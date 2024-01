Matolcsy György ezt adhatja minden magyarnak az év első hónapjában

A hazai infláció minden várakozást felülmúlva csökkent decemberben, így a Matolcsy György vezette jegybank Monetáris Tanácsának lehetősége nyílik egy bátrabb kamatvágásra. De miért fontos számunkra ez a lépés? Mert hosszú távon az alapkamat befolyásolja a hitel- és betéti kamatok alakulását, minél alacsonyabbra szabják, annál olcsóbbak lehetnek a hitelek, de a gazdasági növekedést is élénkíti a bérek hízlalása mellett, erre Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is rámutatott. Ugyanakkor hosszú távon számíthatunk a forint gyengülésére is, ami az importtermékeket drágíthatja.