Varga Mihály szerint korai arról beszélni, hogy akar-e jegybankelnök lenni

Idén is fegyelmezett egyensúlyi mutatókra törekszünk, és tovább folytatjuk az államadósság csökkentését – jelentette be csütörtökön Varga Mihály pénzügyminiszter, aki friss adatokat is megosztott a 2023-as költségvetés eredményeiről. 4593 milliárd forint volt a költségvetés hiány 2023-ban.

Varga Mihály csütörtökön értékelte a 2023-as költségvetési helyzetet. A tárcavezető szerint a tavalyi év már jobb volt, mint a 2022-es. Szerinte a 2023-as év egy köztes időszak volt, az idei már sokkal jobb lehet. Míg 2022-ben drasztikus kihívások voltak, addig 2023-ban már javultak a költségvetési számok.

A kormány megvédte a gazdaságpolitika korábbi eredményeit.

Emlékeztetett, a költségvetés tavaly képes volt jelentős mértékben előfinanszírozni a kimaradó uniós forrásokat, „gondoskodtunk az Ukrajnából érkező menekültekről, és Magyarország garantálta határai védelmét”.

2023-BAN A KÖLTSÉGVETÉS KÜLSŐ SEGÍTSÉG NÉLKÜL ÁLLTA A NEHÉZSÉGEKET.

Varga Mihály ezt öt pontban támasztotta alá:

a pénzforgalmi hiány 2023-ban kisebb lett, mint 2022-ben volt – 4593 milliárd forint volt a költségvetés hiány 2023-ban; a nehézségek ellenére tovább csökkent az államadósság GDP-arányos mértéke – 10 százalékponttal alacsonyabb a magyar adat, mint az uniós átlag. „Magyarország az államadósságát csökkenteni tudó 16 ország között szerepel.” Folyamatosan jönnek az uniós források, eddig 470 milliárd forint érkezett. Magyarország továbbra is erős alapokon áll, nincs finanszírozási és likviditási kérdés. „Idén is fegyelmezett egyensúlyi mutatókra törekszünk, és tovább folytatjuk az államadósság csökkentését” – összegezte.

A stabil alapokat védeni kell

Varga Mihály azt is kiemelte, hogy 2023 az infláció letörésének éve, 2024 pedig már a növekedés éve lesz, amihez maradéktalanul rendelkezésre állnak a források és a költségvetés stabil állapota.

A szerdai devizakötvény-kibocsátással kapcsolatban leszögezte, 12 évnyi futamidejű dollárkötvényt bocsátottak ki, 2,5 milliárd dollár értékben, melyre háromszoros volt a kereslet. 30 százaléknál nagyobb arányú külföldi adósságot továbbra sem szeretne a kormány. Ez a tranzakció is alátámasztja, hogy jelentős a bizalom a magyar gazdaság felé, amit a hitelminősítők korábbi döntései is alátámasztanak. Újságírói kérdésre azt is leszögezte:

A kormánynak nincs olyan szándéka, hogy a növekedési célok miatt elrontsa az egyensúlyi mutatókat.

Varga Mihály ismét kitért arra, hogy a következő években is előre kiszámítható módon, jóval előre fogják megtervezni a következő költségvetést. A tárcavezető arra is emlékeztetett, hogy a kormány reális forgatókönyvet, 3,6 százalékos növekedést vár az idei évre. A jegybank függetlenségét idén is tiszteletben tartják, ugyanakkor szerinte jelenleg kiszámíthatók az MNB döntései. „A jegybank teszi a dolgát, és közreműködik az infláció leszorításában.”

Újságírói kérdésre azt is cáfolta, hogy a főváros nem kapta meg 12 milliárd forintot: „a tavalyi évben rendeztük a számlát, nincs tartozásunk”. Arra a kérdésre, hogy akar-e jegybankelnök lenni, érdemben nem kívánt válaszolni. Leszögezte, hogy

korai még erről a kérdésről beszélni.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábbi felvetésére – miszerint a költségvetési oldaltól is szüksége van impulzusra a gazdaságnak – Varga Mihály leszögezte: szerinte nem jó ötlet a költségvetési lazítás és nincs ilyen szándéka a kormánynak, ám azt is aláhúzta, hogy „ha lesz tere a költségvetésnek, lesz impulzus”. Arra is kitért a tárcavezető, hogy – ahogy arról korábban az Index beszámolt – ebben az évben elköltözik a minisztérium.

(Borítókép: Varga Mihály. Fotó: Németh Kata / Index)