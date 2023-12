Ha jót akar magának, nem hagyja az év utolsó napjaira a tankolást

„A korábbi évek tapasztalatai alapján a gépjármű-tulajdonosok jelentős része az év utolsó napjaiban, jellemzően a két ünnep közötti időszakban tankol a legtöbbet, így a benzinkutak forgalmában is jelentős növekedés várható. Ráadásul a közfeladatot ellátó szervek, a mentők, a rendőrök és a tűzoltók részéről is keresletnövekedés várható az év utolsó napjaiban” – olvasható az Index birtokába jutott levélben, melyet a Mol csoport küldött a kereskedelmi partnereinek, még december 12-én. A levélben aláhúzták:

ELEGENDŐ ÜZEMANYAG VAN AHHOZ, HOGY KISZOLGÁLJÁK AZ IGÉNYEKET, DE MINÉL TÖBB MEGRENDELÉST KAPNAK EGYSZERRE, ANNÁL HOSSZABB IDEIG TART A LOGISZTIKA.

A szerkesztőségünk által megszerzett levél szerint a vállalat külön kiemelte: készülve a megemelt jövedéki adóra és az év végére jellemző keresletnövekedés hatásaira, olyan logisztikai ütemezést alakított ki, amellyel fel lehet gyorsítani az év végi kiszolgálást.

Normalizálódott idén a piac

Az Index a levéllel kapcsolatban megkereste Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát, aki rögzítette a már ismert tényt, hogy januártól áremelkedés várható az üzemanyagpiacon. Ennek alapvető oka a jövedéki adó emelése, ami EU-s kötelezettség: „Ehhez már évekkel korábban hozzá kellett volna nyúlni” – összegezte.

A főtitkár azt is leszögezte, más uniós országokhoz képest Magyarországon jövőre továbbra is az egyik legalacsonyabb jövedéki adó lesz az üzemanyagokon. Viszont a töltőállomások ezt a költséget mindenképpen szeretnék majd érvényesíteni az árakban.

A JÖVEDÉKI ADÓ EMELÉSÉNEK HATÁSA LITERENKÉNT BRUTTÓ 41,3 FORINT LESZ.

Az üzemanyagárakat egyébként is döntően külső tényezők, világpiaci folyamatok, globális konfliktusok, keresleti és kínálati viszonyok befolyásolják. Ettől függetlenül elmondható, Magyarország az árakat tekintve tartósan a regionális középmezőnyben van, és ezen a jövedéki adó emelkedése sem változtat.

Fontos hangsúlyozni, hogy idén az üzemanyagpiaci kiskereskedelemben jelentős forgalom-visszaesés volt tapasztalható, nagyjából 15-20 százalékos. Ez összefügg azzal, hogy tavaly az üzemanyagár-sapka miatt magasabb volt a forgalom. „Az utolsó békeévekhez hasonló lesz az idei forgalmi adat” – mondta Grád Ottó. Idén korrigálta a piac a tavalyi többletet, a csúcsfogyasztást.

Fotó: Tradingview Brent-árfolyam alakulása

Itt az ideje tankolni

Idén az üzemanyagárak magas szintről indultak, majd fokozatosan mérséklődtek. Idén decemberben több mint 70 forinttal volt olcsóbb a gázolaj nagykereskedelmi ára, mint egy évvel korábban, a benzin esetében pedig közel 30 forintos különbségről beszélhetünk.

ELMONDHATÓ, HOGY AZ idén MOST LEHET A LEGOLCSÓBB A BENZIN.

A gázolaj az év közepén valamivel olcsóbb volt, mint most, ugyanakkor jelenleg is rendkívül kedvezőnek mondható az egy évvel korábbi árszínvonalhoz képest. Ha pedig a kiskereskedelmi árakat nézzük, a benzin és a dízel esetében is kijelenthető, hogy idén szeptemberben több mint 100 forinttal többet kellett fizetni a kutakon mindkét termékért. Így a jövedéki adó az idei szeptemberi üzemanyagárakhoz képest gyakorlatilag észrevétlen lesz. Az adóemeléssel is olcsóbb lesz valószínűleg az üzemanyag jövő év elején, mint az idei év első napjaiban volt.

A kiskereskedő és mezőgazdasági cégek, fuvarozó, építőipari cégek, valamint az ipari felhasználók számára nem érdemes tovább várni az üzemanyag-megrendelésekkel:

egyrészt idén még nem volt ilyen alacsony az ár,

másrészt további árcsökkenésre idén már nem számíthat a piac.

„Ezt az elmúlt napok fejleményei is igazolják: kockázati felár épült be jelenleg az olaj árába a Vörös-tengeren zajló események miatt, amely miatt hosszabb szállítási útvonalak és késedelmes szállítások prognosztizálhatóak. A kockázatok miatt a fuvarozási díjak emelkedésnek indultak, amely hatással van a szállított termékek árára is” – összegezte az Indexnek Grád Ottó.

A világ hajóforgalmának körülbelül 12 százaléka halad a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül. Az olajellátásra gyakorolt hatás egyelőre korlátozott, mivel a közel-keleti kőolaj nagy részét a Hormuzi-szoroson keresztül exportálják. Oroszország múlt vasárnap újabb 50 000 hordó kőolajexport-korlátozást jelentett be a korábbi vállalásai felett, amely az olaj árának emelkedését támogatja. A FED múlt heti kamatdöntés utáni optimista nyilatkozata után a dollár gyengülésnek indult, amely az olaj árát emeli.

TEHÁT AZ ÜZEMANYAGÁRAKBAN A MÉLYPONT NAGYJÁBÓL MOST LEHET.

Így érdemes nem az év végére halogatni az utolsó idei tankolást, a töltőállomásokon a hirtelen megnövekedett kereslet miatt lehetnek fennakadások. Ezzel nemcsak anyagilag járunk jobban, hanem az ünnepi tumultusból is ki lehet maradni.

Összegezve: üzemanyag van, ugyanakkor a töltőállomások ellátásának vannak fizikai korlátai, érdemes a keresletet észszerűen elosztani. Ráadásul, mivel mostantól áremelkedés várható, érdemes a napokban, még szenteste előtt megejteni az év utolsó tankolását – javasolja a főtitkár.