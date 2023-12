Örülhetnek a nyugdíjasok: ma pénz áll a házhoz

Előzőleg már írtunk arról, hogy (az utóbbi években bevett gyakorlathoz hasonlóan) várhatóan idén is a szokásosnál egy héttel korábban, december 4-én utalja ki az év utolsó hónapjára a nyugdíjakat a Magyar Államkincstár.

Az Infostart most azt írta erről: tapasztalataik szerint

a pénz akár a délelőtti órákban megérkezhet a nyugdíjasok számlájára.

Megjegyezték azt is, hogy a decemberi nyugdíj már emelt nyugdíj lesz, hiszen a kormány novemberben – a magas infláció miatt – kiigazította az év elejei 15 százalékos nyugdíjemelést. Ennek értelmében 3,1 százalékkal többet kaptak a nyugdíjasok már novemberben is, és a szépkorúak visszamenőleg is megkapták az utóbbi hónapokra vonatkozó emelést, ami nagyjából 37 százaléknyi „extra" nyugdíjat jelenthetett novemberben.

Ezen túl januárban lesz egy újabb, 6 százalékos emelés: az arra vonatkozó rendeletet a napokban írta alá Orbán Viktor.