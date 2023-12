Kiderült, hogy miért is biztonságos az atomenergia

A Paks II. projektben különleges szerepet tölt be a nukleáris biztonság, több specializált szakterületen is foglalkoznak vele: ezek közül a DSA (Deterministic Safety Assessment) a pontos előrejelzések és a negatív események elkerülésének tudománya. Ennek a nemzetközileg elismert szakértője, Bánáti József, a Paks II. projekt DSA szakterület vezetője, aki most belement a részletekbe.