

November 16., csütörtök

Montenegró–Litvánia

Bulgária–Magyarország

November 19., vasárnap

Szerbia–Bulgária

Magyarország–Montenegró

Az eddigi mérkőzések:

Március 27.:

Magyarország–Bulgária 3–0

Június 17.:

Montenegró–Magyarország 0–0

Június 20.:

Magyarország–Litvánia 2–0

(Borítókép: Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdetésén 2023. augusztus 29-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)