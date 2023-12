Az infláció látványosan csökkent, de túl vagyunk a nehezén?

A januári európai rekorder csúcsértékről sokat javult a hazai inflációs mutató – októberben egy számjegyűre olvadt és novemberben tovább csökkent.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy olcsóbbak lennének a termékek a boltokban, magasan ragadtak az árak, ezért nem állt helyre a kiskereskedelmi forgalom

– jelezte Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza az idei negyedik Makroszkóp eseményen. „Az emberek a boltokban azt mondják, hogy ennyit biztos nem fizetnek a termékekért” – vélekedett a szakértő. Felsorolta, hogy több tényező vezetett a rekordmagas magyar élelmiszer-inflációhoz, ezek között szerepel:

az energiaárak száguldása,

a forint korábbi gyengülése,

a profit húzta infláció

és az aszály.

A legerősebb ezen hatások közül a forintárfolyamhoz és az energiaárak emelkedéséhez köthető. Regős Gábor szerint bérnövekedés kell ahhoz, hogy helyreálljon a fogyasztás. Ezen a területen pedig pozitív fejlemény, hogy feldolgozóipari beruházások érkeznek az országba, mert fűti a versenyt a munkavállalókért, akik így magasabb béreket kaphatnak.

A GDP növekedésében pedig nagy szerepe lesz a mezőgazdaság teljesítményének. Ezt korábban az ország meghatározó közgazdászai részletesen kifejtették lapunknak.

A Makronóm Intézet szakértője arra is rávilágított, hogy a költségvetésben vannak problémák, ezért a kormány 3,9 százalékról 5,2-re emelte az idei hiánycélt, amelyben az uniós források visszatartása is szerepet játszott. Regős hozzáfűzte, hogy ott van még az áfabevételek problémája is – a kisebb fogyasztás miatt nagyobb az adóbevétel-elmaradás az államkasszában. Ráadásul a magas infláció miatt magas a kamatkörnyezet is, amely szintén csökkenti a GDP-t.

Már túl vagyunk a nehezén?

Dobos Balázs, a kerekasztal-beszélgetés moderátora, aki egyben a Makronóm Intézet szakmai igazgatója, feltette a kérdést, hogy „túl vagyunk-e már a nehezén?”

Nem merem kimondani, hogy túl vagyunk rajta, de jövünk ki belőle

– válaszolta Regős Gábor, megjegyezve, hogy a hazai export impozáns számokat mutat, ugyanakkor rengeteg a kockázat, például a meglehetősen drága energia és az uniós források visszatartása, bár utóbbiban már javulás látható. Megjegyezte, hogy a havi adatok alapján felívelőben van a magyar gazdaság.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar gazdaság már túl van a kihívások nehezén, de fundamentális probléma, hogy a hosszú évek óta tartó reálbér-növekedés után reálbérkorrekció következett be. Hozzátette, hogy továbbra is inflációs nyomásra kell készülnünk, míg a legnagyobb kockázat a német gazdaság nehéz helyzete lehet, az Európában zajló háború mellett.

A nulla százalék közeli inflációt elfelejthetjük, egy új felállás lesz

– világított rá a szakértő, megjegyezve, hogy volt olyan Magyarországon, hogy nem növekedtek az árak, sőt csökkentek is. Árcsökkenésre mozaikos példákat manapság is láthatunk.

A jövő évet biztató kilátásokkal kezdjük

Suppan Gergely makrogazdasági elemző szerint a nehézségeken valószínűleg túl vagyunk, de nem minden területen. Az infláció jelentősen csökkent, saját prognózisa alapján 6 százalék alá is kerülhet decemberben, ez pedig tovább fűti a reálbér-növekedést, és segíti a fogyasztás helyreállását. Emlékeztetett, hogy az élelmiszer-infláció egyes termékek esetében igencsak látványos volt, például a trappista sajt kilós ára 1500 forintról 3000 forint közelébe emelkedett. Hozzátette, hogy bízhatunk abban, hogy a reálbérek 2024-ben dinamikusan növekedni fognak és a gazdaságot is bővülés jellemzi majd.

Vannak még olyan energiaintenzív ágazatok, amelyek szenvednek, például a vegyipar és a fémipar

– mutatott rá Suppan Gergely. A szakértő György László kormánybiztost idézte, aki korábban rávilágított, hogy ugyan csökkentek az energiaárak, de a jelenlegi 35-40 eurós gázár még mindig duplája a háború előtti értéknek. Amerikában pedig jelentősen alacsonyabb az energia ára, ez pedig versenyelőnyt ad a világ legerősebb gazdaságának, a német ipar pedig hátrányt szenved el, amelyből nem biztos, hogy fel tud állni.

Az Európai Unióból kiszerveznek komplett ágazatokat, ha ilyen magasak maradnak az energiaárak

– figyelmeztetett a közgazdász. Suppan pozitív fordulatot lát a lakáspiacon, szerinte az ágazat már elmozdult a mélypontról, látszik a kiút. Ezt támasztja alá, hogy a havi bázison mért építési engedélyek száma már növekedést mutat, és a csok plusz is felpörgeti majd a keresletet.

Az olyan kormányzati kezdeményezések, mint például a Baross Gábor Tőkeprogram, megakadályozták, hogy tömeges csőd legyen Magyarországon.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy a gazdasági teljesítményünket sok esetben olyan külső tényezők határozzák meg, mint hogy Brazíliába megérkezik-e az El Nino, csökkentve a kínálatot a globális gabonapiacon. A szakértők egyetértettek abban, hogy az infláció tovább csökken majd és a jövő évben gazdasági növekedés lesz Magyarországon. Abban sem volt vita, hogy a mesterséges intelligencia hamarosan számos ágazatot átír majd.

Az eseményen a Makronóm Intézet ismertette az idei év végi és a jövő év végi gazdasági előrejelzéseit is:

2022 2023 2024 GDP (volumenindex) 4,6 –0,4 3,6 Háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 6,5 –3,2 4,4 Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 0,1 –10,9 5,1 Export (volumenindex, nemzeti számlák) 12,6 0,5 4,2 Import (volumenindex, nemzeti számlák) 11,6 –4,6 3,7 Infláció (%) 14,5 17,7 5,6 Jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 13 10,75 5,8 Munkanélküliségi ráta (%) 3,6 4 3,8 Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 4696 4721 4744 Bruttó átlagkereset változása (%) 17,5 14,3 12,4 Reálkereset változása (%) 2,6 –2,8 6,4 A folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP %-ában) –8,3 –0,8 0 Külső finanszírozási képesség (a GDP %-ában) –6,2 0,6 1,5 Az államháztartás egyenlege (a GDP %-ában) –6,2 –5,8 –3,6 Államadósság (a GDP %-ában) 73,9 71,6 70,9

(Borítókép: Németh Emília / Index)