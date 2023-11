Óriási lépésre szánta el magát a Lidl

A Lidl korábban bejelentette – a kormány törekvéseivel összhangban – igyekszik letörni az inflációt, amit többek között az alacsony árak biztosításával és tartós árcsökkentési programjával tud elérni. Nagyszabású, egész éves árcsökkentési programjának egyik lépéseként a pékárukínálat negyede lett olcsóbb, a csökkentés mértéke több termék esetében a 15 százalékot is eléri.

A vállalat az Index megkeresésére leszögezte, ahogyan eddig is, továbbra is a vásárlók érdekeit tartja szem előtt. Ezért a kedvezőbb beszerzési lehetőségekből fakadó és azon is túlmutató árelőnyét most is továbbadja vásárlói felé. Az áruházlánc legújabb akciójának köszönhetően tartósan csökkenti a magyar friss baromfihúsok nagy részének árát, ami egyes termékek estében akár a 10 százalékot is felülmúlhatja.

Így a háztartásokban kedvelt húsokért kevesebbet kell fizetni.

A pulykamell, a pulykacombfilé, a pulykaszárny, a pulykanyak, a pulykazúza, a pulykamáj, a pulyka darálthús, a csirkemáj, a csirkenyak, a csirkezúza, a csirke levescsomag, a csirke alsó- és felsőcomb, a csirkecombfilé, a kacsacomb és a kacsamellfilé, de a GMO-mentes baromfitermékek is olcsóbbak lettek.

Vállalatunk elkötelezett amellett, hogy a magyar gazdaság egyik meghatározó motorjaként élen járjon az magyar termékek népszerűsítésében és az élelmiszer-infláció letörésében. Az idei év során számos lépést tettünk már, amellyel mérsékelni tudtuk a magyar emberek kiadásait és külön figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon elérhető kedvezményeket azonnal továbbadjuk vásárlóinknak.

– nyilatkozta lapunk megkeresésére Tőzsér Judit. A kommunikációs vezető kiemelte, a legújabb intézkedésnek köszönhetően harminc magyar baromfitermék fogyasztói árát csökkentették tartósan, melyek a magyar konyha alapját jelentik, és szinte minden vásárló kosarába bekerülnek. Programjukat a jövőben is folytatják és továbbra is azon dolgoznak, hogy a legjobb árakat és kiváló minőségű termékeket biztosíthassanak a vásárlóiknak.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a Lidl mindent megtesz annak érdekében, hogy az árérzékeny fogyasztók számára valódi árelőnyt biztosítson. A vállalat év elején az elsők között indította el tartós árcsökkentési programját, melynek keretében már több mint 600 termék ára mérséklődött. A hétről-hétre megújuló akcióin felül az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít vásárlói számára. A „Többet adunk” akciók keretében a kötelezően előírt 15 helyett 20-50 százalékos kedvezménnyel segíti a családokat kiadásaik mérséklésében.

Korábban is voltak hasonló intézkedéseik

A Lidl Magyarország november derekán jelentette be: elkötelezett aziránt, hogy vásárlóinak minden esetben a legjobb árakat biztosítsa. Ezt jól bizonyítja, hogy náluk volt a legolcsóbb az Árfigyelő kosara októberben átlagosan, a termékek egységára alapján.

Az alacsony árak mellett a magas minőségre is nagy hangsúlyt fektet a vállalat. A vásárlói visszaigazolások mellett a szakma is rendre elismeri a vállalat törekvéseit:

Az Év Boltja verseny keretében az Év Friss Pékáru Kereskedőjének is megválaszották az áruházláncot.

Ennek megfelelően november 11-től több pékárukhoz akár 15 százalékkal olcsóbban is hozzá lehet jutni, amivel jelentős mértékben támogatni tudjuk vásárlóinkat. A mérsékelt árú termékek között megtalálható a valódi kovásszal készülő nosztalgia vekni, burgonyás rozsos és tökmagos kenyér is, csak úgy, mint a rendkívül nagy népszerűségnek örvendő túrós táska és a vajas fonott kalács. A speciális étrendet követők is megtalálhatják számukra a legmegfelelőbbet, többek között a szénhidrátcsökkentett vekni és a szénhidrátcsökkentett bagett is olcsóbb lett.