Ez lesz a videójátékozás jövője?

Hivatalosan is megjelent az Asus ROG Ally, a tajvani vállalat első hordozható konzolja, amit több mint egy héten keresztül használtunk napi szinten. Az Asus célja egyértelműen az volt, hogy egy olyan készülékkel álljon elő, amely büszkén lehet a tavaly bemutatott konkurens Steam Deck kihívója. A helyzet pedig az, hogy az Ally szépen állja a sarat – egyik legnagyobb előnye azonban a legnagyobb hátránya is.

2023-ban tovább dübörög, sőt, talán idén kezd csak igazán vágtatásba a hordozható játékkonzolok piaca, kicsivel több mint egy évvel a Steam Deck leleplezése után ugyanis az Asus is a boltok polcaira pakolta legújabb kihívóját, a ROG Allyt. A tajvani vállalat nem új szereplő a videójátékok világában, Republic of Gamers (ROG) nevezetű divíziójuk ugyanis már évek óta meghatározó tagja a szférának a laptopok, a monitorok és egyéb hardveres komponensek területén is.

Ebből kiindulva rendkívül izgalmas volt látni azt, hogy a Valve után az Asus is saját konzolt készít – és bár a Sony is próbálkozott, az ő megoldásuk végül egy teljesen más irányba ment el. A ROG Ally minden játékot natívan futtat, és bár a lehetőség bármikor adott a felhőből való streamelésre, szükség nem igazán lesz rá, teljesítmény tekintetében ugyanis az Asus konzolja egy igazi erőmű lett; de erről majd később.

9 Galéria: Asus ROG Ally Fotó: Lapat Lili / Index

Kényelemből ötös

A június 13-tól világszinten elérhető készülék egyelőre csak fehér színben kapható, amelynek formatervéről azonnal lesüt, hogy egy ROG-termékről van szó. A minőségi műanyagból készült ház kialakítása rendkívül ergonomikus, hosszabb, akár több órás játék után sem vált kényelmetlenné a fogása, a kisebb kézzel rendelkezőknek azonban okozhat némi galibát az érintőképernyő használata, melyet a legegyszerűbben akkor lehet igénybe venni, ha a készüléket letesszük, és stabil felületre helyezzük.

Vezérlés tekintetében kvázi egy kettészelt Xbox-kontrollert kapunk, legalábbis, ha a gombkiosztást vesszük figyelembe. A bal oldalon találjuk az egyik analóg kart, illetve a D-padot, míg a jobb oldalon az A-B-X-Y gombokat egy aszimmetrikusan elhelyezett második analóg kar társaságában. Ezek mellett még négy gombot találunk a készülék előlapján, bal oldalon a View és Command Center egységeket, míg a jobb oldalon a Menu és Armoury Crate gombokat. Ezek közül kettő kifejezetten fontos: a Control Center lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók különböző profilokat hozzanak létre, testre szabják a teljesítményt, vagy éppen FPS limiteket állítsanak be egy konzisztensebb élmény érdekében, míg az Armoury Crate az Asus saját fejlesztésű menüjét hívja elő, mely képes megjeleníteni az összes letöltött játékot, függetlenül attól, hogy az éppen melyik harmadik féltől származó launcheren belül lett letöltve.

A ROG Ally legnagyobb előnye ugyanis a Steam Deckkel szemben az, hogy az nem egy Linux-alapú egyedi rendszert, hanem konkrétan az asztali számítógépekre szánt Windows 11-et futtatja.

Ennek köszönhetően jóformán bármit megtehet az Allyjal, a videójátékok futtatása mellett böngészheti az internetet, zenét hallgathat, de akár képeket is szerkeszthet, sőt, videókat is vághat, ugyanis akárcsak egy PC-re, úgy az Asus konzoljára is bármilyen alkalmazást telepíthet – beleértve természetesen a Steamet, az Epic Gamest, az EA Playt, vagy éppen a Ubisoft Connectet. Emellett előretelepítve az Xbox alkalmazás is a rendelkezésére áll, mely a készülékvásárlás mellé járó három hónapos Game Pass Ultimate-előfizetés miatt több mint 100 ingyenesen elérhető játékkal vár minden felhasználót.

