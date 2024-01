Vizsgálódik az uniós statisztikai hivatal a KSH energiainflációs adatai miatt

Hiába indult be a fűtési szezon, a KSH akkor is hónapról hónapra csökkenő energiaárakról számolt be, ezért 2023 utolsó négy hónapjában trendszerűen felülbecsülték az inflációnak az előző év azonos hónapjához viszonyított alakulását a hazai elemzők. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat tárgyalást kezdeményezett a KSH-val az energiainfláció mérése miatt, de már korábban is azt szorgalmazták, hogy a kormánytól független szervvé kell alakítani a KSH-t. A 24.hu elemzőket kérdezett az ügyről.

Új módszertant vezettek be

A magyar kutatóintézetek és pénzügyi szolgáltatók által közreadott becslések átlagait 2023 szeptembere és decembere között hónapról hónapra alulmúlták a statisztikai hivatal fogyasztóiár-index tényadatai. A lap megemlíti, hogy a soha nem látott mértékű eltérések egybeesnek a KSH-nál történt vezetőváltásokkal, ám hangsúlyozzák azt is, hogy az adatok manipulálására semmiféle bizonyíték nem áll rendelkezésre. Egyes szakértők azt feltételezik, hogy a KSH egy olyan tényezőt is figyelembe vesz a számításoknál, melyről nem adott meg konkrétumokat.

A lapnak nyilatkozó elemzők szerint három tényező befolyásolhatta a szeptember és december közötti adatokat.

Az üzemanyagárak év végi árcsökkenését nem lehetett előre kiszámítani.

Az élelmiszerárak gyorsabb ütemben csökkentek, mint ahogy várták.

Meglepetés volt a háztartási energia árának vártnál nagyobb csökkenése is.

Hozzátették továbbá, hogy a KSH energiainfláció-mérése akkor lehetne teljesen transzparens, ha például közzétennék, hogy mikor és hány megawattórányi fogyasztást mérnek a háztartásoknál, illetve mihez viszonyítva becsülték meg a fogyasztási adatokat.

A vezetékes gáz és az áram esetében a KSH egy új módszertant vezetett be, a rezsicsökkentés korlátozása miatt, ezért számolja új módszerrel a gáz és elektromos energia árváltozásait a KSH. A kabinet kizárta a „rezsivédett” körből az átlagfogyasztás szintje feletti háztartásienergia-használatot, és az átlagfogyasztás feletti rész esetében a lakossági gáz árát a hétszeresére, az áramét a duplájára emelték, így összességében megnőttek a háztartások energiaárai. A másfél éve bevezetett díjtételek azóta sem változtak.

Kétféle gáz fogyasztását mérik

A KSH az új modell szerint a gáz és az elektromos energia lakossági árának változását a háztartások érintettségének arányában (aszerint, hogy kizárultak-e a „rezsivédett” körből) veszi figyelembe az infláció számításakor. Ez az elemzők szerint azért nem helyes, mert a fogyasztói árindexnek az árváltozásokat kell mérnie, a hivatal viszont az energia esetében hónapról hónapra a fogyasztási mennyiség változásait is méri. Ráadásul az elemzők az infláció előrejelzésekor még nem férnek hozzá az adatokhoz.

A KSH két külön termékként tekint a „rezsicsökkentett” és a „piaci” áron vásárolható gázra, miközben a vezetékes gázt homogén termékként kezelik. Az elemzők egyébként elismerték és egyetértettek abban, hogy a rezsicsökkentés korlátozása miatt nem lehetne más eljárást alkalmazni.

Az energiaválság hatására a friss adatok szerint 2023-ban 10,7 százalékkal, 3,5 milliárd köbméterre esett vissza a lakossági földgázfogyasztás, ami kilencéves mélypont.