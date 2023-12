Háromszázmilliárdból nő ki egyedülálló városnegyed Zugló szívéből – mutatjuk a képeket

Egyedülálló kivitelezés mellett valósul meg új városrész Zugló szívében. A 7 hektáron elterülő projekt keretében lakóépületek mellett irodaházak, közösségi terek, valamint egy pláza is helyet kap.

A Bayer Construct Zrt. 2018. augusztusában, hosszas előkészítés után, nyílt piaci tranzakció keretében – Zugló Önkormányzatának kifejezett előzetes hozzájárulásával – szerezte meg a Bosnyák tér mögött elhelyezkedő beruházási terület tulajdonjogát attól a lengyel ingatlanfejlesztő társaságtól (ECHO SA), amelynek 2006-ban az Önkormányzat eladta. Ezt a kiírt nemzetközi tervpályázat győztese, a Zaha Hadid tervezőiroda elkészítette a mestertervet, ami alapján megkezdődtek az engedélyezési eljárások és a régészeti feltárások, majd 2022-ben elindult elsőként a lakóépület kivitelezése.

A beruházás eredményeként a pesti oldal egyik legzöldebb és legfenntarthatóbb városrésze születik meg. A környékhez és a Rákos-patakhoz organikusan kapcsolódó új városközpontban egyaránt megtalálhatóak lesznek a lakó, az iroda, a kereskedelmi és szabadidős funkciók, melyek a kialakításra kerülő jelentős zöld felületekkel és közösségi terekkel egységes, harmonikus egészet alkotnak majd.

A városnegyed főbejáratánál bevásárlóutca, az épületek között egybefüggő zöld park kerül kiépítésre. Az épület lakásai 2024 második negyedévében kerülnek átadásra, míg a teljes projekt 2026 végére készül el.

Berendezett, tágas lakások

A társasházban 168 lakás és üzlethelyiségek kerülnek kialakításra. A lakók számára egyszintes mélygarázsban és a földszinten kapnak helyet a tárolók, parkolók. A nyolc emeleten elhelyezkedő otthonok három lépcsőházból (A, B és C) közelíthetők meg.

A háromrétegű üvegezéssel rendelkező korszerű nyílászárókra motoros redőny kerül, rejtett redőnytokkal. A lakásokba födémbe integrált mennyezeti hűtő-fűtő rendszert építenek be. Ráadásul a lakások berendezve kerülnek értékesítésre, aminek első szakasza már el is indult, több ingatlan is gazdára talált már.

Az Index kérdésére elmondták:

a Zenit lakóparkban 1,3 millió forint az átlagos négyzetméterár. 50-60 négyzetméteres lakások is elérhetők, csakúgy, mint a 120 négyzetméteres, teraszos ingatlanok.

A kivitelezők tudatosan kerülték a zsúfolt lakás koncepciót, egy 50 négyzetméteres lakásban is a megszokottól tágasabb tereket kapnak a lakók.

A fenntarthatóság jegyében

A cégcsoport kezét az a szál is vezette a projekt kigondolásakor és megalkotásakor, hogy Magyarország adottságai a geotermikus energia tekintetében Európában és világviszonylatban is kiemelkedőek.

Hazánkban viszonylag alacsony mélységből az átlagnál magasabb hő termelhető ki. Elég 1000-2000 méter mélységig lefúrni ahhoz, hogy 70-90 Celsius-fokos vizet nyerjenek ki, ami a fűtési rendszereknek bőségesen elegendő. Európában ilyen hőmérsékletű vízért átlagosan ennél kétszer mélyebbre kell fúrni. A termálkút, amely ellátja az új zuglói városközpontot, a Bayer beruházásában valósult meg, 1200 méter mélyről 70-72 Celsius-fokos termálvizet pumpál a felszínre.

A létesítmény energiahatékonyságát így geotermikus energia biztosítja, ez az alapja a fűtési és melegvíz-előállító rendszernek.

A geotermikus kút adja a központi fűtési és használati meleg vízhez szükséges energiát az épület valamennyi lakása számára, valamint a használati melegvíz-felfűtés számára, a lakásokat egyedi mérőkkel látják el. Ezen órák leolvasása távolról is biztosított lesz rádió jeladós technológiával. Az apartmanok alacsony rezsiköltségét emellett a korszerű hőszigetelések garantálják.

A cégcsoport az Index kérdésére elmondta: a teljes projekt megközelítőleg 300 milliárd forintból valósul meg, aminek része a Csömöri út egy szakaszának infrastrukturális felújítása.