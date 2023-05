Valósággá váltak a pletykák, szerda esti bemutatóján ugyanis hivatalosan is megmutatta a Sony a következő hordozható PlayStationt, mely első blikkre minden várakozásunkat felülmúlja, jobban utánanézve azonban hamar rájöhetünk, hogy nem lesz túl sok értelme az egyelőre csak Project Q néven emlegetett készüléknek.

Kicsivel több mint egy hónapja láttak napvilágot azok a híresztelések, amelyek szerint a Sony egy új, hordozható PlayStationön dolgozik, mely Nintendo Switch, a Steam Deck és a ROG Ally elképesztő sikere után egyáltalán nem lett volna meglepő lépés.

A szivárogtatások szerint a készülék egy FullHD-felbontású, 60 hertzes képfrissítésre képes, 8 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, amelynek két oldalán egy-egy félbevágott DualSense kontrollert találunk – a helyzet pedig az, hogy ez szóról szóra igazzá is vált, a szerda este hivatalossá vált Project Q ugyanis tökéletesen megfelel ennek a leírásnak.

A készüléknek egyetlen hátránya van, ami tulajdonképpen meg is öli azt az izgalmat, melyet a korábban felsorolt kézi konzolok váltanak ki a felhasználókból, ez pedig az,

hogy a Project Q nem képes önállóan játékok futtatására.

Mindez annyit tesz, hogy az új konzol a Sony RemotePlay technológiáját használva csak streamelni tudja majd egy már meglévő PlayStation 5 képét a 8 hüvelykes kijelzőre, így a stabil és kifejezetten nagy sávszélességű internet elengedhetetlen lesz a problémamentes használatához.

Ezt ismerve pedig az a kérdés is felmerül, hogy egyáltalán miért volt szükség a Project Q-ra, a RemotePlay ugyanis jelenleg is elérhető és ingyenesen letölthető a legtöbb okostelefonra, tabletre és számítógépre. A Sony ráadásul az elmúlt hónapokban hivatalos együttműködésbe lépett a Backbone nevezetű céggel, akik Backbone One néven egy olyan PlayStation-támogatott kontrollert dobtak piacra, mely bármely iPhone-t és androidos telefont egy Project Q-szerű géppé alakít.

Mennyi lesz az annyi?

Kiindulva abból, hogy a készülék egy teljes értékű DualSense kontrollert tartalmaz – annak minden előnyével és hátrányával –, melynek ajánlott fogyasztói ára 25-30 ezer forintra tehető, a Project Q biztosan nem lesz egy olcsó vétel. Ehhez adódik hozzá még az, hogy egy egészen nagy, ám tulajdonságaiban kifejezetten lehangoló LCD-kijelzőt is tartalmaz a kézi konzol, így annak árát belátásunk szerint valahol 80-100 ezer környékére fogja belőni a Sony.

Az persze már teljesen más kérdés, hogy ennyiért kinek fogja megérni a Project Q, fontos azonban megjegyezni, hogy hivatalos árakat és megjelenési dátumot egyelőre nem közölt a japán cég – utóbbiról azonban azt rebesgetik, hogy az még idén, az ünnepi időszak előtt esedékes lehet. A Sony az új konzol mellett egy kifejezetten a PlayStation 5-höz tervezett vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatott a szerda esti eseményen, mely természetesen támogatja a veszteségmentes hangzást is.