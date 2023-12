Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter biztos benne, hogy az Európai Unió mindenképpen úgy dönt majd, hogy 50 milliárd eurót juttat Ukrajnának segítségül.

A külügyminiszter szerint a szó szoros értelmében nem Magyarország vétója miatt döntöttek a február elejére tervezett rendkívüli csúcstalálkozó megtartásáról, „hanem azért, mert a többi 26 európai ország időt ad Magyarországnak”.

– fogalmazott az Ukrajinszka Pravda szerint Kuleba. Hozzátette, Magyarországnak egy hónapot adtak a tárgyalásokra, ám ha nem lesz eredmény, szerinte akkor is utalják a forrásokat, csak más eszközökkel.

Dmitro Kuleba hangsúlyozta:

a kérdés most az, hogy az összes uniós ország – köztük Magyarország is – vagy csak a 26 ország hagyja jóvá a támogatást, a magyarok nélkül.

Mint ismert, az uniós vezetők decemberben tárgyalták a kérdést. Majd Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kiemelte, a magyar miniszterelnök nem engedte, hogy az unió elfogadja azt a költségvetési határozatot, amely 50 milliárd eurós középtávú támogatási programot tartalmazott volna Ukrajnának. Így a vezetők megállapodtak abban, hogy február 1-jén külön csúcstalálkozót tartanak a kérdésről.

Magyarország is meghozta ezt a döntést, mi fegyverrel nem támogatjuk Ukrajnát, de pénzzel igen, hiszen az unió költségvetéséből ma is kap Ukrajna elég jelentős összegeket havonta, ebben pedig Magyarország pénze is benne van, és ezt Ukrajna azért kapja, hogy működőképes maradjon az állam. Az egy további kérdés, hogy ezenfölül oda akarjuk-e adni a magyarok, a németek vagy a hollandok pénzét az ukránoknak. Nem elrugaszkodott dolog arról beszélni, hogy támogassuk Ukrajnát, ez értelmes beszéd