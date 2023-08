A Lenovo is beszállhat a kézi konzolok piacára

Az elmúlt hónapokban egyre népszerűbbé vált a PC-s játékkonzolok piaca, köszönhetően a Steam Deck és az Asus-féle ROG Ally elképesztő sikerének. Más, már régebb óta jelenlévő versenytársak – mint például az AYANEO – is szintén jól teljesítenek, és maga a Microsoft is ráfeküdt arra, hogy a lehető legjobb windowsos élményt nyújtsák ezeken a készülékeken.

Ezek után egyáltalán nem lenne meglepő, ha több gyártó is azon ügyködne, hogy egy saját kézi konzolt dobjon a piacra. A Windows Central információi szerint a Lenovo például már a véghajrában van egy, a ROG Allyra nagyon hasonlító készülék megjelentetésével kapcsolatban, amelyről néhány bennfentesnek köszönhetően most több információ is kiderült.

Az első és talán legfontosabb tényező, hogy a Steam Deckkel ellentétben, és a ROG Allyhoz hasonlóan a Legion GO nevezetű készülék Windows 11-et fog futtatni, így jóformán bármilyen Windowsra letölthető játékkönyvtárból elindíthatjuk majd a játékainkat – legyen szó a Steamről, az EA Playről, a Ubisoft Connectről vagy éppen az Epic Games Store-ról.

Bár a részletek egyelőre hiányosak, úgy tudni, hogy a Legion GO belsejében egy AMD Phoenix lapka fog majd ketyegni, melyet a cég játékra, MI-t igénybe vevő, és nagy grafikus teljesítményt igénylő feladatok elvégzésére ajánl, ami nagyjából garantálja is, hogy az erőre nem nagyon lehet majd panasz.

Nem ez az első próbálkozásuk

Mint ismeretes, a kínai cég korábban már megpróbált teret nyerni a kézi konzolok piacán, néhány évvel ezelőtt egy Lenovo Legion Play nevezetű készülékről lehetett pletykákat olvasni, melyet végül teljesen elkaszáltak. A konzolon eredetileg Android futott, és a Logitech G Cloudhoz, illetve a Razer Edge-hez hasonlóan egy felhőalapú kézi számítógép lett volna.

Tekintettel arra, hogy a Legion Play soha nem került piacra, minden esély megvan arra, hogy a Legion GO sem jut el a boltokig, a legvalószínűbb azonban az, hogy ebben az esetben már más lesz a helyzet – a vállalat ráadásul bizonyos mértékig még fel is használhatja a Legion Play kukázott formaterveit arra, hogy a Legion GO költségeit csökkenteni tudják.

Egyéb szivárogtatók szerint a Legion GO egy nyolchüvelykes képernyőt kaphat, így valamivel nagyobb lehet, mint az ASUS ROG Ally vagy a Steam Deck, amelyek egyaránt héthüvelykes kijelzővel rendelkeznek. Azt, hogy a panel érintésérzékeny lesz-e, egyelőre csak sejteni lehet, semmilyen információ nem található ezzel kapcsolatban, ahogy azzal kapcsolatban sem, hogy a Lenovo hogyan alakítja majd a készülék árát, amely elsősorban az anyaghasználaton és a teljesítményen fog múlni.

Van még hely egy harmadiknak

Bár első pillantásra úgy tűnhet, már most is telített a kézi számítógépek piaca, ez koránt sincs így, jelenleg ugyanis csak két cég, a Valve és az Asus rendelkezik olyan készülékkel, amely tényleg a csúcskategóriát képviselik. Mint azt azonban tesztünkben is kifejtettük, az Asus konzoljának egyik legnagyobb előnye egyben a legnagyobb hátránya is, a szoftveres felületek ugyanis néhol még kissé esetlenül mutatnak – maga a Windows 11 vezérlése pedig nehézkes az érintőképernyőn.

Ez az a terület, ahol a Lenovo és a Legion GO egy kis odafigyeléssel könnyedén felülmúlhatja a ROG Allyt, persze csak akkor, ha a tajvani Asus mindaddig semmit sem javít a felhasználói élményen.