Elárulta a Pénzügyminisztérium, hogy mekkora infláció lehet jövőre

„Épp itt az ideje már ennek, Brüsszel nagyjából két éve blokkolja a Magyarországot megillető uniós forrásokat. Ez a pénz eddig is járt volna nekünk” – így kezdte a Világgazdaságnak adott interjúját a makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár, Tóth Tibor, majd kiemelte:

A befektetők többsége jó ideje rájött a brüsszeli blokkolás valódi mozgatórugóira, s annak látta a források visszatartását, ami valójában: politikai akció vagy inkább büntetés. Sokaknak világos lett, hogy Brüsszel ezzel akarta megbüntetni, betörni Magyarországot, amely nem minden kérdésben igazodott az Európai Bizottság elvárásaihoz.

Később az inflációról kiemelte, hogy ha az magas, a növekvő kamatok miatt behúzzák a féket a gazdasági szereplők, és a bérek reálértékének csökkenése miatt így tesz a lakosság is. A Pénzügyminisztérium várakozása szerint

decemberben már 7 százaléknál is kisebb lesz az infláció.

Idén novemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Októberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, azonban a járműüzemanyagok 3,6 százalékkal olcsóbbak lettek – vagyis Tóth Tibor szavai a dezinfláció mérséklődésére utalnak.

Mint mondta, az elmúlt három hónapban markánsabban csökkentek az árak:

októberben átlagosan 9,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat a fogyasztói árak, szeptemberhez képest átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek,

szeptemberben az infláció 12,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt 0,4 százalékkal nőtt,

augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 16,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt pedig 0,7 százalékkal nőttek.

Az államtitkár ezután mondta azt, hogy várhatóan decemberben 7 százaléknál is kisebb lesz, jövőre pedig 5-6 százalékos is lehet az infláció. „Nemzetközi becslések ráadásul még ennél is alacsonyabb mutatót várnak. Így jövőre emelkedhet a hazai reálbér, az alapkamat pedig akár már februárban 10 százalék alá csökkenhet. Kiemelném, hogy ezekre az előrejelzésekre a befektetők is figyelnek. Nem véletlen, hogy egyre alacsonyabb hozammal jut forráshoz Magyarország” – tette hozzá Tóth Tibor, majd hangsúlyozta, hogy a tervek szerint dollárkötvényt bocsátunk ki a jövő év első felében. „A befektetői érdeklődés már most számottevő.”

Arra is kitért, hogy szerinte Magyarország finanszírozásában az elmúlt két év alatt egy percre sem volt fennakadás, bizonytalanság. „Az állam működésének anyagi alapja egyetlen cent uniós forrás nélkül is stabil volt, éppen akkor, amikor a világgazdaság csak megkezdte a kilábalást a világjárvány után, majd belezuhant az orosz–ukrán háborúval a globális energiaválságba. Megjegyzem: Brüsszel itt is komoly hibát követett el” – mondta.

(Borítókép: Tóth Tibor 2023. május 26-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)