Idén a magas kamatok rogyasztották meg, tavasszal virágba borulhat a lakossági hitelpiac

Rémálomként indult az év a lakossági hitelpiacon, hogy azután a kora nyár visszaadja a reményt, amit ősszel egy nem várt dinamikacsökkenés követett.

Fél évtizedet visszaléptünk

A nyers számoknál maradva,

az év első 10 hónapjában 1264 milliárd forint nem folyószáma jellegű hitelt helyeztek ki a bankok ügyfeleik számára, amely összeg 2017 óta a legalacsonyabb a hazai hitelpiacon.

A folyósított összeg közel 38 százalékkal marad el a 2022-es 2028 milliárd forinthoz képest. Az év elején két egymást követő hónapban is 100 milliárd forint alatt maradt a felvett hitelek összege – erre azt megelőzően utoljára 2017 márciusában is áprilisában volt példa.

A hitelezés dinamikája augusztusig lényegében folyamatosan erősödött, majd szeptemberben és októberben kis mértékben visszaesett a folyósított összeg. Ennek ellenére 2023-ban először októberben sikerült meghaladni a 2022. évi időarányos szintet, a most októberben a családokhoz jutott 137,6 milliárd forint 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, októberi 132 milliárd forintos összegét, azt az adatot, ami akkor a hitelpiac befagyásának első komoly jele volt.

Földbe állt lakáshitelek

A legharmatosabban a korábbi években egyértelműen húzóterméknek minősülő lakáshitelezés szerepelt. Az első 10 hónapban a folyósítás nem tudta meghaladni a 465 milliárd forintot, miközben 2021-ben és 2022-ben is 10 hónap alatt 1100 milliárd forintot meghaladó összegű lakáshitellel segítették a családok lakásgondjainak megoldását a bankok.

A lakáshitelpiaci visszaesés így 58 százalékos volt az év első 10 hónapjában,

azonban áprilisban – amikor a 2022-es zöldhitel-folyósítás miatt amúgy csúcson volt a lakáshitelezés – a bankok az egy évvel korábbi teljesítmény alig több mint a negyedét tudták felmutatni.

Pangás a támogatott hitelpiacon

Miután az említett zöldhitel alaposan felpörgette az elmúlt évben a támogatott hitelezést, a lakáshitelpiac értékelésénél érdemesebb a piaci lakáshitelekkel foglalkozni, hiszen a támogatott lakáshitelek összege október végéig sem lépte át a 100 milliárd forintot – a visszaesés itt éves szinten 77 százalékos.

EHHEZ KÉPEST A PIACI JELZÁLOGHITELEKBŐL „CSAK” 45 SZÁZALÉKKAL KISEBB ÖSSZEG, 363,3 MILLIÁRD FOGYOTT IDÉN. BESZÉDES ADAT, HOGY 2021 JÚNIUSA ÉS SZEPTEMBERE KÖZÖTT NÉGY HÓNAP ALATT A MOSTANI 10 HAVI ADATNÁL JÓVAL MAGASABB, 400 MILLIÁRD FORINTOT MEGHALADÓ ÖSSZEGBEN VETTEK FEL PIACI LAKÁSHITELT A CSALÁDOK.

A fentieknek köszönhetően a lakáshitelpiac teljes súlya lakossági hitelezésen belül évtizedes mélypontra, 36,7 százalékra csökkent. Korábban, 2021-ben és 2022-ben is a folyósított lakossági kölcsönök 50,5 illetve 54,5 százalékát adták a lakáshitelek. Ilyen adatok mellett nem csoda, hogy leginkább ezen a területen várta a piac, hogy az infláció mérséklődésével az emberek jelentékeny része, akik korábban elhalasztották beruházásaikat, megpróbálják kihasználni az ingatlanpiacon bekövetkezett árcsökkenést.

Ám ezzel szemben az őszi hónapokban a lakáshitel-folyósítás augusztushoz képest csökkenésbe kezdett, és itt már a piaci lakáshitelek járnak elöl a volumencsökkenésben. A fentiek azok igazát támasztják alá, akik arról beszéltek, hogy az infláció csökkenésével és a reálbér-növekedés megjelenésével párhuzamosan az emberek elsősorban a korábban felélt tartalékaikat töltik vissza, és csak ezután gondolkodnak azon, hogy újabb komoly beruházásba fogjanak.

Közelben a hitelfelvételt támogató kamat

Az így gondolkodókat támogathatja a kormány és a Bankszövetség közötti kamatplafon-megállapodás, amelynek értelmében 2024 januárjától a bankok által kínált lakáshitelek teljes hiteldíjmutatójának (thm) plafonja 7,3 százalékra csökken. Fontos látni, hogy a lakáshitelek árazása tekintetében a pénzintézetek egyébként is igen visszafogottak voltak, a legkeresettebb, 10 éves kamatfixálású hitelek esetében a legrosszabb pillanatban, 2023 áprilisában sem érte el a 9 százalékot a thm. Október végére ez a szint 8,08 százalékra csökkent. Vagyis a kamatszint már október végén a meghirdetett 8,5 százalékos thm-plafon alatt volt.

