Ítéletet mondtak Magyarországról, de nincs dráma

A Standard and Poor’s megerősítette Magyarország adósságbesorolását. Továbbra is befektetésre ajánlja, és nem változtatott a BBB- besoroláson sem. A gazdaságfejlesztési miniszter szerint töretlen a bizalom a magyar gazdaság felé, míg a Pénzügyminisztérium arra emlékeztetett, hogy a magyar államadósság finanszírozása biztonságos és több lábon áll.

Az előrejelzésük szerint a magyar gazdaság idén enyhén recessziót mutathat, miután az idei évben a GDP 0,5 százalékkal csökken. A reálgazdaság 2025–2026-ban pedig átlagosan 2,8 százalékkal bővülhet. Bár a várakozásaik szerint a költségvetési konszolidáció hosszabb időt vesz igénybe, középtávon elegendő lesz a nettó államadósság stabilizálásához.

Így megerősítették Magyarország hosszú és rövidtávú „BBB-” osztályzatát, és fenntartották a stabil kilátást is.

„Magyarország kis, nyitott gazdaság, jövőre helyreállhat az egyensúly, amely egy sor külső sokk és egy 2022-es költségvetési ösztönző időszak után következett be” – olvasható a jelentésben. Leszögezték, hogy Magyarország nagymértékben függ az oroszországi energiaimporttól, illetve Brüsszel is csökkentette a támogatások folyósítását.

Ezek pedig összességében jelentősen gyengíthetik a kilátásokat, amelyekre a kormány különböző ösztönzőkkel válaszolhat. Egy ilyen forgatókönyv esetén a forint árfolyamára és az inflációra is külső nyomás nehezülhet, így a Magyar Nemzeti Bank mozgástere csökkenhet – tették hozzá. Majd az alábbi tényezőket emelték ki:

az infláció jelentősen csökkent, a januári 26,2 százalékos csúcsról októberben 10 százalék alá esett éves szinten;

a folyó fizetési mérleg hiánya jelentősen csökkent, ami az alacsonyabb globális energiaáraknak köszönhető;

a forintárfolyam az elmúlt hónapokban helyreállt.

Ezek a fejlemények lehetővé teszik a központi bank számára, hogy folytassa a monetáris politika normalizálását. Ezzel szemben a költségvetési konszolidáció továbbra is nagyobb kihívást jelent, mivel az államháztartási hiány idén a GDP 5,2, jövőre pedig 4,5 százalékát teszi ki.

Várakozásuk szerint a nettó államadósság 2026-ig nagyjából a GDP 72 százaléka körül stabilizálódik. „Magyarország növekedési kilátásainak egyik legfontosabb kockázata vitathatatlanul az, hogy időben rendelkezésre állnak-e ezek az uniós források.” A veszélyhelyzeti állapotot a kormány már évek óta meghosszabbítja, így sérül a magyar jogállamiság (fékek és ellensúlyok), mely kiszámíthatatlanná teheti a gazdaságpolitikai döntéseket – írják közleményükben.

Nagy Márton: A gazdaság válságálló

„A hatékony és eredményes kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar gazdaság válságálló, és a jelenlegi nehéz helyzetben is stabil lábakon áll. Ez tükröződik a Standard and Poor’s pénteki jelentésében, amely stabil kilátás mellett továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat, így újból megerősítette a magyar adósságbesorolást. Megállapítható, hogy a jelentős hitelminősítők mindegyike befektetésre ajánlott kategóriába sorolja Magyarországot” – írta péntek esti közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, majd kiemelte:

Magyarország pénzügyei kiszámíthatók, transzparensek és stabilak.

A szigorú költségvetési fegyelemnek köszönhetően a magyar államadósság csökkenő pályán van, miközben mértéke uniós átlag alatti szintet ér el. Az ikerdeficit megszűnt, a külkereskedelmi termékforgalom pedig újra többletet mutat. Ráadásul a nemzetközi tartalékok 40,9 milliárd eurós összeggel történelmi csúcson vannak, azaz Magyarország még soha sem rendelkezett akkora nemzetközi tartalékkal, mint novemberben. Majd Nagy Márton emlékeztetett arra is, hogy Magyarország megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező.

Elmondta, a Magyar Államkincstár mellett idén az Eximbank és a Magyar Fejlesztési Bank is különösen sikeres kötvénykibocsátást bonyolított le. Az állampapírok hozamszintje pedig jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, június óta például az 5 éves állampapírok hozama 2,4 százalékot mérséklődött. 2023 az infláció letörésének, 2024 pedig a növekedés helyreállításának az éve. Majd a Gazdaságfejlesztési Minisztérium arra is kitért, az infláció csökkentése jó ütemben halad, a kormány azt októberre egy számjegyűre,

novemberre pedig már 7,9 százalékra csökkentette, miközben a hazai gazdasági környezet is egyre kedvezőbb képet mutat.

„A gazdasági kilátások folyamatosan javulnak. 2024 a gazdasági visszapattanás éve lesz, így a növekedés újra visszatérhet a dinamikus, 4 százalékos tartományba. Ezzel tovább folytatódik a felzárkózás, és újabb lépést tehet hazánk afelé, hogy 2030-ra elérje az uniós fejlettség 90 százalékát. Ehhez az kell, hogy a lakosság fogyasztása bővüljön, a vállalkozások pedig beruházzanak, amit az egyre csökkenő hitelkamatok is támogatnak” – zárta értékelését Nagy Márton.

Pénzügyminisztérium: Az államadósság finanszírozása biztonságos

Varga Mihály tárcája pedig azt emelte ki, hogy a New York-i székhelyű hitelminősítő kedvezően értékelte az infláció gyors csökkentését, a forint stabilizálását, valamint a folyó fizetési mérleg egyenlegének javítását. Értékelésükben úgy vélik, ezek a tényezők csökkentették a Magyarországot övező kockázatokat.

A S&P megerősítette, hogy a magyar államadósság finanszírozása biztonságos és több lábon áll. Ebben nagy szerepet kap a stabil belföldi bankrendszer, a lakossági kötvények és a nemzetközi kibocsátások is. A hitelminősítő Magyarország tekintetében jövőre 2,6 százalékos, majd 2025–2026-ra átlagosan 2,8 százalékos gazdasági növekedést vár – összegezte a Pénzügyminisztérium.

A dokumentum a kockázatok között említi Magyarország energiakitettségét, ugyanakkor elismeri, hogy hazánk komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy több irányból szerezzen be energiát. A kihívások közé sorolják továbbá az Európai Bizottsággal meglévő politikai vitákat, azonban az S&P elemzői továbbra is azzal számolnak, hogy hamarosan megkezdődhet az európai uniós források folyósítása:

2024 első felére a források egy részének feloldásával számol a hitelminősítő.

„Magyarországot a baloldali kormányzás kudarcos gazdaságpolitikájának eredményeként 2006-tól kezdődően sorozatosan leminősítették. A nemzeti kormány sikeres gazdaságpolitikájával 2016/2017-től kezdődően több felminősítést is kapott Magyarország. Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítő két osztályzattal magasabbra sorolja hazánkat, mint az elmúlt évtized elején” – zárja közleményét a PM.

(Borítókép: Scott Eells / Bloomberg / Getty Images Hungary)