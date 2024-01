Különleges bankkártyát kapnak a transzneműek az Erste Banktól

Egy LMBTQ-jogokért küzdő civil szervezet, a Háttér Társaság számolt be arról, hogy az „ettől a hónaptól kezdve az ország összes Erste bankfiókjában igényelhető olyan bankkártya, melyen az ügyfél a választott nevét tüntetheti fel, amennyiben az szerepel az anyakönyvezhető nevek listáján”.

Posztjukban azt írták, hogy mindez „segítheti transznemű társainkat is mindennapi pénzügyek intézésekor”, és hogy a pontos technikai részletekről az Erste bármelyik bankfiókjában tájékoztatást kaphatnak az érintettek.

A bejegyzésben megjegyezték azt is, hogy Magyarországon az utóbbi években életbe lépett törvények miatt jogi értelemben véve lehetetlen nemet és nevet változtatni, és ezért a transzneműek „diszkriminációnak és veszélynek vannak kitéve”.

„A valódi önmagadként való ügyintézés: megfizethetetlen” – külföldön már évek óta vannak ilyen kártyák

A fenti idézet a MasterCard honlapjáról származik, amelyen azt írták, hogy a transzneműek számára „fájdalmas, mindennapi emlékeztetőt” jelenthetne az, ha a kártyájukon a születési nevüket láthatnák.

A The New York Times korábbi cikke szerint a vállalat 2019-ben döntött úgy, hogy engedélyezik a választott név feltüntetését az ügyfeleknek. Azóta néhány másik pénzintézet is követte őket ebben, többnyire amerikai regionális bankok tették meg ugyanezt a lépést (az egyetlen kivétel ez alól a Citibank, amely nemzetközi szinten is jelentős intézmény, és pár hónapja ugyanígy döntött).