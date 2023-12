Bruttó 544 ezer forintért keres bolti eladókat egy üzletlánc Budapesten

Az üzletlánc szeptemberben jelentette be, hogy jelentős béremelést hajtanak végre: ennek részeként egyes munkavállalók akár 21 és 43 százalék közti emelést is kaphattak.

Részben ennek a programnak is tudható be az, hogy az üzletlánc most helyenként 544 ezer forintos fizetéssel keres eladókat.

A Pénzcentrum szerint a Lidl Budapest III. kerületében ajánlott ekkora fizetést az eladóknak,

A TÖBBI HELYEN VISZONT ENNÉL ALACSONYABB FIZETÉSEKET AJÁNLOTTAK.

Szombathelyen (527 ezer forint) és Sopronban (521 ezer forint) még nem sokkal maradtak el az 544 ezres fizetéstől, de általában inkább 469 és 494 ezer forint közti volt az ajánlott bruttó bér a lap adatai szerint. Egy helyen, a szekszárdi Lidlnél találtak nagyon alacsony bérajánlatot:

ott mindössze 351 ezer forintot ajánlott a Lidl a bolti eladóknak,

ami majdnem 200 ezerrel kevesebb a budapesti, III. kerületi ajánlatnál (holott az elvárások, a munka ugyanaz, legalábbis a leírás tükrében).

Az álláshoz egyébként előnyt jelent a legalább középfokú végzettség vagy élelmiszer-kereskedelmi tapasztalat, de egyik sem elvárás. Valamint azt is értékeli a vállalat, ha valaki rugalmas tud lenni a munkaidő-beosztásban, hétvégi műszak vállalásában, valamint a nagy fokú fizikai és szellemi terhelhetőség is előny.

A cég a béreken felül ígér a dolgozóknak még egy garantált, évenkénti béremelést, egy egészségprogramot, plusz 1 nap szabadságot szűrővizsgálatokon való részvétel céljából, a közösségi közlekedéssel való munkába járás költségének 100 százalékos térítését, vagy (ehelyett) az autóval történő munkába járásnál 40 Ft/km költségtérítést.