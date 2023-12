Megkeseríti a karácsonyi menüt is az infláció

„Letört, egyszámjegyű infláció” – érkeztek a hírek az elmúlt hetekben, hónapokban és bár valóban „statisztikailag” jobb a helyzet most, összességében azért nem lett olcsóbb az élet Magyarországon az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest. Különösen igaz ez az élelmiszerekre nézve, ami az ünnepek elérkeztével még fájóbb felismerést válthat ki sokakból. Az Index összeállítása szerint egy teljes ünnepi menüsor lefőzése 18 ezer forint helyett nagyjából 19 ezer forintra jön ki csak és kizárólag a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavaly decemberi és a legfrissebb, idén november végi adataival számolva. Ezek pedig átlagárakra vonatkoznak, azaz a valós, tehát ténylegesen

a pénztárcákat érintő drágulást ettől jócskán eltérően érezhetik az emberek.

A táblázatokban szereplő adatok természetesen forintban értendők.

Drágult a ponty, a paprika

Rossz hír a halászlét kedvelőknek, hogy a ponty pont azon cikkek közé tartozik, amely az elmúlt 11 hónapban drágult. A sobors.hu Balatoni halászlét leíró receptje szerint a jó halászléhez a pontyon kívül természetesen hagyma, pirospaprika, só, bors, krumpli és még több más hozzávaló is kell. Ezek mindegyike drágább lett az elmúlt csaknem egy évben, így összességében 8 személyre a halászlé elkészítése mintegy 700 forinttal lett drágább.

Balatoni halászlé Hozzávaló: 2022. december 2023. november 2 fej hagyma 81 101 2 kg ponty 7860 8460 2 db krumpli 62 64 só 26 29 bors 20 22 3 ek pirospaprika 300 380 Összesen 8349 9056

Pulyka lehet az ünnepi nyerő

Bár a legtöbb magyar asztalra kacsa kerül karácsony első ünnepnapján, a KSH-ban kacsát nem tüntetnek fel külön, így egy nem éppen hagyományos, de idehaza is egyre népszerűbb pulykás ételt választottunk, a Wellington módra elkészített pulykamellet. Várhatóan idén a pulyka több asztalra kerül majd, legalábbis, amennyiben a KSH adatait böngészik a vásárlók, hiszen a pulykamellfilé olcsóbb lett tavaly év vége óta. Ahogyan a liszt, a tojás és némiképp meglepő módon – ha csak minimálisan is – a dió ára is. Ez utóbbi a bejgliknél is fontos tényező, de erről majd később.

A Wellingtonhoz szükséges gomba ugyanakkor jelentősen drágult, de ez sem tudja elrontani az összképet. Ma egy pulyka Wellington olcsóbb, mint tavaly decemberben.

Pulykamell Wellington módra Hozzávaló: 2022. december 2023. november 1 kg pulykamellfilé 3140 2920 liszt 217 193 7 dkg dió 404 401 só 26 29 bors 20 22 2 ek olaj 74 71 30 dkg gomba 495 564 1 db tojás 90 75 Összesen 4466 4275

Drága töltelék

A hagyományosabb töltött káposztáról azonban ez már nem mondható el. Bár a káposzta és a rizs is olcsóbb lett – a sobors.hu receptje a klasszikus szabolcsi módra kukoricadarát írt, de annak híján a KSH-ból a rizst választottuk, amellyel szintén finom –, ám minden más belevaló, elsősorban a húsok jelentősen drágultak. A sertéshús 17, a szalonna 8, a kolbász egy százalékkal kerül többe most, mint egy éve. Összességében így a töltött káposzta is drágult tavalyhoz képest.

Szabolcsi töltött káposzta Hozzávaló: 2022. december 2023. november 1 fej káposzta 412 376 2 fej hagyma 81 101 15 dkg kolbász 877 888 2 ek pirospaprika 200 250 20 dkg szalonna 580 630 60 dkg sertéshús 948 1116 15 dkg rizs 115 112 Összesen 3213 3473

A bejgli tartja magát

A legkelendőbb karácsonyi édesség, a bejgli a már említett olcsóbb dió miatt idén egészen jól tartotta árát. Egyedül az általunk felhasznált recept alapján belekerülő tejföl drágította meg igazán elkészítését a békebeli karácsonyi bejglinek. Ez ugyanakkor elhagyható, amivel nagyjából hasonló összegből hozhatjuk ki a bejglit, mint tavaly év végén.

Diós bejgli Hozzávaló: 2022. december 2023. november 30 dkg krumpli 117 120 1 dl tej 53 46 25 dkg vaj 199 142 1 tojás 90 75 60 dkg liszt 130 115 40 dkg cukor 103 170 1 dl tejföl 38 200 20 dkg dió 1156 1148 Összesen 1886 2016

