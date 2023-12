Rendkívüli bejelentést tett a Mol: mégsem úgy lesz januártól a kutakon, ahogy vártuk

Még júliusban derült ki: a Pénzügyminisztérium az uniós előírásokhoz igazodva január elsejétől kénytelen megemelni a jövedéki adót. Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója később levezette, hogy 41 forintos drágulás jöhet a benzinkutakon.

Orosz András mostani bejelentése értelmében a vállalat két részletben érvényesíti a kötelező jövedékiadó-emelést: január elsején, illetve a hónap közepén megosztva, először 20, majd 21 forinttal hajtják végre az adóemelést. Ha ebben az időszakban a makrogazdasági körülmények egyéb árváltozást hoznak a nagykereskedelemben, azt a kiskereskedelmi piac is követni fogja.

ÍGY A FOGYASZTÓKAT EGYSZERRE NEM TERHELI MAJD EZ A PLUSZ ADÓTEHER.

Orosz András az Indexnek rávilágított, hogy idén szeptemberben több mint 100 forinttal többet kellett fizetni a kutakon az üzemanyagokért, amennyiben a tavalyi év azonos időszakát vizsgáljuk, úgy 130-160 forinttal olcsóbb most a kiskereskedelmi ár. Az árakban lehetett volna érvényesíteni a mostani adóemelést, de a lépés mögött más üzleti racionalitás van: a Mol csoport a kiskereskedelmi területen is a hosszú távú stratégiát követi.

Oda kell figyelni a vásárlókra

A 41 forintos áremelést – az idei év második felében tapasztalt árcsökkenések miatt – könnyedén érvényesíteni lehetne az árakban, a fogyasztás nem esett volna vissza. A Mol-csoport a mostani döntésétől azt reméli, hogy ezzel komoly segítséget tudnak nyújtani a családoknak, a vásárlóiknak.

ÍGY A HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIA MELLETT DÖNTÖTTEK, ÉS A FOGYASZTÓKKAL VALÓ SZOROSABB ÉS BIZALMON ALAPULÓ KAPCSOLATRA TÖREKEDNEK.

A vállalat ezzel a lépéssel betartja az adójogszabályokat. A 41 forintos emelést papíron az árakban érvényesítik, azonban a kedvezménynek megfelelően csökkentik a termék kereskedelmi árát. Így a fogyasztók nem egyszerre tapasztalják majd a pluszterhet.

Az üzemanyag vállalatunk egyik legalapvetőbb terméke, ez jövőre sem változik. Az elmúlt évek fontos tanulsága: oda kell figyelni a vásárlókra. Törődni kell az élethelyzetükkel. Ezeket a kedvezményeket a fogyasztók észreveszik és értékelik, mi pedig szeretnénk a kölcsönös lojalitást tovább erősíteni. A promóciók és intézkedések legfontosabb része, hogy közösséget építünk.

Orosz András azt is kiemelte, a Mol első számú prioritásként tekint arra, hogy tartós és szoros kapcsolatot alakítson ki a fogyasztókkal. „Bármi is hajtja majd az autókat a jövőben, utazni mindig fogunk. Folyamatosan fejlesztjük és fenntarthatóbbá tesszük az üzemanyag-portfóliónkat, de kulcskérdésként tekintünk arra is, hogy a vásárlások során milyen szolgáltatásokkal találkoznak a fogyasztók. Az üzemanyag nagyon fontos, és ahogy eddig, úgy ezután is minőségi termékeket fogunk árulni, de egyre lényegesebb, hogy a töltőállomások szolgáltatási centrumként is funkcionáljanak” – húzta alá Orosz András.

EBBEN PEDIG A GASZTRONÓMIAI SZEKTOR a legerősebb kategória.

Egyre népszerűbb a töltőállomásokon elérhető gasztronómiai kínálat: tavaly a Mol 8 millió hot dogot értékesített a magyarországi töltőállomásokon, idén pedig már 10 milliónál tart. „A filozófia, hogy közösséget hozzunk létre, mindenhol meghozta az eredményeket.” Ebbe a stratégiába illeszkedik a jövedéki adóval kapcsolatos intézkedés is: „Szeretnénk, hogy a fogyasztók érezzék, törődünk velük az év eleji kezdésben, amely jellemzően gazdaságilag mindenkinek egy nehéz, terhelt időszak az ünnepi kiadások után” – nyilatkozta lapunknak a Mol kiskereskedelmi igazgatója.

A Mol csoport eredményei A Mol csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) elérte a 744,2 milliárd forintot (2,1 milliárd dollár) az idei első háromnegyed évben az előző évi 1335,1 milliárd forint után (3,627 milliárd dollár), így a társaság 2,8 milliárd dollárra emelte az éves EBITDA-iránymutatását a korábbi 2,5 milliárd dollárról. A társaság közleménye szerint a július és szeptember közötti időszakban a fogyasztói szolgáltatások erős eredménye ellensúlyozta az üzleti környezet normalizálódását, és a kutatás-termelést (upstream) és a feldolgozás és kereskedelmet (downstream) érintő „erőteljes” kormányzati, szabályozói intézkedéseket, beleértve a Magyarországon január 1-től visszamenőlegesen bevezetett új szén-dioxid-adót – írták. A harmadik negyedévben a Mol 6,7 milliárd dollárt fordított beruházásokra, ez 24 százalékkal marad el a bázisidőszaki 8,8 milliárd dollártól. A beruházások értéke az első kilenc hónapban éves szinten 4 százalékkal, 15,9 milliárd dollárra csökkent.

A közösségi céljaikat nem támasztja alá jobban más, mint az az adat, hogy a Mol Move programhoz már 1,2 millióan csatlakoztak (Ez az hűségprogram a Mol csoport új piacán, köztük Lengyelországban is óriási sikereket ért el idén.)

Orosz András arról is beszélt lapunknak, hogy a Mol Move-on keresztül lehet regisztrálni a január 3-án induló nyereményjátékba, amelynek keretében lehet nyerni egy Mercedes-Benz CLA-t. A játékba történő regisztrációt követően tankolni kell a Molnál (tankolás után pedig használni a Mol Move appot), így máris esély van a nyereményekre:

Heti nyereményként visszanyerhető a tankolás összege Mol Group Gift kártyán.

A fődíj pedig egy Mercedes-Benz CLA.

Prémium tankolása esetén további előnyöket élvezhet:

Heti nyeremény esetén a tankolás árának kétszerese nyerhető vissza.

A fődíjra dupla esélyt jelent.

A nyereményjáték mellett a Mol MOVE-tagok számára folyamatosan elérhetőek további üzemanyag-kedvezmények az alkalmazáson keresztül.