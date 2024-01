2023-ban sem találta a gázpedált az autópiac, és idén sem várható száguldás

Az autópiacra is hatással volt az infláció, valamint a szintén elszálló kamatok, ami miatt sokan elhalasztották az autóvásárlást. A Magyar Gépjárműimportőrök Országos Szövetsége szerint 2023 igazolta a várakozásokat, reményeik szerint a csökkenő kamatok és a javuló gazdasági környezet 2024-ben segíti az autókereskedelmet, és a nehezebb évek után újra elkezd növekedni az járműpiac.

2023 változatos év volt az autókereskedelemben. Az ellátási láncból eredő kihívások miatt meghosszabbodott szállítási idők az év első felében továbbra is problémát jelentettek, ám a harmadik negyedévre nagy részben sikerült megoldani ezeket a nehézségeket.

Szintén jelentős kihívást jelentett a magas infláció, ami természetesen az új autók áraiban is visszaköszönt, ugyanakkor a magasabb árak és a negatív kamatkörnyezet ellenére is aránylag jól teljesített a magyar autópiac.

Az energiaárak és kamatok jelentős növekedése miatt sokan halasztották el az autóvásárlást, ami természetes ebben a bizonytalan időszakban, ugyanakkor kétséges, hogy hosszú távon megéri a halasztás a folyamatosan növekvő listaárak mellett.

„2023-ban fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk a márkaszervizek munkáját, ugyanis az egyre bonyolultabb járművek javításához elengedhetetlen a gyártói támogatás. Ezt szem előtt tartva indította el a Magyar Gépjárműimportőrök Szövetsége (MGE) az Autós Nagykoalícióval (ANK) és az Autószerelők Országos Szövetségével karöltve az Autós Szakmák Tanulmányi Versenyét. Ami a jövőt illeti, 2024-ben fontos feladatunknak tekintjük az új, elektromos autók vásárlását támogató állami programban részt vevő vásárlók tájékoztatását és támogatását, hogy könnyebben eligazodjanak lehetőségeik között” – mondta Knezsik István, az MGE elnöke.

Összességében elmondható, hogy a 2023-as év a várakozásoknak megfelelően alakult, bizonyos szempontból túl is teljesítve azokat.

Új személyautók és kishaszonjárművek

A 2023-as év minimális visszaesést hozott a személygépjármű-piacon. 107 720 személygépjármű került forgalomba. A kishaszonjárművek piaca ezzel szemben jelentős növekedést mutat, majdnem ötödével több kishaszonjármű került forgalomba 2023-ban, mint 2022-ben.

Az elektromos autók száma szegmensen belül jelentősen növekszik, közel 25 százalékkal több ilyen autót helyeztek forgalomba 2023-ban, mint 2022-ben. Ennek ellenére

a regisztrált új autók mindössze 5,4 százaléka tisztán elektromos hajtású, és hasonló arányt képviselnek a tölthető hibrid modellek.

Ez az összességében 11 százalékos piaci részesedés, amelyet a tisztán elektromos vagy tölthető hibrid autók adnak, európai összevetésben aránylag alacsony eredmény, de a közép-kelet-európai régiót tekintve ideális adatnak tekinthető.

A szegmensek tekintetében a legnépszerűbb továbbra is az alsó-közép kategória, minden negyedik autó ebből a szegmensből kerül ki. A nemzetközi trendeknek megfelelően Magyarországon is rendkívül népszerűek a városi terepjárók, ezek közül a legkisebb, B kategóriás modellek a legkelendőbbek, de a többi méretet is figyelembe véve az SUV modellek a piac majdnem felét adják 49,5 százalékos részesedéssel.

2023. éves forgalomba helyezés Változás előző évhez képest 2023. éves kivonás utáni piac Változás előző évhez képest személygépjármű 107 720 –3,4 százalék 100 822 5,5 százalék ebből tisztán elektromos 5807 23,4 százalék plug-in hibrid 5546 13,7 százalék kishaszonjármű 20 749 17,5 százalék 18 107 21,7 százalék

Forrás: Datahouse

Nagyhaszonjármű, autóbusz, közúti pótkocsi

A 2023-as év jelentős növekedést hozott a nagyhaszonjárművek piacán.

