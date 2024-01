Meglepő becslés érkezett, ennyi lehet idén a nyugdíjprémium

Orbán Viktor miniszterelnök január 19-én a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy a nyugdíjasok idén is megfogják kapni a 13. havi nyugdíjat.

A kormányfő azt is elmondta, hogy szerinte az infláció visszaemelkedésének veszélye minimális, és inkább azt tekinti az első számú veszélynek gazdasági szempontból, hogy a növekedés nem lesz elég nagy.

Varga Mihály pénzügyminiszter másnap a Világgazdaságnak adott interjújában azt mondta, reálisnak tartja, hogy idén novemberben nyugdíjprémiumot fizessenek, hiszen a gazdasági növekedést 3,6 százalékra becsülik.

Az állam ugyanis akkor fizethet nyugdíjprémiumot, ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. A Nyugdíjguru.hu ez alapján számolta ki a várható prémiumot.

A 3,6 és a 3,5 különbözete 0,1. Ezzel kell megszorozni a novemberi nyugdíj egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot. Ha 20 ezer forintot megszorzunk egytizeddel, akkor 2 ezer forintos összegről beszélünk. Ez lenne a nyugdíjprémium maximuma

– mondta a Farkas András, a Nyugdíjguru vezető elemzője az RTL Híradónak.

Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (Nyuszet) alapító elnöke szerint „2 ezer forint gyakorlatilag semmire nem elég. Egy vacsorát lehet belőle enni, vagy egyszeri étkezéshez lehet élelmiszert vásárolni.”

A Nyuszet elmondása szerint mintegy 400 ezer nyugdíjas legfeljebb havi 120 ezer forintot kap, akik a 13. havi nyugdíj és a várható prémium ellenére is nélkülözni fognak idén.

„Ők azok, akiknek semmi tartalékuk nem volt, és most is egyik nyugdíjtól a másikig alig tudják kihúzni. Külső vagy családi segítség nélkül nem is tudnak megélni se normálisan belőle” – tették hozzá.