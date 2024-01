Bekeményít ez a hivatal, akár honlapokat is letilthatnak

Az idei évvel bővülnek a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) feladatkörei és jogkörei, és ennek értelmében a hivatal akár arról is dönthet, hogy elérhetetlenné tesz bizonyos jogsértő honlapokat. A GVH kommunikációs vezetője, Horváth Bálint kifejtette, hogy milyen változások várhatóak a következő hónapokban.

A GVH még az év első napján számolt be egy közleményben arról, hogy idén bővülnek a jogkörei.

A szervezet szerint január és március közt több változtatás lép életbe hazai, valamint uniós szinten:

Január 1-jétől a nemzeti versenyhatóság látja el az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért felelős hatóságként a külföldi támogatásokról szóló európai parlamenti és európai tanácsi rendelet szerinti feladatokat. A GVH az uniós piacot torzító külföldi állami támogatások esetében az Európai Bizottság megkeresésére célzott vizsgálatokat indíthat.

Február 17-én lép hatályba az európai parlamenti és tanácsi DSA-rendeletet elősegítő magyar szabályozás, amely a Magyarországon letelepedett vagy az ország területére irányuló internetes közvetítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra terjed ki. Ennek célja az, hogy megakadályozza az illegális és káros online tevékenységeket, valamint a szándékos álhírterjesztést.

Továbbá – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény módosítása értelmében – március 1-jétől a GVH versenytanácsa elrendelheti elektronikus adat (például egy honlap) hozzáférhetetlenné tételét, amennyiben ez a fogyasztók kiterjedt érintettségére figyelemmel súlyos sérelem kockázatának megelőzése érdekében szükséges.

A GVH-t érintő változtatásokat az intézmény kommunikációs vezetője, Horváth Bálint összegezte az InfoRádiónak adott nyilatkozatában. Mint mondta, a friss jogkörök jelentős része az online tevékenységekhez kötődik: a DSA-rendelet értelmében a GVH célzott ellenőrzéseket végezhet a digitális térben, a márciusi változások fényében pedig a jogsértő honlapok lekapcsolásáról is dönthetnek.

Ha eljárása során a a GVH azt látja, hogy egy internetes felületen olyan tiltott kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, amely különösen kártékony, azonnal intézkedhet a honlap elérhetetlenségéről

– fogalmazott a szóvivő.

A manórúd és a Booking.com a háttérben

Az interjúban szóba került, hogy 2023-ban a GVH-nak több alkalommal is eljárást kellett indítania a „manórúdként” is emlegetett dohánytermék, az Elf Bar miatt, amelynek forgalmazása Magyarországon tilos.

Horváth Bálint szerint ezt elsősorban internetes felületeken próbálták árusítani idehaza, és a GVH-nak más kormányszervek segítségét kérve kellett ezt megakadályoznia. Márciustól az lesz a különbség, hogy ők maguk, azonnali hatállyal letilthatják az ilyen weblapokat.

Utalt arra is, hogy a fentieken kívül a Booking.com ügye miatt is több új feladatot kaphat a GVH. Mint mondta, a szervezet ősszel lefolytatta vizsgálatát az online szállásfoglalási piacon, és „a tapasztalatok alapján a GVH szakértői több fontos beavatkozási pontot is javasoltak a jogalkotóknak a szállásfoglalók és szállásadók védelme érdekében”.

Azt láttuk, hogy kiszolgáltatott, egyenlőtlen helyzet jött létre a magyar szállásadók és a nagy online platformok között, amelyek közül kiemelkedik a piacvezető cég, amely gyakorlatilag erőfölényben van – a holland tulajdonú Booking.com-ról van szó. Egy új javaslat készült, ezt a javaslatot tárgyalni fogja az Országgyűlés, ezek alapján bővülnek a GVH jogkörei, hogy [a jövőben] ne fordulhasson elő [ehhez hasonló] kiszolgáltatott helyzet

– magyarázta a GVH kommunikációs vezetője az InfoRádió adásában.