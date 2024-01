Megszólaltak Matolcsy Györgyék, újabb fordulat jöhet

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ugyanannyi érv szól amellett, hogy a január végi kamatdöntő ülésen 75 bázisponttal vagy 100 bázisponttal csökkentsük a kamatokat – mondta a bécsi Euromoney konferencián Virág Barnabás. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke – a Reuters tudósítása alapján, amit a Portfolio szúrt ki – ezzel azt üzente,

gyorsíthatja a jegybank a havi kamatvágások ütemét.

Hiszen az elmúlt hónapokban 75 bázispontos mértékben csökkentette az alapkamatot. Az alelnök kijelentette: ha ez a gyorsítás meg is történik, akkor is csak átmeneti időre, egy, kettő vagy három hónapra szólhat. A jegybanki alelnök azt is mondta: reális az a mostani piaci árazás, hogy az MNB-alapkamat az év közepére 6-7 százalékra mérséklődhet a jelenlegi 10,75-ről, bár azt is hozzátette a 100 bázispontos vágásra gyorsítás időintervallummal kapcsolatban, hogy

azt hiszem, túl korai lenne megítélni, mert ez az adatoktól függ.

A portál kitért arra is, hogy a forint is reagált Virág Barnabás szavaira: az euró jegyzései 379,5-ről 381 fölé gyengültek.