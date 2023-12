Nagy Mártonék megdöbbentek a brüsszeli kritikáktól

„Az Európai Bizottság biztosának kijelentéseivel szemben az elmúlt évtizedben Magyarország hatalmas eredményeket ért el a foglalkoztatáspolitika területén is. Mintegy 1 millió fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, az aktív, foglalkoztatást növelő intézkedéseket pedig tovább folytatjuk, annak ellenére is, hogy a hazánknak járó uniós pénzek hiánya miatt nemzeti forrásból vagyunk kénytelenek előfinanszírozni az induló foglalkoztatáspolitikai programokat. Ráadásul a hamis hírkeltéssel szemben szociális párbeszéd is jelentősen erősödött az elmúlt évtizedben” – így reagált a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a múlt héten az Economxen megjelent interjúra.

Nicolas Schmit, az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztosa ebben az alábbi kijelentéseket tette:

Magyarország összességében jó munkaerőpiaci teljesítményt nyújt, magas foglalkoztatási rátával.

Egyes kiszolgáltatott csoportok, például a tartósan munkanélküliek, az alacsony iskolai végzettségűek vagy a romák azonban akadályokkal szembesülnek a munkaerőpiachoz való hozzáférés során.

A szakszervezetek és a munkaadói szervezetek képviselőivel folytatott szociális párbeszéd továbbra is a leggyengébbek közé tartozik az EU-ban.

A biztos kiemelte, hogy jelenleg Magyarország felnőtt lakosságának csak mintegy fele rendelkezik legalább alapvető digitális készségekkel, és az oktatási, illetve képzési rendszernek még fel kell zárkóznia ahhoz, hogy minden fiatalt felkészítsen a digitális átállásra.

Emlékeztetett arra is, hogy a tanács 2023-ban országspecifikus ajánlást fogadott el, amelyben felszólította Magyarországot a hatékony szociális párbeszéd biztosítására.

Hétfőn Nagy Márton tárcája nem mulasztotta el megválaszolni biztos kijelentéseit. Elsőként leszögezték, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a leghatározottabban visszautasítja és cáfolja Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztos megállapításait, miszerint hazánkban a szociális párbeszéd romlott volna és gyenge lenne. Kiemelték:

Megdöbbentő nyilatkozatában a biztos úgy bírálta Magyarországot, hogy az illetékes tárcával semmilyen módon nem egyeztetett vagy konzultált.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium aláhúzta, hogy Magyarországon a felelőtlen kijelentésekkel szemben komoly lépések történtek a szociális párbeszéd további megerősítésére. Megvannak és rendszeresen üléseznek a szociális diskurzus fő fórumai, megfelelő lehetőséget biztosítva a párbeszédre mind a versenyszférában, mind pedig a közszférában. „Ennek ékes példája a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma [VKF], amelynek tagjaival folyamatos a kapcsolattartás és az egyeztetés.”

Megállapodás született a minimálbérekről

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleményében arra is kitért, hogy a fórum működését a kormány jelentős pénzügyi forrásokkal támogatja, ami a VKF tagszervezeteinek erősítését hivatott elérni. A szociális párbeszédet erősíti az is, hogy idén májusban a munkavállalók, a munkaadók és a kormány kölcsönös támogatásával döntés született a VKF eseti bizottságának létrehozásáról,

amely háromoldalú konzultatív, véleményformáló és javaslattevő testületként működik.

Szintén a VKF érdeme, hogy idén is megállapodás született a minimálbérek jelentős megemeléséről, amely ráadásul példa nélküli módon már decembertől életbe lép, így hozzájárulva a családok megvédéséhez és megerősítéséhez.

A kormány az aktivitási és foglalkoztatási ráta növelésével, azaz a hazai munkaerő-tartalék mobilizálásával, a munkavállalók képzésének támogatásával és a hátrányos helyzetű álláskeresők helyzetbe hozásával segíti a vállalkozások munkaerőigényének kielégítését. Emellett a kormány a következő években az egyik legfontosabb feladatnak tartja a felnőttek készségeinek fejlesztését.

A tárca szerint kiemelhető mindezek mellet, hogy a munkaerőpiac válságálló, amiben az azonnali és hatásos kormányzati beavatkozásoknak is nagy jelentősége volt az elmúlt években. A kormány jelenleg nagy erőkkel készül a jövő év második félévében esedékes magyar uniós elnökségre, amikor a foglalkoztatáspolitikát érintően kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a demográfiai változásokból fakadó kihívásokra, különösen a munkaerőpiaci tartalékok további aktivizálására is.

(Borítókép: Nagy Márton 2023. október 30-án. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)