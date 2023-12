Karácsony Gergely lopást emleget, a minisztérium szerint a főváros mulasztott

„A törvényeket mindenkinek – még Karácsony Gergelynek is – be kell tartania, az azonnali jogvédelem pedig nem szolgálhat egy törvényben meghatározott fizetési kötelezettség kikerülésére. Természetesen ebben az ügyben is a Kúria mondja majd ki az utolsó szót” – írta az Index megkeresésére a Pénzügyminisztérium azzal kapcsolatban, hogy a főpolgármester szerint az azonnali jogvédelem ellenére a Kincstár inkasszált a főváros számlájáról 4 milliárd 844 millió forintot.