A korábbi évek tapasztalatai szerint egyébként a januári 7,3 százalék körüli thm-nél a bankok átlagosan 50 bázisponttal áraznak alá majd a jobb minősítésű ügyfeleknek.

Ez pedig azt jelenti hogy a kínált lakáshitelek kamata januártól a 6 százalékos szint környékére érhet,

amely az a kamatszint, amely mellett érdemben megindulhat a jelzáloghitel-felvétel. Emlékezetes: 2016–17-ben ilyen kamatszint mellett indult el a legutóbbi lakáshitelbumm, ami a covid idején is kitartott. Fontos megjegyezni, hogy akkoriban lényegében infláció nélkül voltak ilyen szinten a lakáshitelkamatok, miközben most a piaci várakozások szerint a következő évet 5 százalék körüli pénzromlással számolhatjuk. Ebből az aspektusból a 6 százalék körüli lakáshitelkamatok igen kedvezőnek tűnnek.

A személyi hitelek nem érezték a válságot

Ami a fogyasztási hiteleket és ezen belül a személyi kölcsönöket illeti, a bankok ezen a téren nem tapasztaltak a lakáshitel piachoz hasonló mértékű visszaesést még a legproblémásabb hónapokban sem. A legnagyobb visszaesés éves szinten januárban volt, a 26,5 milliárd forintnyi folyósított összeg még több mint 20 százalékos mínuszt mutatott éves szinten. A következő hónapokban a 2022-es szint 90-95 százalékán sikerült teljesítenie a piacnak és itt már 2023 júliusában megtörtént a fordulat: a havi adatok azóta rendszeresen felülmúlják a 2022-es év hasonló hónapjának adatait. Az októberi 43,9 milliárd forint már 35 százalékkal magasabb értéket mutat, mint egy évvel korábban.

a Személyi kölcsön piac így 10 hónap alatt már 5 százalékos növekedést mutat 2022 első 10 hónapja ahhoz képest, a 492 milliárd forintos kihelyezés az elmúlt öt év második legjobb adata, csak a 2019-es utolsó nyugodt év rekordjait nem sikerült megdönteni.

Ennek köszönhetően történelmi rekordra, 34 százalék fölé tudott emelkedni a személyi kölcsönök részaránya a teljes lakossági hitelezésen belül, az összes megkötött hitelszerződésnek pedig közel 52 százalékát adják a személyi kölcsönök. Erre utoljára 2018-ban volt példa.

A spekulánsok tavasza

A lakossági hitelezési körképünk nem lenne teljes, a piac idei meglepetéseinek felsorolása nélkül. Az egyik legérdekesebb történet a szabadfelhasználású jelzáloghitelek felfutása volt. 2023 második negyedévében 37,6 milliárd forintot folyósítottak ilyen jogcímen a pénzintézetek az ügyfeleiknek, májusban és júniusban minden tizedik lakosságnak adott hitelforint szabad felhasználású jelzáloghitel volt. Akkoriban az átlagos szabad felhasználású jelzáloghitel összege meghaladta a 21 millió forintot, miközben a lakáshiteleknél épp azon küzdöttek a bankok, hogy ismét 10 milliárd forint fölé emelkedjen az egy szerződésre jutó átlagos kölcsön összege.

A szabad felhasználású boomot egyértelműen az a spekuláció okozta, ami arra ösztönözte a vagyonosabb ügyfeleket hogy ingatlanjaik megterhelésével vásároljanak az elkövetkező két évben rendkívül jó hozamot kínáló prémium magyar állampapírt, hiszen a két termék közötti kamatkülönbözet 2024-ben akár a tíz százalékot is meghaladja majd. A termék esetében ugyanakkor kérdéses hogy 2025 után is rentábilis is marad-e a megoldás. Ha viszont az ügyfél ki szeretne szállni akkor az állampapírok értékesítésén minimum egy százalékot veszít míg a hitel végtörlesztésekor további 1-1,5 százalékos extra költséggel számolhat, ráadásul van olyan pénzintézet amely a hitelszerződés öt éven belüli felmondása esetén a korábban adott kedvezményeket is visszaírja.

Az, hogy tömegesen nem terjedt el a szabad felhasználású jelzáloghitelre alapozott lombardozás, az egyrészt a korábbi devizahiteles évek rossz tapasztalatának volt betudható. Akik belevágtak, jellemzően nem azt az ingatlant terhelték meg, amiben éltek, a pénzintézetek egy része ráadásul nem támogatta az ilyen célú felhasználást, s egészen biztosan lebrszélték azokat az ügyfeleket, akik saját lakhatásukat kockáztatták volna a hitelből állampapírt megoldással. Őszre a szabadfelhasználású jelzálogpiac visszasimult a korábbi trendekbe.