Ebben az évben és a következő években is kiemelkedő fontosságú kérdés a sofőrhiány kezelése, melynek megoldása az elkövetkező évek egyik kiemelt feladata lesz.

Az autóbuszok piaca, mely korábban gyengélkedett, 2023-ban erőteljes fellendülést mutatott, hiszen 17,5 százalékkal több autóbuszt helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. Az aktuális járműflotta rendkívül magas életkorú, meghaladja a 16 évet, ami aggodalomra ad okot, különös tekintettel arra, hogy a jövőben a városokban várhatóan fokozódik a tömegközlekedés jelentősége.

A közúti nehézpótkocsi-értékesítés trendjében, ha sokkal lassabban is, de követi a nagyhaszonjármű-piac alakulását. A nagyhaszonjárművekhez hasonlóan itt is jelentős növekedést hozott a 2023-as év, közel tíz százalékkal több járművet regisztráltak.

2023. éves forgalomba helyezés Változás előző évhez képest nagyhaszonjármű 6344 11,3 százalék autóbusz 820 17,5 százalék közúti pótkocsi 3649 8,8 százalék

Forrás: Datahouse

Motorkerékpár

A motorkerékpár-piac jelentősen növekedett 2023-ban, negyedével több járművet helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban. Továbbra is szükségesnek látjuk a robogók azonosításának megoldását regisztrációval vagy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb)-plakettel.

2023. éves forgalomba helyezés Változás előző évhez képest motorkerékpár 6549 26 százalék

Forrás: Datahouse

Használt autó

A használt autók piacán is visszaesés tapasztalható, de nagyobb mértékben, mint az új modellek esetében. A visszaesés oka elsősorban a gazdasági helyzet és a forint–euró árfolyam jelentős emelkedése.

2023. éves forgalomba helyezés Változás előző évhez képest személyautó 105 667 –16,2 százalék kishaszonjármű 9138 –19,3 százalék

Forrás: Datahouse

A személyautók terén 16,2 százalékos visszaesést látunk az adatokban, a kishaszonjárművek esetében ennél kissé magasabb, 19,3 százalékos visszaesést produkált a magyar piac.

Régóta tartó trend az országban, hogy a behozott használt modellek száma meghaladja az új autókét, részben ennek köszönhető, hogy az autópark átlagkora folyamatosan növekszik. Fontos kihívás a jövőre nézve ennek a trendnek a megfordítása.

Állomány (millió darab) Átlagkor (év) 2013 3,04 13 2014 3,11 13,4 2015 3,2 13,7 2016 3,31 13,9 2017 3,47 14,1 2018 3,64 14,2 2019 3,81 14,4 2020 3,92 14,7 2021 4,02 15 2022 4,1 15,4

Forrás: KSH

Segítő környezetben bíznak

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete 2024-re 100 ezer új személyautó forgalomba helyezésére számít, ami nem jelent komoly változást az idei adatokhoz képest.

Jelentős növekedésre számítanak ugyanakkor az elektromos autók iránti keresletben. Jelenleg 7500 elektromos autó forgalomba helyezésére számítunk, de ez természetesen változhat az elektromos autók vásárlását támogató állami program függvényében.

2024-es előrejelzés (darab) személyautó 100 000 elektromos autó 7500 kishaszonjármű 20 000 nagyhaszonjármű 6500 autóbusz 800 közúti pótkocsi 3700 motorkerékpár 6500

Forrás: MGE

Az olyan szegmensekben, amelyek esetében a kereslet egyik fő alakítója az építőipar aktuális helyzete, stagnálás várható.

Az MGE reményei szerint a csökkenő kamatok és a javuló gazdasági környezet 2024-ben segíti az autókereskedelmet, és a nehezebb évek után újra elkezd növekedni a járműpiac.

