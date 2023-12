Elképesztő adatokat publikált az MNB a fizetési szokásokról, megszólaltak Csányi Sándorék is

A bank közleménye szerint az elektronikus forgalom bővülését jól mutatja, hogy az egyedi forintátutalások száma 4, értéke pedig 25 százalékkal bővült a megelőző év azonos időszakához képest a harmadik negyedévben.

A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlások száma több mint 11, az értéke csaknem 18 százalékkal emelkedett egy év alatt. Ez már több mint 1,2 milliárd tranzakciót jelent az év első kilenc hónapjában.

A fizetésikártya-elfogadási hálózat folyamatosan bővül, a fizikai kereskedői elfogadóhelyek száma egy év alatt több mint 10 ezerrel, az előző negyedévhez képest nagyjából ezerrel növekedett, így szeptember végére megközelítette a 152 ezret.

Az online térben ennél is erőteljesebb volt a bővülés. Az internetes elfogadóhelyek száma egy év alatt 8, a harmadik negyedévben 2 ezerrel emelkedett, így az időszak végére maghaladta a 48 ezret. A POS-terminálok száma szeptember végén átlépte a negyedmilliót.

A jegybank jelentése is megerősíti, hogy a vásárlók és az elfogadóhelyek körében is egyre népszerűbbek az elektronikus fizetési megoldások. Idén is érvényesülni látszik az a trend, hogy az adott éven belül folyamatosan emelkedik, majd az év végi ünnepi időszakhoz közeledve ér fel a csúcsra a forgalom. Idén nem számítunk nagy kiugrásra, de bízunk abban, hogy a már most javuló gazdasági mutatók további emelkedése 2024-ben hozzájárul az e-fizetések terjedésének felgyorsulásához is