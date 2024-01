Terítette a lapokat a kormány, erre készüljenek a napelemesek

A Napenergia Plusz Programban már több mint 21 ezer pályázó nyújtotta be a modern napelemes rendszerek államilag támogatott telepítéséhez szükséges jelentkezést. Az Indexnek az energiaügyi miniszter számolt be a napelempiacról. Lantos Csaba szerint „az a legjobb energia, amit helyben használunk fel”, ezért ösztönzi a kormány a családok és a vállalatok körében is az energiatárolók létesítését.