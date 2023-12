Rejtélyes ünnepi viselkedés: olyat is teszünk a kosárba, amit máskor nem

Többeknél előfordul, hogy karácsonykor olyan termékeket is beleraknak a kosarukba, amit év közben nem feltétlenül – számolt be róla lapunknak az egyik kiskereskedelmi lánc, amely szerint sokan választják az év végi bevásárlásoknál a jobb minőségű és magasabb árszintű termékeket, vagyis decemberben kevésbé jellemző a lefelé vásárlás. Makrogazdasági szakértőktől pedig megtudtuk, hogy a karácsonyi szezon az év legerősebb időszaka a kiskereskedelemben.

A karácsonyi időszak kiemelkedő a kiskereskedelmi forgalom szempontjából. „Egy átlagos hónapnál mintegy negyedével-ötödével magasabb a forgalom az év utolsó hónapjában” – mondta az Indexnek Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza.

Többet költünk ilyenkor élelmiszerre, illetve mindenre, ami ajándék: ruhára, illatszerre, könyvre – de nem költünk többet például használt árukra vagy éppen bútorokra

– világított rá a szakértő, megjegyezve, hogy az ajándékokkal kereskedő vagy azokat előállító ágazatok teszik zsebre ilyenkor a legnagyobb profitot.

Habár idén az uniós rekorder infláció miatt visszaesett a boltok forgalma, az Auchan és a Media Markt is arról számolt be lapunknak, hogy decemberben nem érződik jelentős spórolás vagy lefelé vásárlás.

Mi azt tapasztaljuk, hogy vásárlóink közül sokan választják az év végi bevásárlásoknál a jobb minőségű és magasabb árszintű termékeket

– jelezte meg lapunknak az Auchan, megjegyezve, többeknél előfordul, hogy ilyenkor olyan termékeket is beleraknak a kosarukba, amit év közben nem feltétlenül vesznek meg. „Természetesen számítunk a forgalom élénkülésére, a karácsony mindig kiemelt időszak az évben. A volumenben lehet még csökkenés, de kevesebb, mint előző évben” – mondta a kiskereskedelmi lánc képviselője. Hozzátette, hogy számos terméküket tavalyi áron kínálják, és ehhez jöhetnek még hétről hétre az úgynevezett akciók.

A műszaki kiskereskedelemben a decemberi forgalom 30-40 százalékkal nagyobb egy átlagos havi forgalomhoz képest

– erről már Szilágyi Gábor, a Media Markt ügyvezetője számolt be az Indexnek. „Mióta Magyarországon is meghonosodott a Black Friday, azóta a novembernek is jelentősen megnőtt a szezonális súlya, és hasonló piaci volument képvisel, mint a december” – tette hozzá. Tehát a vásárlók ebben a 2 hónapban szerzik be a teljes éves technológiai szükségleteik 20-25 százalékát.

Az ünnepekhez közeledve inkább személyesen vesszük meg az ajándékot

Az online értékesítéseknek több szerepe is van. Egyrészt többet is vásárlunk online, mint korábban, azaz jelentősen megnőtt a webáruházak forgalma. Másrészt a webáruházak segítik a versenyt is: könnyebb összehasonlítani így az árakat, mint ha egy mikrohullámú sütőért vagy egy könyvért több boltot is végig kellene járni.

Összességében tehát nagyobb eséllyel vásárolunk ott, ahol olcsóbb – persze az sem mindegy, hogy mennyire megbízható a bolt

– világított rá Regős Gábor. Az online kereskedelem fontos szerepet játszik a karácsonyi szezonban is, azonban a hónapon belül eltérő módon használják a vásárlók.

Ahogy közeledünk a karácsonyhoz egyre kétségesebb a szállítási határidők megbízhatósága, így a vásárlók a hónap második felében már inkább az offline üzleteket részesítik előnyben a termékek megvásárlása szempontjából

– mutatott rá a logikus vásárlási szokásra a Media Markt ügyvezetője. Szilágyi Gábor kifejtette, hogy ebben az időszakban az úgynevezett omnichannel kereskedőket preferálják a vásárlók, akik mind online, mind offline bolthálózattal rendelkeznek. Itt ugyanis a webáruházban megrendelhető a termék áruházi átvétellel akár december 23-án is, vagy futárszolgálattal akár 2 órán belüli kiszállítással is rendelhető az áruházi készletről.

A GDP-t is felpörgeti a karácsony

A magyarországi piacvezető műszaki lánc ügyvezetője rávilágított, hogy a karácsonyi szezon szinte minden kiskereskedelmi alszektornak a legkiemelkedőbb időszak, de az élelmiszer, illetve a műszaki és kozmetikai kategóriák kifejezetten nagyot menetelnek. Ebben az időszakban jelentősen nő a logisztikai szektor volumene is.

A növekvő ünnepi kiadás felpörgeti Magyarország GDP-jét is, hiszen ebben az időszakban a kiemelkedő forgalom révén jelentős áfabevétel is keletkezik.

Az áfabevételnek Magyarországon kiemelt jelentősége van, miután az EU legmagasabb áfakulcsa Magyarországon van, így a költségvetés bevételei között arányaiban nagy súlyt képvisel

– világított rá Szilágyi Gábor. Emiatt a karácsonyi szezon nem csak a GDP, de a költségvetési egyensúly szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Egy átlagos hónaphoz képest százmilliárdokkal lehet nagyobb a forgalom decemberben

– erre már Árokszállási Zoltán világított rá lapunknak. Az Equilor vezető elemzője szerint is a karácsonyi szezon az év legerősebb időszaka a kiskereskedelemben, csak decemberben az éves kiskereskedelmi forgalom több mint egytizede bonyolódik.

Kérdésünkre az MBH Bank közölte, hogy az előző év utolsó negyedévében a negyedéves GDP 58 százalékát tette ki a háztartások tényleges fogyasztása: ahogy minden fejlett gazdaságban ez adja a legjelentősebb összetevőjét a gazdasági teljesítménynek. Így a háztartások fogyasztási szintjében bekövetkező változás jól láthatóan érdemi hatást gyakorol a gazdaság összteljesítményére.

