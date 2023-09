Igazak voltak a pletykák: befutott a Lenovo egyik legjobban várt terméke

Néhány héttel ezelőtt számoltunk be először arról a pletykáról, mszerint a Lenovo is egy a Nintendo Switchhez, a Steam Deckhez és az Asus ROG Allyhoz hasonló kézi konzol piacra dobásán ügyködik, amely a Legion Go névre hallgathat.

A kínai cég korábban már megpróbált teret nyerni ezen a piacon, néhány évvel ezelőtt egy Lenovo Legion Play nevezetű készülékről lehetett pletykákat olvasni, de azt végül teljesen elkaszálták. A konzolon eredetileg Android futott, és a Logitech G Cloudhoz, illetve a Razer Edge-hez hasonlóan egy felhőalapú kézi számítógép lett volna.

Akkor még azt írtuk – tekintettel arra, hogy a Legion Play soha nem került piacra –, minden esély megvan arra is, hogy a Legion Go sem jut el a boltokig, a 2023-as IFA-n azonban derült égből villámcsapásként a Lenovo leleplezte új konzolját, amely valóban a Legion termékcsaládhoz tartozik, és a Go nevet viseli.

Erőből nem lesz hiány

Az akár AMD Ryzen Z1 Extreme processzorral, AMD RNDA grafikával és intelligens energiagazdálkodási technológiával ellátott Lenovo Legion Go Windows 11 operációs rendszert futtat, tehát a ROG Allyhoz hasonlóan az összes windowsos játékkönyvtárát elérheti róla. Az akár 500 nites fényerejű és 97 százalékos DCI-P3 színskálával rendelkező, 8,8 hüvelykes, QHD+-felbontású és 16:10 arányú Lenovo PureSight kijelzőn a játékstílushoz és a helyzethez is igazítható, 1600 p és 800 p közötti felbontást, valamint 144 Hz-es és 60 Hz-es frissítési frekvenciát is támogat.

Fotó: Lenovo

A 10 pontos érintőképernyő természetes és intuitív vezérlést tesz lehetővé, legyen szó görgetésről, koppintásról vagy lapozásról. A Legion Go akár 16 GB LPDDR5X (7500 Mhz) memóriával szerelhető, valamint akár 1 terabyte-os PCIe Gen4 SSD-vel is kérhető, továbbá akár 2 terabyte-os extra tárhelyet is beszerezhetünk hozzá microSD-kártyán keresztül.

A Lenovo Legion Go támogatja a Super Rapid Charge funkciót is, így az akkumulátor mindössze fél óra alatt 70 százalékra tölthető fel – mindezt egyébként egy USB-C csatlakozón keresztül tudjuk megtenni.

Hosszú távú társ lehet

A Lenovo Legion Go vezérlői Hall-effektes joystickokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a driftelést, és minimálisra csökkentik a holtteret, ami maximalizálja a reakciókészséget és a pontosságot a fárasztó játékmenetek során. Az egyéb bemenetek közé tartozik egy integrált trackpad, egy nagy D-pad, egy ferde egérgörgő, valamint összesen 10 hozzárendelhető gomb: ravaszok és markolatgombok.

A bekapcsológombon RGB-világítás van, amelyet az ikonikus Lenovo Legion „O” felirat díszít, jelezve a felhasználó által választható ventilátor-üzemmódot. A joystickok körüli testreszabható RGB-gyűrűk egyedi hangulatot kölcsönöznek, miközben a vezérlő párosításának értesítési rendszereként is szolgálnak.

Fotó: Lenovo

Ezenfelül a Lenovo Legion Go Legion TrueStrike vezérlői levehetők – akárcsak egy Nintendo Switch esetében –, így rugalmasabb játékstílusokat tesznek lehetővé, valamint FPS-módot is alkalmazhatunk a rögtönzött játékmenetekhez. Az FPS-mód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy levegye a vezérlőket a Lenovo Legion Go vázáról, és a hátulján található állvány segítségével felállítsa azokat egy felületre. A jobb oldali leválasztott vezérlő a mellékelt, mágnessel rögzíthető vezérlőalapba kerül, a vezérlő alján található optikai szem pedig lehetővé teszi a versenyszerű FPS-játékok során szükséges pontosabb célzást és irányítást, hasonlóan az egér használatához.

A Lenovo Legion Go várhatóan 2023 utolsó negyedévétől lesz elérhető Magyarországon, azt azonban, hogy milyen áron kerül a boltok polcaira a készülék, egyelőre nem tudni. Annak érdekében, hogy a Lenovo nagyot villanthasson, a leglogikusabb lépés az lenne, ha pontosan a ROG Ally ára alá lőnék be a konzolt – ezzel egy olcsóbb alternatívát kínálva azok számára, akik kézikonzol vásárlásán gondolkodnak.