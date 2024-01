Még jönnek a tavalyi adatok, amelyek ezúttal sem túl szépek

Újabb hónap, újabb esés az építőiparban – nagyjából így lehetne összefoglalni a nemzetgazdasági szempontból is kulcsfontosságú ágazat elmúlt közel másfél évét, ami a legfrissebb adatokban is megmutatkozik. A szakszövetség elnöke korábban az Indexnek több ízben is jelezte: nehéz év volt 2023, de az idei év sem ígérkezik könnyebbnek.