Sakk-matt – ráborították az asztalt a Bookingra

A Fidesz terve már kész a Booking megregulázására – adta hírül szerda este az Index, miután a nagyobbik kormánypárt benyújtotta az Országgyűlésnek a szállásközvetítőkre vonatkozó törvényjavaslatát, amely a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara észrevételein, valamint a hatóságok megállapításain alapul. Szatmáry Kristóf, a Fidesz-frakció vállalkozásfejlesztési kabinetjének vezetője felidézte: idén nyáron a piacvezető online szálláshely-közvetítő multinacionális cég, a Booking.com erőfölényével visszaélve hónapokig nem utalta tovább a szállásadóknak a beszedett pénzeket.

Szatmáry úgy fogalmazott: a céljuk az, hogy egyetlen multicég se hozhassa többé kiszolgáltatott helyzetbe se a pihenni vágyókat, se a nekik szállást kínáló magyar vállalkozókat. A javaslat értelmében a szállásközvetítő platformoknak 45 napon belül teljesíteniük kell a szállásadó felé fennálló fizetési kötelezettségüket. A jövőben az árfolyamkockázatot a közvetítő cég nem terhelheti kizárólag a szállásadóra, azt egyenlő mértékben kell viselniük. Azok a szállásközvetítő cégek, amelyek tevékenysége legalább három vármegyére kiterjed, és a legnagyobb digitális nagyvállalatok, amelyek Magyarország területére szolgáltatnak, kötelesek lesznek magyar nyelvű személyes ügyfélszolgálatot fenntartani, a beérkezett panaszt pedig 30 napon belül érdemben meg kell válaszolniuk.

A készülő törvényjavaslatot korábban is az Index szellőztette meg, de a Booking-botrányban csütörtök reggelre is jutott fejlemény: napvilágot látott a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vonatkozó jelentésének végleges változata. A hatóság még augusztus végén indított gyorsított ágazati vizsgálatot az online szálláshelyfoglalás és a szálláshely-szolgáltatás hazai piacán. A vizsgálat megindítását nagyszámú piaci panasz előzte meg a legmeghatározóbb nemzetközi szálláshely-közvetítő – a Booking.com – hazai szállásadó partnereitől. A GVH vizsgálata részletesen elemezte az érintett piacokat, a szerződéseket és az általános szerződési feltételeket, illetve megvizsgálta a 2016-ban lezárt ágazati vizsgálata óta bekövetkezett változásokat. Emellett a GVH kitért a szállásadók által jelzett problémákra is.

Beavatkozási pontok

A turisztikai szektor a magyar nemzetgazdaság egyik húzóágazata: a turizmushoz köthető ágazatok hozzáadott értékének aránya a nemzetgazdaság egészének bő 10 százalékát adja, hozzávetőleg 400 ezer embernek adva munkát. E kiemelt gazdasági jelentőségű ágazatban a versenynek, illetve a hazai szereplők versenyképességének fenntartása és élénkítése érdekében a GVH – nemzetközi példákat is követve – több jogalkotási, illetve a gyakorlati működést érintő javaslatot fogalmazott meg:

A hazai hatóság támogatja a nagyobb szálláshely-közvetítők általános szerződési feltételei (és az azokhoz kapcsolódó üzleti gyakorlatok) kereteinek szigorúbb szabályozását a szállásadók számára nyitva álló panaszkezelési mechanizmusok, valamint a hibás teljesítések kölcsönös jogkövetkezményei tekintetében.

A GVH továbbá javasolja a jogalkotónak, hogy az online szálláshely-közvetítés szereplői számára tiltsa meg az ún. árparitási kikötések alkalmazását.

A versenyhivatal emellett javasolja a szálláshely-közvetítőknek, hogy tegyék átláthatóbbá a platformjaikon a keresési találatok rangsorolásának szempontjait.

Észrevételek a GVH jelentéstervezetére

Összesen négy, online szálláshelyfoglaló platformot üzemeltető vállalkozás, illetve ágazatban működő szereplőket tömörítő szakmai szervezet fűzött véleményt az október 20-án nyilvánosságra hozott jelentéstervezethez a rendelkezésre álló 30 nap alatt. A GVH szakértői részletesen megvizsgálták a benyújtott észrevételeket, és ezek alapján véglegesítették a jelentést, illetve a beérkezett írásbeli észrevételekről – a vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően – egy nyilvános összefoglaló is készült, amelyben a hatóság röviden válaszolt a beérkezett felvetésekre is.

Az észrevételek alapos értékelése után a versenyhivatal továbbra is fenntartja a javaslatait, és a fogyasztók, valamint a hazai szállásadók védelme érdekében szorgalmazza azok jogszabályi szinten történő, illetve gyakorlati hasznosítását. Mindemellett a GVH továbbra is látókörében tartja a hazai online szálláshely-közvetítési és szálláspiacot, és szükség esetén beavatkozik a piaci verseny, illetve a magyar fogyasztók védelme érdekében. A gyorsított ágazati vizsgálat végleges jelentése elérhető a hivatal honlapján, Berezvai Zombor, a szervezet vezető közgazdásza pedig részletesen bemutatja a vizsgálat főbb szempontjait a GVH Podcast aktuális epizódjában.

Külső veszélyforrásokkal is számolni kell

Ahogyan az Index arról beszámolt, bár a magyar szállásadók ezrei felé felhalmozott többmilliárdos korábbi tartozásainak javát visszafizette a Booking.com, a holland hátterű szállásfoglalási platform üzemeltetőinek újabban adathalászokkal is meg kell küzdeniük. Lapunknak megerősítették a hónapok óta tartó hekkertámadás hírét, és azt is elmondták, hogyan próbálnak tenni ellene. Mielőtt azt hinné bárki, hogy ez is csak egy újabb „magyar ügy”, a témával rendszeresen foglalkozik a nemzetközi sajtó is, legutóbb a tekintélyes német hetilap, a Der Spiegel online kiadványa ugrott fejest a Booking-botrány adathalászati mellékfolyójába. A cikkben bemutatták, hogy még a Booking.com-on keresztül küldött fizetési felszólítás is lehet csalás. A platform és a szállodaüzemeltetők egymást hibáztatják.