Erőből nincs hiány

Az Ally egy igazi erőmű. A készülék belsejében egy négy nanométeres, nyolcmagos, akár 5,1 gigahertzes órajelet is elérő AMD Ryzen Z1 Extreme processzor ketyeg, amely egyelőre csakis a ROG Allyban érhető el. Az ő munkáját egészíti ki egy szintén AMD Radeon RDNA 3 grafikus vezérlő, valamint 16 gigabyte memória és 512 gigabyte NVMe PCIe 4.0-as SSD tárhely. Mindezek hűtéséért két ventilátor felel. A hideg levegő a készülék hátulján keresztül érkezik, a forró pedig a kijelző feletti nyílásokon távozik, amely egy izmosabb játék futtatásakor bizony valóban forró, a ventilátorok magas perdületszámnak köszönhetően pedig kifejezetten hangos is tud lenni az Ally – cserébe azonban egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán kell a teljesítmény-visszafokozással szembenéznünk.

9 Galéria: Asus ROG Ally Fotó: Lapat Lili / Index

Portok tekintetében egy 3.2-es USB-C-ből és egy 1.4-es DisplayPortból álló úgynevezett ROG XG Mobil interfészt kapunk. Előbbit természetesen akár adatátvitelre is használhatjuk, elsődleges funkciója azonban az Ally árammal való ellátása lesz. Ehhez a dobozban már előre csomagolva kapunk kábelt és adaptert is, így a jelenleg leginkább telefonok tekintetében elterjedt hiányos csomagolástól nem kell tartanunk. Mindezek mellett adott még egy 3,5 milliméteres Combo Audio Jack-csatlakozó illetve egy UHS-II-es MicroSD-kártyaolvasó. A vezeték nélküli divízióban Wi-Fi 6E-t és Bluetooth 5.2-t kínál az Ally, melynél többre nem is valószínű, hogy szükség lesz.

A kijelző körüli kávák kétségkívül méretesek lettek, az Asusnak azonban még így is sikerült kereken hét hüvelykesre nyújtani azt. A 16:9-es képarányú IPS-panelt 1920×1080 képpontos felbontás, akár 120 hertzes képfrissítési gyakoriság és 500 nites maximális fehérfényerő jellemzi, kifejezetten jó betekintési szögekkel és HDR-támogatottsággal. Mindennek köszönhetően a játékok – és minden más tartalom is – remekül mutat az Allyon, a kérdés azonban az, hogy a gyakorlatban elég erős-e a Z1 Extreme ahhoz, hogy értelmet nyerjenek az előbb felsorolt specifikációk.

De mégis milyen rajta játszani?

Röviden és tömören brutálisan jó. Az AMD Ryzen Z1 Extreme elképesztő teljesítménnyel rendelkezik, a legtöbb mai játék még magas beállítások mellett is képes stabilan tartani a 30 FPS-t. Ha azonban hajlandók vagyunk áldozni a látványból, akár meg is duplázhatjuk ezt a számot – mivel ugyanis a játékok asztali verziójával van dolgunk, a grafikai beállítások minden szegmensét ízlésünk szerint alakíthatjuk. Alább mutatjuk, hogy a tesztidőszak alatt mely játékokkal, milyen beállítások mellett, mekkora másodpercenkénti képkockaszámot sikerült elérnünk:

Forza Horizon 5: közepes beállítások, Full HD, 60-92 FPS

Death Stranding: közepes beállítások, Full HD, 32-45 FPS

Ori and the Will of the Wisps magas beállítások, Full HD, 81-120 FPS

Ghostwire: Tokyo: magas beállítások, Full HD, 28-40 FPS

Shadow of the Tomb Raider: magas beállítások, Full HD, 30-45 FPS

Minecraft: magas beállítások, Full HD, 60-85 FPS

Fortnite: alacsony beállítások, Full HD, 90-120 FPS

Cyberpunk 2077: alacsony beállítások, Full HD, 44-75 FPS

It Takes Two: magas beállítások, Full HD, 62-80 FPS

Rainbow Six Siege: alacsony beállítások, HD, 80-115 FPS

A fentebb látott eredményekhez hozzátartozik, hogy azok mind a 30 wattos Turbo üzemmód alatt születtek, mely csak akkor érhető el, ha a konzol áramforráshoz van csatlakoztatva. Akkumulátorról üzemelve három üzemmód közül választhatunk: a 10 wattos Silent mód az üzemidőt preferálja, a 15 wattos Performance mód tulajdonképpen a kiegyensúlyozott módot jelent, mely a középút az üzemidő és a teljesítmény között, míg a 25 wattos Turbo mód majdnem mindent kihajt a Z1 Extreme chipből. És ha már az üzemidőnél tartunk:

az 1,5 és 4 óra között szinte bármennyi lehet.