Eltűnt a babaváró-kereslet

A hátunk mögött hagyott év másik furcsa története a babaváró támogatáshoz kötődik. 2022 végén a kormány nagyon sokáig kivárt azzal, hogy bejelentse a program folytatását, ennek köszönhetően decemberben lényegében egy negyedévi forgalom realizálódott a babaváróban: egy hónap alatt 70,4 milliárd forintnyi kihelyezést történt.

Az idei év első hónapjaiban ennek köszönhetően a rengeteg előrehozott vásárlással volt magyarázható, hogy a korábbi piaci átlagokat messze alulmúló kereslet volt a babaváró piacán. Azonban a későbbiekben kiderült, hogy a visszafogottság fő oka valójában az, hogy a fiatal családok 60-70 százalékban a lakáshitel problémáik enyhítésére tervezték felvenni a babavárót, azonban mivel elmaradtak a vásárlások ezért a babaváró igénylés is visszafogottam teljesített.

A babaváró igénylések havi összege csak októberben tudta átlépni a tavalyi bázisértékeket, az év első tíz hónapjában folyósított 197,2 milliárd forint a leggyengébb adat a babaváró 2019-es bevezetése óta,

a 2022-es értéknél 44 százalékkal kisebb összeg támogatta a közös gyermeket tervező fiatal házasokat.

Az ősz abból a szempontból hozhat felfutást, hogy a bejelentett új családpolitikai intézkedéseknek köszönhetően a babaváró ezen túl – egy évnyi türelmi időt leszámítva – már csak a 30 évnél fiatalabb hölgyek számára lesz elérhető. Sokak szerint ugyanakkor ez a korlátozás nem hoz olyan komoly előrehozott keresletet, a potenciális igénylők nagyobb részét tarthatja ugyanakkor vissza januárig az, hogy a maximálisan igényelhető babaváró támogatás összege januártól 10 százalékkal, 11 millió forintra emelkedik.

Az idei év utolsó lakossági hitelsztorija a fogyasztási hitelekhez köthető. 2013 óta nem volt olyan magas szinten a lakosság áruhitel-felvétele, mint idén.

Az első 10 hónapban 31,7 milliárd forintnyi áruhitelt adtak ügyfeleiknek a bankok, ami 7,7 százalékkal múlta felül az elmúlt év hasonló adatait, de például az októberi 4,2 milliárd forintot közelítő áruhitel kihelyezés 45 százalékos növekedési jelent az egy évvel korábbi szintekhez képest.

A felfutás alapján látható, hogy nagyon sokan valóban csak a szükséges eszközök bevásárlására koncentrálnak, ha hitelfelvételről van szó. Ugyanakkor az áruhitel-boomban egyértelműen visszaköszön az infláció is, hiszen egy évvel ezelőtt, 2022 októberében az átlagos áruhitel összege még 250 000 forint alatt maradt, idén októberben pedig már a 300 000 forintot közelítette meg.

Nő a rövid távú eladosódás

Mindenképp beszélnünk kell a mindennapok finanszírozásáról is. Láthatóan a lakosság egy részének egyre nehezebb kigazdálkodnia az egyre magasabb árakat, ennek betudható az, hogy a folyószámla és hitelkártya tartozások állománya az év egészében folyamatosan nőtt. Májusban átléptük a 300 milliárdos határt, október végére pedig 310,5 milliárd forinton áll a folyószámla jellegű hitelek állománya. Ilyen magas szinten utoljára 2019 szeptemberében voltak a háztartások. A tartozásokon belül a leginkább a hitelkártya adósságok ugrottak meg: október végén már 1051,7 milliárd forinttal tartoztak az ügyfelek a bankoknak a kártyás költéseik után, amely közel 12 százalékos növekedésnek felel meg – ilyen növekedési ütemre több mint egy évtizedes visszatekintésben sem volt még példa.

Gyenge bázis szépíti a jövőt

Ami a jövőt illeti, a 2022 végétől tapasztalható hitelkiszáradás miatt a következő hónapokban az éves bázison drasztikus növekedést mutathat a piac, ám nagy kérdés hogy összességében ez mire lesz elég. A szakemberek egyértelműen 2023 második negyedévétől várnak érdemi hitelfelfutást, ekkora már valóban alacsony szintre csökken majd az infláció és így remélhetően a lakossági ismét kedvet kap ahhoz, hogy ingatlan vagy egyéb nagyértékű ingóság beruházásaihoz, vásárlásához, felújításához hitelt vegyen fel. Nagyot dobhat a volumeneken a januártól bevezetésre kerülő csok plusz, amely a támogatott hitelek új reneszánszát hozza majd. Komolyabb mértékű eladósodottság növekedésre ugyanakkor nem lehet számítani, a magyar lakosság kifejezetten konzervatív hitelfelvevőnek bizonyult eddig is és ez a tendencia valószínűleg nem fog megváltozni a következő hónapokban sem.

(Borítókép: Index)