A több mint egy hetes tesztidőszak alatt nem nagyon tudtunk ennél pontosabb körülbelüli üzemidőt megadni, az ugyanis számtalan dologtól függ, kezdve attól, hogy milyen játékokkal játszunk, milyen beállítások mellett – de arról sem szabad megfeledkezni, hogy maguk a játékok mennyire lettek optimalizálva a Z1 Extreme chipre. Emellett a ROG Allynak még bőven vannak tökéletlenségei, a Forza Horizon 5 például azok után, hogy egyszer a legmagasabb beállításokat választottuk ki – csak a poén kedvéért – soha többet nem indult el a konzolon, azonnal összeomlott; ebben az esetben csak a teljes újratelepítés segített.

Jó hír, hogy a tesztidőszak alatt folyamatosan érkeztek frissítések, napról napra jobb lett a rendszer, az Asus pedig természetesen a jövőben sem tervezi feladni az optimalizálást. A tajvani cég például együttműködésbe is lépett az Xboxszal, hogy az Xbox appon belül fellelhető GamePass-es játékok már a konzol megjelenésekor a lehető legjobb minőségben fussanak – más fejlesztők játékainak optimalizálásába azonban nincs beleszólásuk. Ezt leszámítva szinte biztosak vagyunk benne, hogy fél év múlva sokkal jobb számokat fog produkálni a ROG Ally, az optimalizáció ugyanis, ahogy azt a Steam Deck esetében is láttuk, rengeteget jelent.

9 Galéria: Asus ROG Ally Fotó: Lapat Lili / Index

Ez lesz a videójátékozás jövője?

Az Asus ROG Ally egyelőre nem valószínű, hogy megváltja a piacot, azonban egy nagyon erős kihívója lehet a Steam Decknek. Mint írtuk, a készülék egyik legnagyobb előnye az, hogy natív Windows 11-et futtat, a helyzet azonban az, hogy ez egyben az Ally legnagyobb hátránya is, a szoftveres felületek ugyanis néhol még kissé esetlenül mutatnak – maga a Windows 11 vezérlése pedig nehézkes az érintőképernyőn. Szerencse, hogy ezek mind olyan területek, melyeket idővel egy szoftverfrissítés segítségével könnyen orvolsolni tud az Asus, hardveresen ugyanis nagyon rendben van az Ally.

Brutális a teljesítmény, nincs túlmelegedés, szép a kijelző, remek a fogás, a hangszórók pedig félelmetesen jól szólnak.

Pluszpont, hogy az Allyt egy monitorhoz is csatlakoztathatjuk, sőt mi több, akár egeret és billentyűzetet is köthetünk hozzá – így egy teljes értékű, Windows 11 Home-ot futtató számítógéppé alakíthatjuk, melyen már az olyan stratégiai és szimulációs játékok is élvezhetően játszhatóvá válnak, mint például a Cities: Skylines, a Sid Meier's Civilization VI, az Age of Empires IV, vagy éppen a The Sims 4. Emellett, ha a Z1 Extreme grafikus teljesítménye nem lenne elegendő, akár egy RTX 4090-es külső videókártyát is csatlakoztathatunk a konzolhoz.

Asus ROG Ally június 13-tól érhető el világszinten, 307 990 forintos indulóárért cserébe, melyért egy AMD Z1 Extreme, 16 gigabyte memória és 512 gigabyte tárhely kerül a készülékbe. Az ár mindenképp borsos, főleg, ha azt vesszük figyelembe, hogy egy sokkal nagyobb teljesítménnyel rendelkező Xbox Series X vagy egy PlayStation 5 már 200 ezerért beszerezhető – azokat azonban nem tudja felkapni, és magával vinni a buszra vagy éppen a repülőre, a ROG Ally varázsa pedig pontosan ebben rejlik.